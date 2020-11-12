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Киев (24538) мошенничество (1129) прокуратура (4868)

Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Прокуратура заблокировала деятельность трех мошеннических колл-центров, в которых трудилось около тысячи операторов. Их сотрудники представлялись инвестиционными посредниками, получали доступ к банковским карточкам европейцев и переводили оттуда деньги на свои счета.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Организаторы мошеннической схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные веб-сайты и интернет-площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - сказано в сообщении.

Получил доступ к банковским картам, мошенники снимали оттуда деньги и переводили их на свои счета, а после покупали на эти средства предметы роскоши.

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"По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи работников-операторов, а сами call-центры были оснащены необходимой оргтехникой и серверным оборудованием. Действовала преступная схема течение последних трех лет", - отметили в прокуратуре.

Силовики провели обыски в трех офисах, в которых были расположены "колл-центры", изъяли серверы, компьютеры, флешки, телефоны, деньги и документы.

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Дело расследуют по ч. 4 ст.190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах. Наказание по этой статье - от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 01
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 02
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
А русскіє - це інастранци?
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12.11.2020 21:06
+4
Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
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12.11.2020 21:11
+2
Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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12.11.2020 21:47
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инвестняни?
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12.11.2020 21:00 Ответить
Просто удивительно!
Судя по всему, полиция накрыла Titanpro на Бесарабке.
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12.11.2020 21:03 Ответить
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1262
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12.11.2020 21:45 Ответить
В Киеве есть еще парочка таких контакт-центров.
(Крупных)
Один на проспекте Бандеры на территории завода "Маяк"
Еще один в бизнес центре, у метро Лыбедская
Но я так понял, никому они не мешают...
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 545
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12.11.2020 21:51 Ответить
Конечно, не замечают. СБУ, Нацполиции и офису генпрокурора мешают толстые пачки долларов, регулярно перемещаемых в карманы генералов и заместителей генпрокурора.
Украина. Территория абсолютного бесстыдства и беззакония.
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12.11.2020 21:53 Ответить
Отличное название)) BORMANCORP
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13.11.2020 00:02 Ответить
Прокуратура заблокировала деятельность трех мошеннических колл-центров, в которых трудилось около тысячи операторов. Их сотрудники представлялись инвестиционными посредниками, получали доступ к банковским карточкам европейцев и переводили оттуда деньги на свои счета

Зашибись , теперь тоже самое на ЛОХе проверните .
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12.11.2020 21:04 Ответить
А русскіє - це інастранци?
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12.11.2020 21:06 Ответить
На самом деле, для мошонников из таких колл-центров, разводить россиян - наиболее легкое и безопасное дело.
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13.11.2020 03:30 Ответить
судя по всему иностранцы рузькоговоряшчие. панять прастить, премию.
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12.11.2020 21:06 Ответить
есть фото докозательство тоже
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура - Цензор.НЕТ 321
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12.11.2020 21:07 Ответить
Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
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12.11.2020 21:11 Ответить
Думаю, их отговорки "мы ничево ни знали, мы ни аб чем ни дагадывались" не пройдут. Скорее, организаторы договорятся с прокуратурой и СБУ, а адвокаты окончательно развалят дело.
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12.11.2020 21:42 Ответить
1000 мошенников-операторов в одном месте - это конечно круто. Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6378
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12.11.2020 21:25 Ответить
Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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12.11.2020 21:47 Ответить
Milton group, я надеюсь накрыли наконец.
Наглость и коррупция беспредельная, офис прямо на Крещатике в Арена-плаза.
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12.11.2020 21:44 Ответить
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9332 Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8205
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12.11.2020 22:33 Ответить
"Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги..."

А отже: 2 РОКИ ПРИ ЮРІЮ ЛУЦЕНКУ!... ТА ПРИ ПОРОШЕНКУ!...
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12.11.2020 22:58 Ответить
Да не напрягай мозг..иди лучше посмотри очередное видео твоего любимого петушария.
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13.11.2020 00:04 Ответить
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2825
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13.11.2020 01:26 Ответить
 
 