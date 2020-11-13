Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж
Злоумышленник, стрелявший в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.
"Правоохранителя доставили в больницу, сейчас ему проводят оперативное вмешательство. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений", - сказано в сообщении.
Напомним сегодня ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега стрелял в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек.
"С правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием и ранее был судим за совершение убийства и разбоя. Стреок и его сообщники - жители Хмельницкой области", - сообщили в полиции.
Также сообщается, что с места событий изъяты два пистолета с признаками переработки, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.
"Такой "набор" может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Эта информация тщательно проверяется", - добавили в полиции.
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пс. полицейским нужно было не задерживать, а стрелять на поражение. отморозкам не повадно будет в полицейских стрелять.
За життя - життя.
Итальянского врача-психиатра, профессора судебной медицины XIX века Чезаре Ломброзо часто называют основоположником криминальной антропологии. Эта наука старается объяснить связь между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений.
Ломброзо пришел к выводу, что такая связь есть, и она прямая: преступления совершают люди с определенной внешностью и характером*.
Как правило, преступники имеют врожденные физические и психические дефекты, считал Ломброзо. Речь идет об аномалиях внутреннего и внешнего анатомического строения, характерных для первобытных людей и человекообразных обезьян. Таким образом, преступниками не становятся, а рождаются. Будет человек преступником или нет - зависит только от врождённой предрасположенности, причём для каждого типа преступлений характерны свои аномалии.
(пс ПМ теж лайно.)