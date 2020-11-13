Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророссийской организации "Региональное общественное движение русофилов "ПАРУС", которое координируется с РФ. По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы. Накануне местных выборов из аккаунтов в соцсети он пропагандировал коммунистическую идеологию, а с других акканутов, якобы от имени украинских правых - нацистскую. По замыслу "заказчиков", это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.

Сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного Суда Украины.

Сейчас проверяется версия о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через пророссийскую организацию.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении.

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