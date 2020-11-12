Уроженца Сербии арестовали в Италии по подозрению в убийстве гражданской жены-украинки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Украинка из Умани Виктория Вовкотруб исчезла неделю назад в итальянском городе Брешия. Ее 60-летнего гражданского мужа арестовали при попытке избавиться от окровавленной одежды женщины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую газету" - издание украинцев в Италии.
Виктории Вовкотруб 42 года. В Италии она работала сиделкой и барменом. Неделю назад женщина пропала без вести.
Гражданский муж Виктории - 60-летний уроженец Сербии. Его арестовали при попытке избавиться окровавленного одежды жены, но вины мужчина не признает.
Тело женщины до сих пор не нашли. Полиция ищет его в заброшенных сельских домах неподалеку от Брешии и Милана.
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