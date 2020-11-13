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Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию российских кураторов пропагандировал тоталитарные режимы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророссийской организации "Региональное общественное движение русофилов "ПАРУС", которое координируется с РФ. По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы. Накануне местных выборов из аккаунтов в соцсети он пропагандировал коммунистическую идеологию, а с других акканутов, якобы от имени украинских правых - нацистскую. По замыслу "заказчиков", это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса.

Сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного Суда Украины.

Сейчас проверяется версия о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через пророссийскую организацию.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении.

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Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ 01
Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ 02
Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ 03
Интернет-агитатор, действовавший по заданию российских кураторов, разоблачен в Киеве, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
А еще он называл бубочку земляным червяком. Правда так оно и есть.
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13.11.2020 10:40
+10
Та нє, навіть з різних областей України вас зєбілів розуму вчимо.
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13.11.2020 11:02
+7
Так вы из одного офиса тролите?
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13.11.2020 10:59
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А еще он писал, как все росиянские троли, что ковид это просто грип.
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13.11.2020 10:36 Ответить
А еще он называл бубочку земляным червяком. Правда так оно и есть.
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13.11.2020 10:40 Ответить
Важнее было писать, что Порошенко барыга. Про бубочку можно и не писать, он сам может сказать так, что его дебелизм будет более чем очевиден
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13.11.2020 10:55 Ответить
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 2781
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13.11.2020 11:00 Ответить
Неужели "Підлога Маккартні" попал?
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13.11.2020 10:42 Ответить
Всі тут, і не надійся Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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13.11.2020 10:46 Ответить
Так вы из одного офиса тролите?
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13.11.2020 10:59 Ответить
Та нє, навіть з різних областей України вас зєбілів розуму вчимо.
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13.11.2020 11:02 Ответить
Та цей кацапський найманець теж був переконаний, "што глупих хахлов уму-разуму учіт".
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13.11.2020 11:13 Ответить
Я Українець на відміну від вас малоросів. Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 695
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13.11.2020 11:15 Ответить
Ага. Настаяшшій арієц, характєр нордічєскій.
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13.11.2020 11:18 Ответить
Можливо.
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13.11.2020 14:18 Ответить
В парочащіх связях нє замєчєн, бєспощадєн к врагам Рейха і святатомосного Пєтра.
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13.11.2020 14:38 Ответить
Так і є.
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13.11.2020 14:40 Ответить
За праявлєнний гєраізм і бєспрімєрноє мужество рядавой Паламарчук награждаєтся шакаладним крєстом с закруткой на спінє.
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13.11.2020 14:43 Ответить
Це краще чим твій пмперс на підв'язках.😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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13.11.2020 15:26 Ответить
Хреновато у вас получается. Надо бы еще Бутусова за филейные части взять за то что дает возможность тролить без идентификации личности.
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13.11.2020 11:20 Ответить
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8318
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13.11.2020 16:31 Ответить
Аналогичная мысль).
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13.11.2020 10:59 Ответить
русофилы ))))) русосеки )))
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13.11.2020 10:45 Ответить
Інтер'єр приміщення відповідає рівню життя простих радянських людей часів комуняк... Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 5707
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13.11.2020 10:46 Ответить
Это конспиративная квартира. В эсэсэсэр все такие были.
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13.11.2020 10:57 Ответить
Пароль :"У вас продаётся славянский шкаф? "
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13.11.2020 11:14 Ответить
Эт кого он в одноклассниках агитировал?
Разве там ещё кто-то пасётся?
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13.11.2020 10:52 Ответить
СБУ затримала інтернет-агітатора. ні, безперечно це добре, але!
от кабмін погодив кандидатуру гриневецького на посаду голови Одеської ОДА, а цей гриневецький, власне, є послідовним ворогом України (комуніст, член пр, закликав до створення одеської автономії в 2004-му, голосував за "диктаторські закони", підтримував та голосував за "мовний закон ківаловаколесніченка", заперечує військову агресію росії).

впевнений, зеленське його кандидатуру затвердить, оскільки, за словами самого гриневецького, з зеленським він вже спілкувався й порозумівся.
от тут би, в тому числі, застосувати повноваження СБУ, але ж ні.
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13.11.2020 10:56 Ответить
ловлять блох замість дійсних шпигунів в ОП, ВР, КМ, МО та МВС
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13.11.2020 11:08 Ответить
Это же руссофобия какая-то!!!😁😁😁
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13.11.2020 11:18 Ответить
Странно,а почему шарикова не трогают? Или это "полезный черт"?
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13.11.2020 11:27 Ответить
Даже в квартире у себя сделал кацапаремонт.
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13.11.2020 11:39 Ответить
А ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ , ЧТО ОН ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ ЗА ХЙЛА !) И В СОЦСЕТЯХ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ !)
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13.11.2020 11:47 Ответить
Татьяну Лайф замели?
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13.11.2020 11:48 Ответить
нет они,СБУ, работают только внутри страны
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13.11.2020 12:23 Ответить
Полистай цензор!
Чем местные барцы-идиоты полезнее платных агитаторов Расии?
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13.11.2020 11:59 Ответить
мабуть суліма вОнюшка? ні?
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15.11.2020 16:30 Ответить
 
 