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Италия (1510) убийство (6292) украинцы (3737) пропавший без вести (103)

Уроженца Сербии арестовали в Италии по подозрению в убийстве гражданской жены-украинки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинка из Умани Виктория Вовкотруб исчезла неделю назад в итальянском городе Брешия. Ее 60-летнего гражданского мужа арестовали при попытке избавиться от окровавленной одежды женщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую газету" - издание украинцев в Италии.

Виктории Вовкотруб 42 года. В Италии она работала сиделкой и барменом. Неделю назад женщина пропала без вести.

Гражданский муж Виктории - 60-летний уроженец Сербии. Его арестовали при попытке избавиться окровавленного одежды жены, но вины мужчина не признает.

Тело женщины до сих пор не нашли. Полиция ищет его в заброшенных сельских домах неподалеку от Брешии и Милана.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Уроженца Сербии арестовали в Италии по подозрению в убийстве гражданской жены-украинки 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
цыган,kurwa..
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12.11.2020 21:45
+10
Сербы в Европе - достаточно криминальная нация.
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12.11.2020 21:51
+10
Сербы - балканские кацапы... только хуже.
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12.11.2020 22:07
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Нету тела - нету дела. Полиция обязана найти тело. Бо этот серб может потом отмазаться с хорошим адвокатом.
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12.11.2020 21:45 Ответить
А женщину жаль, конечно... Искала счастье на чужбине, а нашла смерть...
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12.11.2020 21:46 Ответить
Купающийся в реке - рискует простудиться. Опасайся пуще глаза ті внебрачных связей там.
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12.11.2020 21:57 Ответить
Не суди - и не судим будешь.
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12.11.2020 22:12 Ответить
«Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». (гл. 8, ст. 7)
Уродженця Сербії заарештували в Італії за підозрою у вбивстві цивільної дружини-українки - Цензор.НЕТ 4990 Я так, камень даже в руки не возьму.
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12.11.2020 22:21 Ответить
Так и не берите... Это горе...
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12.11.2020 22:26 Ответить
Да там и с брачными огрести можно...
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12.11.2020 23:06 Ответить
цыган,kurwa..
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12.11.2020 21:45 Ответить
смесь с западными сарматами
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12.11.2020 21:48 Ответить
При Байдене, еще и не такое будет. Маркива законно выпустили, серба за украинку упковали, так и должно быть.
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12.11.2020 21:45 Ответить
Шо сказать то хотел? Байден тебе в щи опорожнился исподтишка?
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12.11.2020 21:47 Ответить
его упаковали за убийство, а не за украинку
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12.11.2020 21:49 Ответить
да пофиг, терь только хорошие новости.
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12.11.2020 22:56 Ответить
Охренительно хорошая новость-серб убил украинку.
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12.11.2020 23:05 Ответить
сербы - геноцидники
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12.11.2020 21:47 Ответить
Серб = касап..
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12.11.2020 21:50 Ответить
скрепиши-совкопитеки внуки Шарикова
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13.11.2020 10:41 Ответить
Сербы в Европе - достаточно криминальная нация.
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12.11.2020 21:51 Ответить
Серби слов'яни, а цей вилитий циган
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12.11.2020 22:58 Ответить
це в свій час османи наслідили,після цього серби,болгари...почорніли,стали схожі на циганів
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13.11.2020 06:43 Ответить
Жаль женщину. Думала, совьет тихое семейное гнездышко с этим басурманом, а вышло вон как... За таким чертом можно было и не ехать в Италию. Это если взять за скобки фактор заробитчанства.
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12.11.2020 21:57 Ответить
26 октября украинская громада была поражена известием о смерти землячки (имя по ссылке) . Женщину убил ее итальянский супруг и дал шокирующее объяснение своего поступка. Стало известно, что убийца украинки родился и вырос в Италии, ему 69 лет. Он жил долгое время в городке Римини. Ранее он работал сантехником, а затем вышел на пенсию. Мужчина рассказал, что он не выдержал постоянных требований денег. Украинка заставила его выйти на работу и забирала все заработанное, а затем отправляла все в Украину
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12.11.2020 22:02 Ответить
Я больше верю в версию ревности старого пердуна. Женщина была еще довольно молода, привлекательна, а улыбнуться лишний раз профессия бармена обязывала. "Отелло" это могло не понравиться...вот и сорвался. А его официальная версия больше похожа на попытку предоставить суду смягчающие обстоятельства.
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12.11.2020 22:10 Ответить
Это другая история. Женщина была еще довольно молода. Откройте ссылку - там фото есть
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12.11.2020 22:18 Ответить
сербы - часть па рашного мира и ***********.
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12.11.2020 21:58 Ответить
Сербы - балканские кацапы... только хуже.
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12.11.2020 22:07 Ответить
Ревнощі. Чоловіки вбивають жінок лише через ревнощі.
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12.11.2020 22:40 Ответить
Знаком с несколькими дамами, которые искали женихов-лохов за границей, чтобы получить в жизни все сразу и без напряга. Некоторым это удалось. Типичная бабская история в полунищей стране - молодые готовы лечь хоть под 90-летнего иностранца. Я не осуждаю. Раз есть богатые буратины, значит их надо иметь, вот только брачные объявления дают в основном ненормальные или маньяки. Отсюда и результат.
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12.11.2020 23:31 Ответить
Сербов в Европе считают хуже цыган. Как можно связываться с такой мразью?
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12.11.2020 23:52 Ответить
 
 