В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сегодня, 12 ноября, правоохранители задержали находящегося в розыске криминального авторитета в одном из частных домов на территории города Сумы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За похищение 20 тыс. долларов из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального "авторитета" объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г. Харькова было вынесено постановление о разрешении на его задержание.
Оперативникам удалось установить место укрытия криминального "авторитета" и задержать его.
Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
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А чего кухонные ножи не зафоткали-они ведь тоже холодные? А такое "холодное аружие" в каждом магазине с бытовым ширпотребом продается. Ноутбут тоже холодное аружие-чего не написали?