Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве под колесами мусоровоза погиб пешеход.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Многотонный мусоровоз переехал пожилого мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью, по приезду скорая лишь констатировала смерть.

По словам водителя, он двигался на свой зеленый свет, а пешехода просто не увидел.

На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.