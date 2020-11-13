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Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Водитель такси, которое въехало в остановку общественного транспорта в Киеве, был трезв. По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хюндай Соната" столкнулся с припаркованным автомобилем "Хюндай Элантра", выехал на автобусную остановку и врезался в киоск. В результате 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя киевлянка скончалась в карете скорой помощи. Еще два человека госпитализированы.

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"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не состоял в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю такси грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция 01
Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция 02

Напомним, ДТП в Киеве произошло сегодня утром на Окружной дороге. При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авария произошла из-за того, что водитель такси уснул за рулем из-за переработки.
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Топ комментарии
+3
Почему именно Уберу.
Они все работают без каких-либо норм.
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13.11.2020 11:44
+2
В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
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13.11.2020 11:36
+1
Открою секрет:
Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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13.11.2020 12:09
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на видео видно, что он ехал прямо в автобусную остановку, а уже на пути столкнулся с этой элантрой...
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13.11.2020 11:34 Ответить
Он из третьей полосы пересёк две другие, ударил Элантру, выскочил на остановку, убил двух человек и врезался в табачный киоск.
Предварительная причина ДТП - уснул за рулём.
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13.11.2020 11:38 Ответить
Уберу потрібно заборонити роботу в Україні.
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13.11.2020 11:42 Ответить
Почему именно Уберу.
Они все работают без каких-либо норм.
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13.11.2020 11:44 Ответить
Из четвёртой.
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13.11.2020 11:52 Ответить
В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
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13.11.2020 11:36 Ответить
Тоесть за убийство двух человек может грозить а может и нет пять лет.
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13.11.2020 11:36 Ответить
От 5 до 10.
В данном случае - скорее 5. 10 - это для тех, кто на красный, например, поперся и убил людей.
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13.11.2020 12:09 Ответить
Наркота
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13.11.2020 11:38 Ответить
Предварительно - уснул.
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13.11.2020 11:39 Ответить
Побачим
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13.11.2020 11:42 Ответить
Таксист. Работал всю ночь.
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13.11.2020 11:43 Ответить
Открою секрет:
Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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13.11.2020 12:09 Ответить
А чого, мені цікаво, зняли номаре з Елантри, яка взагалі не причому?
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13.11.2020 11:48 Ответить
Походу, сядут оба водителя.
Один остановился там, где запрещено, а второй водитель очень сильно торопился.
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13.11.2020 12:28 Ответить
Похоже вы правы, ещё и людей на остановке посадят, ведь некоторые не в маске или неправильно носят, тоже нарушение.
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13.11.2020 14:22 Ответить
За маску могут оштрафовать.
А неуместные шутки только на карму влияют. И это тоже не точно.
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13.11.2020 14:59 Ответить
 
 