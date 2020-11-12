На Донетчине открыли мемориальную доску морпеху Сергею Майбороде, погибшему в 2019 г. при эвакуации раненого. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Былбасовке возле Славянска (Донецкая область) открыли памятную доску в честь погибшего морпеха Сергея Майбороды. Ее установили на фасаде местной школы, в которой учился Герой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Жизнь старшего матроса, водителя санитарного автомобиля 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Майбороды оборвалась 1 июля 2019 года. В этот день в санитарном автомобиле вместе с боевым медиком сержантом Ириной Шевченко он осуществлял эвакуацию раненого. Враг из ПТРК попал в их санитарный автомобиль с эмблемой Красного Креста. Сергей погиб мгновенно, санинструктор вскоре умерла в больнице. Выжил только раненый боец, которого они эвакуировали.
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Її власник - колишній військовий, доброволець батальйону «Донбас» Володимир Дериведмідь, оголосив про повний розпродаж книжок.
Дім книги «Еней» з'явився у Бахмуті 6 років тому, Дериведмідь назвав її на честь загиблого побратима Антона Цедіка.
«Цей Еней, на честь якого я назвав магазин, він з книгою в руках жив останні хвилини життя в Іловайському котлі. Чому? Сказали тільки взяти зброю, **********, навіть їсти не брати, тому що не всі повернуться. Він взяв зброю, **********, і книгу», - розповів він.
За його словами, на полицях - література, виключно українською мовою.
«Це для мене фронт. Я коли сюди заходив, я ставив собі досить амбітну задачу. Перше - це повинна бути присутня українська книжка, від народження і до історії сьогоднішнього дня. Я ставив собі задачу, щоб тут були книги за ціною виробника», - розповідає Дериведмідь.
Тепер у книгарні розпродаж книг. Наприкінці листопада «Еней» зачиняється. Власник каже, проєкт був не бізнесовий, а соціальний: за оренду приміщення сплачував не із прибутків, а зі своєї пенсії.
Дериведмідь каже, що для багатьох відвідувачів «Еней» став не просто книгарнею, а й осередком українства у Бахмуті. Відвідувачі тут спілкувались, декламували на камеру українські вірші.