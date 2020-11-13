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Фото Политика Украины
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жилье (521) квартира (270) плен (1084) пленные (943) Асеев (52) Ермак Андрей (946)

Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру.

Об этом рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня решился очень важный вопрос с жильем - и я получил обещанную Президентом квартиру. Должен сказать, что люди, на которых была возложена реализация президентского слова еще в январе, мало что сделали, - и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц, за что я им невероятно благодарен. Прежде всего потому, что теперь я наконец-то смогу вывезти маму из оккупации и ей будет, где жить. А сам я смогу, наконец-то, не вращаться каждый день с мыслями - не бросили ли ее на подвал за то, что говорит ее сын. Поэтому еще раз спасибо всем, кто приложил к этому усилия - для моей семьи это действительно важно", - рассказал Асеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО

Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака 01
Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака 02

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Топ комментарии
+18
ермак купил её за свои деньги?
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13.11.2020 08:17
+16
Всем бывшим пленным дают квартиры?
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
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13.11.2020 08:21
+15
Ну він же не барига- мародер щоб на свої купувать. Він за наші купує. Тому возблагодарім цього святого чілавєка! Посодєйствовал.
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13.11.2020 08:23
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ермак купил её за свои деньги?
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13.11.2020 08:17 Ответить
Якесь б/у.
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13.11.2020 08:19 Ответить
похоже на нровостройку. Они сейчас так сдаются без отделки.
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13.11.2020 08:23 Ответить
Але на підвал не схоже, вікно завелике.
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13.11.2020 08:40 Ответить
Новобуд,невже не видно?
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13.11.2020 13:27 Ответить
Ну він же не барига- мародер щоб на свої купувать. Він за наші купує. Тому возблагодарім цього святого чілавєка! Посодєйствовал.
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13.11.2020 08:23 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ага бо барига стільки накупив квартир , що і підрахувати ніхто не може. Що потрох, що ця потвора з двома небритими підборіддями - рідні по духу брати.
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13.11.2020 10:00 Ответить
Нет, за ваши.
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13.11.2020 08:44 Ответить
Єрмак спасітєль, месія як і Вавочка!
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13.11.2020 08:18 Ответить
И что теперь? Ермак-молодец?
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13.11.2020 08:18 Ответить
Теперь Ермак должен там еще сделать ремонт. Тогда будет молодцом Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака - Цензор.НЕТ 9381
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13.11.2020 08:34 Ответить
Щас русские патриоти напишуть що це піар
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13.11.2020 08:18 Ответить
И дерьмак, и его почитатели - гавно кацапское...
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13.11.2020 08:19 Ответить
Слава Ермаку! Слава вице- президенту!
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13.11.2020 08:20 Ответить
Всем бывшим пленным дают квартиры?
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
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13.11.2020 08:21 Ответить
ніт. Тільки Асєєву. Який зараз топить за те, що ніякої спецоперації по звільненню заручників з Донецька не планувалось і не могло бути в принципі.
Якщо не в курсі, зараз всплив ще один скандал із черговим витіком інформації із ОП. В результаті була зірвана ще одна спеоперація.
Асєєв зараз на стороні ОП. За що і отримує квартиру.
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13.11.2020 09:37 Ответить
до речі, сьогодні в 21-00 на 5-му - екскл.в'ю Михайла Ніколова в програмі "Час новин" Дарина Сисак
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13.11.2020 10:42 Ответить
а что ж он маму в первую очередь не вывез, если маме грозит опасность? Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака - Цензор.НЕТ 35
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13.11.2020 08:26 Ответить
Потому что пи...ть-не мешки ворочать.
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13.11.2020 08:41 Ответить
Маме не было где жить, что не ясно то) А вообще, если бы действительно была такая опасность, то любой сын бы наверное приложил максимум усилий что бы сразу же вывезти маму, а потом бы уже решал жилищные вопросы.
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13.11.2020 08:46 Ответить
или сразу бы выехал вместе с матерью.
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13.11.2020 09:51 Ответить
Вава сказав - Вава сдєлал. Зуб давав.
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13.11.2020 08:35 Ответить
дерьмак украл деньги из бюджета - купил донецкому таксисту квартиру в Киеве. Теперь ждем новость, что набу открыла уголовное дело против дерьмака за разворовывание бюджета.
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13.11.2020 08:43 Ответить
Он заслужил. С первых дней войны.
Диванным - под шконку!
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13.11.2020 08:43 Ответить
Чем заслужил? Тем что свой опус в 2015 году опубликовал в российском журнале Юность?
И вообще темная личность, хотел вступить в иностранный легион Франции, поменял 15 профессий в их числе гробокопателя... Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 3512
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13.11.2020 09:37 Ответить
В ФБ нужно было его читать. Ты же набрался инфы из рашистской пропаганды.
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13.11.2020 10:02 Ответить
Это инфа из Википедии, Асеев, при желании, вполне мог внести туда свою, " правильную " информацию. Если он этого не делает, значит там все написано правильно.
И вообще, окончил институт "информатики и искусственного интелекта" по профилю религия(!?), после чего(!?) поехал поступать в иностранный легион(!?)...
Мутная личность, и то что его меняли по "спискам" ЯнеЛоха, уже как минимум настораживает!
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13.11.2020 10:34 Ответить
Еще раз. Я на него был подписан в ФБ в 14-15гг. Пока его не нашли орки и не закинули на подвал.
Сейчас, к примеру, в телеграмм есть и "фашик донецкий" и другие (хотя, может, пишут уже и с нашей стороны.)
А вот Васин (это его позывной был) - жил все время там.
Да пацаненок молодой, маленький и слабый. Но грамотный.
Ему тысячи раз говорили - сваливай оттуда.
Слава Богу, хоть, что живой остался.
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13.11.2020 10:44 Ответить
Ермак выполнил "президентское обещание"... Теперь наверное Кравчук на переговорах обязан решить вопрос с вывозом мамы?
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13.11.2020 08:44 Ответить
Нет, этот вопрос должна решать внучка Фокина.
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13.11.2020 09:39 Ответить
А він воював, чи тільки язиком молов. А чому недають тим хлопцям які воювали.поранені і немають де жити?.
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13.11.2020 08:47 Ответить
Він зійснив "подвиг", опублікував свій опус в 2015 році в російському журналі "Юность"...
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13.11.2020 09:41 Ответить
По словам друга и однокурсника Асеева, бывшего народного депутата Украины Егора Фирсова, тот считал своим журналистским долгом оставаться в Донецке и объективно описывать события, происходящие: «Не все могут знать, что происходит на территории оккупированного Донбасса, не все могут описывать ту ситуацию, которая там происходит. А Стас мог и описывал». Фирсов также утверждает: «Стас - ​человек, который ещё в школе читал Канта. И преподаватели, и все в группе в университете как минимум считали его одним из лучших. Или даже лучшим… Он не поддерживал ни одного из президентов, ни одну политическую партию… Это все было ниже его полета мысли…».
В свою очередь директор киевского издательства «Каяла» Татьяна Ретивова отмечает: «Его не интересует ниукраинский, ни российский национализм, он находится вне координат диалога на таком уровне. Асеева больше интересует французская и немецкая онтология ХХ столетия».
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13.11.2020 08:49 Ответить
Якщо він виконував доручення українських спецслужб то тоді все це зрозуміло, а коли просто за те, що був в полоні, то тут питаня зависає, оскільки всі хто воює безпосередню на передньому краї фронту повині в першу чергу бути забезпечені житлом і тільки після того як вони і інші отримають житло то вже потім розглядати питаня для тих хто був в полоні після перевірки ситуації як фігурант там опинився і як себе поводив.
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13.11.2020 08:50 Ответить
получил ,благодаря народу Украины, за деньги которого квартира
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13.11.2020 09:04 Ответить
огидно
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13.11.2020 09:18 Ответить
Я, конечно, все понимаю, но когда Ермак сядет в тюрьму или смоется за поребрик, что ті будешь делать с єтим твитом...?
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13.11.2020 09:24 Ответить
Что то он упитанный и гладенький после плена...
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13.11.2020 09:25 Ответить
благодаря СОДЕЙСТВИЮ!!!! главы ОП Ермака.
Это что означает?? Жизнь по-понятиям а не по законам?!
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13.11.2020 09:39 Ответить
и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц Источник: https://censor.net/ru/p3230833 умиляет!!в цивилизованном мире этого вполне достаточно чтоб политик подписал себе ,,приговор" или как вариант ,,явка с повинной"здесь любое ,,содействие"со стороны клерка КОРРУПЦИЯ!! в чистом виде!!то есть политик (в лучшем случае)должен добровольно уйти либо может и в турма попасть!!по умолчанию в таких случаях должна быть государственная программа и никаких ,,пособничеств"и пиаров кого бы то ни было из государственных клерков!! (тоесть:государственная программа и выгодополучатель ПИАР самого государства но никак не отдельно взятого гос.клерка)кто нибудь объясните (у кого такая возможность)этим зелёным дятлам!! Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 615 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 320 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4799
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13.11.2020 10:47 Ответить
І якого хера так всіх пече, що чувакові абсолютно заслужено дали квартиру. Мало того, всім переселенцям з окупованих територій держава мала би надати хоч якесь житло.
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13.11.2020 12:58 Ответить
Мабуть, радник дЄрьмака Мишко Подоляк порадив йому:
Андрюша, купи Асєєву квартиру. Бо всюди так вже обісрались, шо далі нема куди. А так хоч зеблани зможуть ще деякий час волати "Зе! Зе! Зе!"
Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 6480 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 2958
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13.11.2020 13:14 Ответить
Якби Єрмак купив за свої кревні,то ,можливо,він би довів,що не зрадник України!Але не вірю!!
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13.11.2020 13:32 Ответить
хорошо, конечно. что получил.
судя по фото - современный дешево-быстро-строй. бетонный каркас, стены из дерьмоблоков.
плохая шумо- и теплоизоляция.
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13.11.2020 17:44 Ответить
 
 