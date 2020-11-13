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Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Живущие в Киеве белорусы провели у посольства РБ акцию в память об избитом до смерти за бело-красно-белый флаг жителе Минска Романе Бондаренко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Присутствующие возложили у ворот посольства цветы, зажгли лампады и свечи. Они скандировали "Вы все причастны", "Не простим", "Как ты будешь спать?".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 ноября Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

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Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 01
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 02
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 03
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 04
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 05
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 06
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 07
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 08
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 945
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13.11.2020 00:48
+5
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 4816
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13.11.2020 00:51
+5
Прах мрази луки придется хранить в банке шоб на могилу не испражнялись)
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13.11.2020 01:05
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Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 8215
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13.11.2020 00:47 Ответить
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 945
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13.11.2020 00:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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13.11.2020 00:52 Ответить
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 4816
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13.11.2020 00:51 Ответить
Прах мрази луки придется хранить в банке шоб на могилу не испражнялись)
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13.11.2020 01:05 Ответить
Вечная Память..
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13.11.2020 01:40 Ответить
А розуміють білоруський "координаційний совєт", що ці смерті і на їх совісті? Крім кривавого диктатора, який по своїй суті вбивця і нелюд, провина за смерті лягає і на тих, хто виводить людей на "мирний протест". Тільки Майдан може змінити ситуацію.
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13.11.2020 08:59 Ответить
А про посольство порєбріка уже забыли, о наших погибших Воинах и мирном населении.
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13.11.2020 09:54 Ответить
Помянули?
Теперь снова на тупой митинг где вас снова будут убивать и издеваться и так по кругу.Народ просто разрывают и терроризируют,а он ничего не делает.Уже по квартирах вылавливают .
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13.11.2020 15:18 Ответить
 
 