Уроженца Сербии арестовали в Италии по подозрению в убийстве гражданской жены-украинки. ФОТО

Украинка из Умани Виктория Вовкотруб исчезла неделю назад в итальянском городе Брешия. Ее 60-летнего гражданского мужа арестовали при попытке избавиться от окровавленной одежды женщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую газету" - издание украинцев в Италии.

Виктории Вовкотруб 42 года. В Италии она работала сиделкой и барменом. Неделю назад женщина пропала без вести.

Гражданский муж Виктории - 60-летний уроженец Сербии. Его арестовали при попытке избавиться окровавленного одежды жены, но вины мужчина не признает.

Тело женщины до сих пор не нашли. Полиция ищет его в заброшенных сельских домах неподалеку от Брешии и Милана.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков