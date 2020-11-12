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Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве под колесами мусоровоза погиб пешеход.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Многотонный мусоровоз переехал пожилого мужчину. Травмы были несовместимы с жизнью, по приезду скорая лишь констатировала смерть.

По словам водителя, он двигался на свой зеленый свет, а пешехода просто не увидел.

На месте работает следственная группа, чтобы выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве 01
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Топ комментарии
+9
Пешеход начал движение на свой зелёный, водитель был обязан убедиться в том, что другой участник движения завершил маневр. А доя этого нужно было остановиьься дальше от перехода, чтобы тот был полностью в зоне видимости. Водила сядет.
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12.11.2020 14:26
+6
Ну задавить деда на переходе вот так на ровном месте - это полюбому залёт, какой бы там цвет небыл.
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12.11.2020 14:34
+4
Какая нелепая смерть... поперся на красный вот и результат, еще и прямо перед кабиной. Водитель его просто не заметил...
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12.11.2020 14:23
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Схоже, що все ж почав рух на жовтий.
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12.11.2020 14:23 Ответить
Даже если б он начал движение на твёрдый зелёный, пешехода это бы не спасло.
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12.11.2020 14:28 Ответить
Це так. Але якщо жовтий, то у водія ще й порушення ПДР.
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12.11.2020 14:31 Ответить
Ну задавить деда на переходе вот так на ровном месте - это полюбому залёт, какой бы там цвет небыл.
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12.11.2020 14:34 Ответить
Знаю, я там працював 2 роки. Не зовсім зручно. Буває стоїш на деяких перехрестях і 10 хвилин, а потім гоп і зелений і тобі вже сигналять.
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12.11.2020 16:36 Ответить
Какая нелепая смерть... поперся на красный вот и результат, еще и прямо перед кабиной. Водитель его просто не заметил...
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12.11.2020 14:23 Ответить
А дивився? І головне куди???
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12.11.2020 14:24 Ответить
Меня другой вопрос интересует. Те сфетофоры что на зебре, на них есть цыфровая индикация отсчета до следующего сигнала или нет?
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12.11.2020 14:27 Ответить
Не знаю. Відео з відстані. Якщо він йшов по зебрі і був під самою кабіною, то де зупинив машину водій? На самій зебрі? Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве - Цензор.НЕТ 1384
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12.11.2020 14:28 Ответить
Перед самой зеброй.
Пешеход шел в притирочку к машине и не был виден водителю.
Водитель смотрел на светофор.
Но это вины с водителя не снимает.
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12.11.2020 14:32 Ответить
Слепую зону никто не отменял...очень опасно...хоть мусорка, хоть автобус...
Сейчас перечитал посты о 25-летнем бильярдисте, который 9 января 2002 года оказался всеридине похожей мусорки, кучу раз звонил в службу спасения, и все равно не спасся.
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12.11.2020 15:43 Ответить
Согласен.
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12.11.2020 15:52 Ответить
зазвичай так
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12.11.2020 14:29 Ответить
Если так то там оставалось мало времени и пешеход не успел бы перейти в срок. То почему не подождать следующего для него зеленого? Это ж всего лишь минуты полторы....
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12.11.2020 14:30 Ответить
А чому не дати йому закінчити перехід дороги?
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12.11.2020 14:31 Ответить
Этот вопрос можно задать теперь только апостолу Петру. К сожалению. Я никогда не попрусь переходить переход, если я понимаю, что не вложусь во времени и не успею безопасно закончить маневр, в надежде, что меня пропустят.
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12.11.2020 14:33 Ответить
Дай угадаю: регулярно за рулём бываешь?
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12.11.2020 14:35 Ответить
я говорю с точки зрения пешехода
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12.11.2020 14:36 Ответить
Если за рулём бываешь, то психологию пешехода тебе не понять.
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12.11.2020 14:40 Ответить
Ну да пешеход считает, что он царь и бог. И можно перебегать в не положенном месте и дуть на красный. Ему же за это ничо не будет. И его всегда должны пропускать, а то понапокупали машин уже и пройти спокойно низя)))
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12.11.2020 14:43 Ответить
в нашей стране водитель всегда прав. а в любой нормальной стране - пешеход всегда прав.
Вот в чем разница.
меня чуть не раздавило вот такое же мудло, потому что кому-то на вайбере что-то писало. Он ВОООБЩЕ не смотрел ни на дорогу ни на светофор, а когда успел затормозить - о, да, тыкал мне на светофор что мол уже красный. ****, я начал переходить еще 10 секунд было - и я задержался на зебре потому что тебя мудака пропускал пока ты в телефон пялился!
украина, родина моя.. мачеха.
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12.11.2020 14:56 Ответить
Переход по хорошему нужно переходить, в данном случае 4 ряда, ни когда 10 сек осталось, а когда новый отсчет пошел + убедиться в безопасности движения, мало ли какой придурок несется, и только тогда переходить дорогу. Мне 1-2 минуты жизни потратить на безопасное передвижение не жалко. ИМХО =)
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12.11.2020 14:59 Ответить
та ні, це питання воділі тепер прокурор задасть..
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12.11.2020 14:36 Ответить
Водитель дал бы обязательно.
Он же не самоубийца.
Но пешехода он не видел.
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12.11.2020 14:34 Ответить
На светофор.

Очередная наука пешкодралам в очередной раз не заходит - не лезь в слепые зоны, блджад!
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12.11.2020 14:34 Ответить
Та да, сядет, и пешеход вроде бы прав... но... есть ньюанс, к сожалению.
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12.11.2020 14:43 Ответить
Дело пешехода знать у какого рыдвана где слепая зона?
Пешеход двинулся на свой зелёный. По ПДД водитель обязан перед началом движения дать пешеходам закончить переход. Дедок был прав, правда ему уже пох. А водила остановился впритирку к переходу, зная что справа впереди у него слепая зона. По видео видно, что он медленно подкатил практически к линиям перехода.
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12.11.2020 15:03 Ответить
То есть если к примеру до следующего сигнала остается 5 секунд, а дорога восьми рядка и пешеход поперся ее переходить, то весь поток будет его пропускать? Пропускать, то его, конечно будут, ведь никто в тюрму не хочет, но такие товарищи своими действиями создают аварийную ситуацию и их просто могут не заметить. Пинять в таком случае пешеходу прийдется только на себя, если его передут...
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12.11.2020 15:11 Ответить
Да. Именно так. Вот только светофор на 8 полос для пешеходов даст красный секунд за 20 до того как водителям будет зелёный.
Что значит "такие товарищи"? Какими своими действиями? Светофор у пешеходов явно был без цифровой индикации, иначе зачем бы дедок полез через дорогу?
Ничего, что водила докатился практически до разметки перехода? Ничего, что судя по фото у него было справа-сверху зеркало как раз для его слепой зоны?
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12.11.2020 15:22 Ответить
Если без индикации, то подожди следующего отсчета, а не переходи дорогу, если не знаешь сколько там осталось. С цифровой там все понятно, не успеешь перейти, не задирай ногу на зебру!
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12.11.2020 15:57 Ответить
Лихо. Сколько лет водите? Вы, подъехав к светофору на перекрёстке на зелёный станете на всякий случай ждать следующего цикла переключения? Если нет - то почему это должен делать дедок?
И вообще, зачем обсуждать ПДД? Про "водитель обязан..." я процитировал буквально. здесь налицо явное нарушение со стороны водителя.
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12.11.2020 16:11 Ответить
Я пишу с точки зрения пешехода. Свои доводы погибший пассажир, который не хочет ждать следующего переключения или "водитель обязан" он теперь может рассказать хиба шо апостолу Петру. Как максимально безопасно переходить дорогу я написал, так что ваша жизнь - это ваша жизнь. Вы вправе распоряжаться ею как хотите )))
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12.11.2020 16:30 Ответить
И причом тут я подехал и буду ждать? Нет, не буду я ждать. Я в железном корыте, защищен) А вот пешеход ничем не защищен. не сравнивайте теплое с мягким, грубо говоря. У кого в дтп больше шансов выжить при условии, что в дтп учствует пешеход и водитель? отож Сміттєвоз на смерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві - Цензор.НЕТ 6173
Не убидился в безопасности перехода, не убедился, что успеешь перейти переход не создавая аварийной ситуации - не задирай ногу на зебру! Не спеши - а то не успеешь...
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12.11.2020 16:35 Ответить
Вы правы, именно поэтому у защищённого водителя больше ответственности. Именно его сделают виноватым в неоднозначной ситуации. В данной - судя по видео, всё вполне однозначно. Пришивать к делу ноги дедка, мол сам виноват - как минимум глупо.
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13.11.2020 12:53 Ответить
Авто пересекает перекресток за секунду, а пешеход?
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12.11.2020 17:05 Ответить
Да хоть за полсекунды. Какая разница в данном случае? Водитель стоял перед переходом на красный. Слишком близко стоял. В свою слепую зону не смотрел (хотя такая возможность была). Двинулся вперёд, неубедившись что перед кабиной не прячется дедок. Дедку - всё. Кто виновен, дедок переходивший дорогу на зелёный сигнал или водитель? Что обсуждать?
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13.11.2020 12:51 Ответить
По твоему "пешкодралам" видно за кого ты людей считаешь.
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12.11.2020 15:16 Ответить
Может выходил на дорогу, когда ещё зелёный был. Зелёный начал мигать, дед нерешительно дёрнулся было назад, но потом решил, что проскочит.
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12.11.2020 14:33 Ответить
у мусоровоза...справа...вроде бы как зеркало, которое открывает ему обзор в "слепую зону" ?
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12.11.2020 14:52 Ответить
знач он в то зеркало никогда и не смотрел, за что теперь и сядет в тюрму...
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12.11.2020 14:56 Ответить
пля... ну як же так. Куди цей водій дивився???
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12.11.2020 14:23 Ответить
Яка жалюгидна смерть...
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12.11.2020 14:25 Ответить
чому жалюгідна?
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12.11.2020 14:30 Ответить
Мусоровоз...
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12.11.2020 14:36 Ответить
Под Ламборджини смерть, однозначно, престижнее.
Лера, не позорься.
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12.11.2020 14:45 Ответить
Пешеход начал движение на свой зелёный, водитель был обязан убедиться в том, что другой участник движения завершил маневр. А доя этого нужно было остановиьься дальше от перехода, чтобы тот был полностью в зоне видимости. Водила сядет.
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12.11.2020 14:26 Ответить
Если светофор на зебре для пешехода оборудован цыфровой индикацией отсчота до следующего сигнала, то если осталось к примеру 7 секунд и ты понимаешь, что дорогу перейти ты не успеешь, то лучше минутку подождать... как бы прав бы ты ни был..
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12.11.2020 14:29 Ответить
Увы, частая ошибка пешеходов, проходящих почти в слепой зоне грузовика под самой кабиной.. ну и водила конечно перед нажатием на газ должен смотреть на дорогу а не пейзаж кругом рассматривать
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12.11.2020 14:26 Ответить
а хто відповідає за те, щоби сліпа зона його вантажівки не проходила по середині зебри??
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12.11.2020 14:29 Ответить
На фото кстате видно стоп линию - она в порядке.
Думаю мусоровоз её таки переехал и встал под самым переходом - а значит сядет.

Но под колёса лезть в слепую зону всё равно не вариант.
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12.11.2020 14:42 Ответить
Проходил перед самой машиной.
Водитель смотрел на светофор.
Пешеход был в "мёртвой зоне" и в прямом и в переносном смысле, к сожалению.
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12.11.2020 14:28 Ответить
для того, щоб пішохід не був у сліпій зоні на регульованому переході - є стоп лінія.
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12.11.2020 14:31 Ответить
Машина тяжелая. Там спуск. Мог даже заехать на переход по инерции, но он стоял.
Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве - Цензор.НЕТ 659
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12.11.2020 14:38 Ответить
пешеход виновен и водитель виновен а вот кто виноватый... по видео (качество ужасное) по походке скорей всего пожилой и с палочкой или после инсульта шаг у него какой то неровный пляшущий) да и ошибка его встал прямо перед кабиной авто а водитель сработал на зеленый сигнал нажал на газ.. такие аварии с высокими грузовиками очень часто происходят и да таки оба виновны в случившимся пешеходы встают прямо перед грузовиком и его не видно мертвая зона..... а водитель не проверяет.. тут давно хотят разговоры чтобы в такие высокие автомобили спец транспорт камеры ставить и сзади и с боков и спереди или систему кругового видео мониторинга.. это примерно 300 долларов к цене авто.. трагедия... и вроде виноватых нет а есть и жертва и подсудимый будущий..печально...
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12.11.2020 14:29 Ответить
человеческая жизнь дешевле в нашем мире , чем усовершенствование технологий.) тогда можно к компаниям шелл ексон и т.д. и т.п etc. )) иметь таки претензии за двигатели внутр. зг
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12.11.2020 15:50 Ответить
Водитель грузовика сядет - потому что должен был остановиться на стоп-линии, а не перед самым пешеходным переходом, тогда бы пешеход не оказался в слепой зоне
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12.11.2020 14:30 Ответить
він і зупинився спочатку на стоп лінії, а потім під'їхав впритул до переходу. так, схоже шо сяде
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12.11.2020 14:33 Ответить
Впечатление что пешеход оказался в мертвой зоне видимости водителя. Слишком близко от бампера был поэтому ниже уровня лобового.
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12.11.2020 14:31 Ответить
Так и было.
Форма кабины такая, что водитель его не видел.
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12.11.2020 14:43 Ответить
Да, было несколько раз такое.
Ехал неторопливо и успевал тормознуть.
Одному мудаку зацепил что то из одежды.
В Белой церкви, мне зелёный, ползу - напротив остановка электрички и мне под колеса бросается козел, который на нее опаздывает.
На Ленинградской площади бабка закрыв глаза перебегает на красный...
Так, что не спешите винить водилу.
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12.11.2020 14:32 Ответить
Что значит "не спешить винить водилу"? Видео же есть.
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12.11.2020 14:36 Ответить
Мужчина пожилой...
Постоял в нерешительности...
И потом медленно пошёл перед самой машиной...
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12.11.2020 14:42 Ответить
Не пшшить всяку хрінь ( !) Яка нах сліпа зона ??? В нього висить праворуч зверху дзеркало щоб він бачив що в нього перед бампером
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12.11.2020 14:43 Ответить
Тільки у те дзекало треба іноді дивитись...
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12.11.2020 15:08 Ответить
Именно так.
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12.11.2020 14:53 Ответить
Ни в коем случае не хочу оправдывать или обвинять ни этого водителя, ни этого пешехода. Являюсь сам то тем,то тем. Но предлагаю всем поголовно получать водительское удостоверение вне зависимости от желания ездить. Потому что если не ездишь, то значит ходишь по дороге с движущимся транспортом. И не являясь водителем не понимаешь технических ньюансов. Можно ли бежать сломя голову на пешеходный переход или нельзя. Или просто выскакивать с тротуара за упавшим предметом. Таких случаев тьма. Просто пешеход думает что выйдя на зебру он прав и бессмертен. А то что выскакивает в двух метрах от движущего транспорта это уже вторично. Не трамвай- объедет.
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12.11.2020 14:45 Ответить
А разве он выскаивал, и разве транспорт двигался ? - Нет, тут полностью вина водителя.
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12.11.2020 15:38 Ответить
Мусоровозы по Киеву летают как шумахеры..
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12.11.2020 14:45 Ответить
А шумахеры, как мусоровозы.
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12.11.2020 14:54 Ответить
Водій не бачив цього діда, який впритул крався, як партизан.
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12.11.2020 14:54 Ответить
Это не снимает с водителя ответственности.
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12.11.2020 15:19 Ответить
Звичайно, що не знімає. Він вбив людину.
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12.11.2020 15:50 Ответить
Водитель виноват. Остановился слишком близко к переходу а не на стоп-линии, поехал на желтый, перед началом движения не убедился в отсутствии людей на пешеходном переходе.
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12.11.2020 15:11 Ответить
ибо нех шастать я б на месте водилы поехал дальше сделал бы вид что не заметил то проблема этого смерда..самовыпиливание на 5- ку
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12.11.2020 15:23 Ответить
водій звісно сяде, або чимало крові слідаки та судді випють.
Але ***** як так можна, старий вийшов на перехід вже на червоний, судячи по тому що показує світлофор водіям.
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12.11.2020 15:58 Ответить
хоча скоріше за все він і не бачив світлофор, бо судячи з цього відео гавняної якості, починав рух через дорозу зза кабіни.
Дід думав раз стоїть то можу перед носом пройти, а воділа думав та що там ті пару метрів після стоплінії.
обоє порушили, і тепер один в труні а інший зіпсував собі життя.
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12.11.2020 16:09 Ответить
В данной ситуации неправы оба. Пешеход пошел на свой красный, а водитель остановился за стоп линией, и начал движение на желтый. Куда спешили, шо один, шо второй?
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12.11.2020 17:01 Ответить
Водила честно сказал, что не видел пешехода -- тот был в "мёртвой зоне" -- сперва справа, потом спереди. Добавочные зеркала есть, но они дают "картинку" до полуметра от кабины... -- а дальше, примерно 2 метра с вод. сидения не видно.
У нас детекторы звуковые и световые ставят для этих зон -- зуммер в кабине верещит с той стороны, где находится посторонний "предмет".

Ещё видео камеры, но редко пока...
Полюбэ водилу засудят -- он видел пешехода, но не проследил, куда он делся с глаз.
За деда, пару лет-тройку лет условно поучит.

Хорошо, что не молодой пострадавший -- тогда сложнее отсудиться по минимуму.
При Совке так было -- щас не знаю.
А мусорщики, мужики зажиточные, может и откупится?

Сам на мусорке отрулил почти 2 года -- чуть не озолотился на таре, бензине и мукулатурных талонах на литературу...*)
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12.11.2020 17:53 Ответить
Перед каждой "зеброй" есть стоп-линия для водителей, переезжать которую при красном сигнале светофора категорически запрещено! На видео четко видно, что если бы водитель мусоровоза не нарушил это правило, то при начале движения на "зеленый" он бы отлично видел, что впереди него на "зебре" находится человек! Вывод - водитель неправ однозначно, ну а пешеходу - царствие небесное...
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12.11.2020 17:55 Ответить
 
 