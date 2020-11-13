Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве. ФОТОрепортаж

Живущие в Киеве белорусы провели у посольства РБ акцию в память об избитом до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Присутствующие возложили у ворот посольства цветы, зажгли лампады и свечи. Они скандировали "Вы все причастны", "Не простим", "Как ты будешь спать?".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

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