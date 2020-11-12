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В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сегодня, 12 ноября, правоохранители задержали находящегося в розыске криминального авторитета в одном из частных домов на территории города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 01

За похищение 20 тыс. долларов из автомобиля харьковчанина и незаконное обращение с оружием криминального "авторитета" объявили в государственный розыск, а Дзержинским районным судом г. Харькова было вынесено постановление о разрешении на его задержание. 

Оперативникам удалось установить место укрытия криминального "авторитета" и задержать его.

В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 02

Правоохранители провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие, кастет, граббер, а также записи с личными данными и фотографиями действующих оперативных работников управлений уголовного розыска и стратегических расследований в Харьковской области.

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В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 03
В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция 04

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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Автор: Володимир Янченко
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Дадут звание Героя Украины , освободят от налогов и домой отпустят .
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12.11.2020 17:57 Ответить
провели обыски по месту укрытия фигуранта и в его автомобиле. В результате изъяли холодное оружие....

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А чего кухонные ножи не зафоткали-они ведь тоже холодные? А такое "холодное аружие" в каждом магазине с бытовым ширпотребом продается. Ноутбут тоже холодное аружие-чего не написали? В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1113
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12.11.2020 18:02 Ответить
Ничто не выдавало в нем преступника, кроме выпирающего из кармана код-граббера
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12.11.2020 18:03 Ответить
такой "авторитет" - каждый пошлый. еще бы жёппу зафоткали - уууув, аттор. и тет мол, ура, взяли очень свирепого чувака, сбу, чо
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12.11.2020 18:07 Ответить
Руки отрубить и на паРашу отправить.
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12.11.2020 18:38 Ответить
Всем бандюкам в Украине мёдом намазано
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12.11.2020 18:41 Ответить
Новость как бы кажется незначимая. Но. Криминалитет и воры - еще один фронт и инструмент ********* для дестабилизации правопорядка в Украине. В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4587
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12.11.2020 19:03 Ответить
Как можно дестабилизировать то, чего нет и не было? В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1748
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12.11.2020 21:41 Ответить
прикольно, а кто ж это вот так запросто имеет доступ к фото и данным на сотрудников УГРО и ДСР. не иначе как кадровик какой-то очкастый
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13.11.2020 06:35 Ответить
 
 