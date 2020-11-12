На Донетчине открыли мемориальную доску морпеху Сергею Майбороде, погибшему в 2019 г. при эвакуации раненого. ФОТО

В Былбасовке возле Славянска (Донецкая область) открыли памятную доску в честь погибшего морпеха Сергея Майбороды. Ее установили на фасаде местной школы, в которой учился Герой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Жизнь старшего матроса, водителя санитарного автомобиля 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Майбороды оборвалась 1 июля 2019 года. В этот день в санитарном автомобиле вместе с боевым медиком сержантом Ириной Шевченко он осуществлял эвакуацию раненого. Враг из ПТРК попал в их санитарный автомобиль с эмблемой Красного Креста. Сергей погиб мгновенно, санинструктор вскоре умерла в больнице. Выжил только раненый боец, которого они эвакуировали.

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