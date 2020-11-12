На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Харьковской области офицер-пограничник задержан в служебном автомобиле при перевозке контрабанды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня военнослужащие Харьковского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ рядом с границей обнаружили служебный автомобиль Госпогранслужбы. В машине находились 19 ящиков с табачными изделиями и пакеты с другими товарами.За рулем транспортного средства находился старший лейтенант, начальник одного из отделений пограничного подразделения", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства указанного события выясняются, в том числе тщательно изучается версия причастности персонала подразделения к противоправной деятельности. Назначено служебное расследование.
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Он, наверное, просто в милицию вёз сдать, нашёл, на дороге валялись, мог кто-то пострадать, а он собрал и решил ментам отвезти. А эти «обортни в погонах» его и приняли. Погранцы с таможенниками- честнейшие люди, я с ними по работе хорошо знаком, ангелы...