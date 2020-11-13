Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру.
Об этом рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен. Прежде всего потому, что теперь я наконец-то смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец-то, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - рассказал Асеев.
Пожалуйста, подождите...
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
Якщо не в курсі, зараз всплив ще один скандал із черговим витіком інформації із ОП. В результаті була зірвана ще одна спеоперація.
Асєєв зараз на стороні ОП. За що і отримує квартиру.
Диванным - под шконку!
И вообще темная личность, хотел вступить в иностранный легион Франции, поменял 15 профессий в их числе гробокопателя...
И вообще, окончил институт "информатики и искусственного интелекта" по профилю религия(!?), после чего(!?) поехал поступать в иностранный легион(!?)...
Мутная личность, и то что его меняли по "спискам" ЯнеЛоха, уже как минимум настораживает!
Сейчас, к примеру, в телеграмм есть и "фашик донецкий" и другие (хотя, может, пишут уже и с нашей стороны.)
А вот Васин (это его позывной был) - жил все время там.
Да пацаненок молодой, маленький и слабый. Но грамотный.
Ему тысячи раз говорили - сваливай оттуда.
Слава Богу, хоть, что живой остался.
В свою очередь директор киевского издательства «Каяла» Татьяна Ретивова отмечает: «Его не интересует ниукраинский, ни российский национализм, он находится вне координат диалога на таком уровне. Асеева больше интересует французская и немецкая онтология ХХ столетия».
Это что означает?? Жизнь по-понятиям а не по законам?!
Андрюша, купи Асєєву квартиру. Бо всюди так вже обісрались, шо далі нема куди. А так хоч зеблани зможуть ще деякий час волати "Зе! Зе! Зе!"
судя по фото - современный дешево-быстро-строй. бетонный каркас, стены из дерьмоблоков.
плохая шумо- и теплоизоляция.