Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророссийской организации "Региональное общественное движение русофилов "ПАРУС", которое координируется с РФ. По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы. Накануне местных выборов из аккаунтов в соцсети он пропагандировал коммунистическую идеологию, а с других акканутов, якобы от имени украинских правых - нацистскую. По замыслу "заказчиков", это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.
Сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного Суда Украины.
Сейчас проверяется версия о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через пророссийскую организацию.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении.
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Разве там ещё кто-то пасётся?
от кабмін погодив кандидатуру гриневецького на посаду голови Одеської ОДА, а цей гриневецький, власне, є послідовним ворогом України (комуніст, член пр, закликав до створення одеської автономії в 2004-му, голосував за "диктаторські закони", підтримував та голосував за "мовний закон ківаловаколесніченка", заперечує військову агресію росії).
впевнений, зеленське його кандидатуру затвердить, оскільки, за словами самого гриневецького, з зеленським він вже спілкувався й порозумівся.
от тут би, в тому числі, застосувати повноваження СБУ, але ж ні.
Чем местные барцы-идиоты полезнее платных агитаторов Расии?