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Госпогранслужба (5407) Харьков (6522)

В Харькове сообщено о подозрении гражданину Индии, который незаконно возил соотечественников через Украину в Евросоюз, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении гражданину Индии, который организовал канал незаконной миграции своих соотечественников через Украину в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители выяснили, что подозреваемый уверял потенциальных нелегалов в способности за щедрое денежное вознаграждение обеспечить легальный транзит через Украину и трудоустройство в ЕС. Впоследствии он организовывал подготовку фиктивных заявлений, приглашений, предоставление документов в консульство Украины в Индии с целью оформления виз, бронирование отелей", - указывается в сообщении.

В Харькове сообщено о подозрении гражданину Индии, который незаконно возил соотечественников через Украину в Евросоюз, - Госпогранслужба 01

Нелегалы направлялись сначала в Киев, а после в западные области Украины для незаконного пересечения границы.

"Преступную схему пограничники разоблачили в июне 2020 года. Причастность иностранца в преступной деятельности установили в ходе досудебного расследования, которое проводили оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда совместно со следователями Слободского ОП ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры", - сообщают в Госпогранслужбе.

Гражданину Индии сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Судья Коминтерновского районного суда г. Харьков избрал в отношении индийца меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля (браслета).

В Харькове сообщено о подозрении гражданину Индии, который незаконно возил соотечественников через Украину в Евросоюз, - Госпогранслужба 02

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Прохідний двір, а не країна. Як вони потрапляють сюди?
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13.11.2020 09:45 Ответить
в Индии речь подсудимого в суде начинается с песни и танца..
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13.11.2020 09:50 Ответить
Это была просто масовка для будущего фильма "Танцор Евродиско"
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13.11.2020 10:01 Ответить
А кто эту границу так ХРЕНОВО охраняет /или "закрывает глаза" за взятки"/, а потом ищут виновного /стрелочника/!?
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13.11.2020 10:07 Ответить
а это дозор ночной или дневной ?
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13.11.2020 11:15 Ответить
 
 