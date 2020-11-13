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Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Фоторепортаж

Злоумышленник, стрелявший в патрульного полицейского в Киеве, находился в розыске за незаконное обращение с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Правоохранителя доставили в больницу, сейчас ему проводят оперативное вмешательство. Проверяется информация о причастности стрелка и его сообщников к совершению разбойных нападений", - сказано в сообщении.

Напомним сегодня ночью сотрудники патрульной полиции заметили подозрительный автомобиль на улице Героев Космоса. Один из пассажиров при попытке побега стрелял в полицейского. Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 01

"С правонарушителями работают следователи и оперативники. Выяснилось, что мужчина, который ранил полицейского, находится в розыске за незаконное обращение с оружием и ранее был судим за совершение убийства и разбоя. Стреок и его сообщники - жители Хмельницкой области", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 02

Также сообщается, что с места событий изъяты два пистолета с признаками переработки, три гранаты, маски, рации, отмычки, наручники, скотч, хомуты для связывания рук, газовый баллончик.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 03

"Такой "набор" может указывать на причастность задержанных к совершению разбойных нападений. Эта информация тщательно проверяется", - добавили в полиции.

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 04
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 05
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 06
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 07
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 08
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 09
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 10
Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 11
Фото: Нацполиция/Facebook

Стрельба в Киеве: ранивший полицейского злоумышленник находился в розыске, патрульного оперируют 12
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Топ комментарии
+17
всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
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13.11.2020 11:46
+10
Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
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13.11.2020 11:39
+9
Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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13.11.2020 11:43
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Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
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13.11.2020 11:39 Ответить
Были бы это бандиты, то штаны обоссали бы менты. А это так, гоп-стопники.
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13.11.2020 12:29 Ответить
малолетка, чушь не неси... три пули в полицейского всадил.. не похоже что они пообсыкивались..
пс. полицейским нужно было не задерживать, а стрелять на поражение. отморозкам не повадно будет в полицейских стрелять.
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13.11.2020 14:56 Ответить
Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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13.11.2020 11:43 Ответить
Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек. Источник: https://censor.net/ru/p3230886
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13.11.2020 11:46 Ответить
всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
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13.11.2020 11:46 Ответить
Я против преступности, но уважение ментам в априори не может быть. Преступник - волк, а мент - собака по команде. Извините.
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13.11.2020 12:32 Ответить
запоребриковский, нахер вали со своим имбецильным ауе
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13.11.2020 14:26 Ответить
на третій фото затриманий трошки злякався? Чи обісцявся ще до того?
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13.11.2020 11:52 Ответить
Він мабуть ще наклав повні штани Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують - Цензор.НЕТ 5975
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13.11.2020 12:01 Ответить
трошки обісцявся, та і обісрався чого гріха таїти.
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13.11.2020 16:02 Ответить
Звичайне бидло.
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13.11.2020 11:53 Ответить
Не звичайне, а озброєне...і не просто бидло, а бандюки...
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13.11.2020 12:23 Ответить
Нажаль такого в Україні багато.
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13.11.2020 12:37 Ответить
Навіщо відпускають на волю засуджених за вбивство?
За життя - життя.
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13.11.2020 11:56 Ответить
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують - Цензор.НЕТ 2230
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13.11.2020 12:02 Ответить
кому-то сегодня явно повезло, т.к. судя по набору изъятого, они явно на дело ехали, скорее всего в частный дом планировали заходить.
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13.11.2020 11:57 Ответить
Кому должно было повезти, тому и повезло, а кому давно не должно было повезти, тому и не повезло. Это вечная борьба и война. Мент знает зачем идет на эту работу и поверьте не только по призванию, а в основном за зарплату, власть и взятки в 90% случаях. Но ставит под опасность свою жизнь. А преступник идет от природы и знает что ему грозит.
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13.11.2020 12:25 Ответить
Прав на все 100%
Итальянского врача-психиатра, профессора судебной медицины XIX века Чезаре Ломброзо часто называют основоположником криминальной антропологии. Эта наука старается объяснить связь между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений.
Ломброзо пришел к выводу, что такая связь есть, и она прямая: преступления совершают люди с определенной внешностью и характером*.
Как правило, преступники имеют врожденные физические и психические дефекты, считал Ломброзо. Речь идет об аномалиях внутреннего и внешнего анатомического строения, характерных для первобытных людей и человекообразных обезьян. Таким образом, преступниками не становятся, а рождаются. Будет человек преступником или нет - зависит только от врождённой предрасположенности, причём для каждого типа преступлений характерны свои аномалии.
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13.11.2020 12:04 Ответить
ПМ під глушник? Рідкісна штука, де вони їх беруть. Може це деверсанти?
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13.11.2020 12:05 Ответить
Не веселите. На стволе нет резьбы, поэтому под глушак проблема, но удленен, а значит дальность, кучность, скорость выше. А переделывают с макетов. Турецкие силуминовые переделаные выдерживают до 500-800 выстрелов. Здесь убивает другое, неужели до сих пор службы не поняли, что украинцы сделают стрелялку с палки.
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13.11.2020 12:19 Ответить
Обычные ПМ переделывают.
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13.11.2020 12:23 Ответить
Спробуй перероби. То вже буде не ПМ, а лайно.
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13.11.2020 12:27 Ответить
А хто сказав шо цей не лайно?
(пс ПМ теж лайно.)
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13.11.2020 12:34 Ответить
Краще пістоля чим ПМ для поліції в Україні немає. Тільки не треба гуньдіти про ГЛОКИ та БЕРЕТИ, вони тільки для обраних.
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13.11.2020 12:40 Ответить
Простите, а в чем пистолет считается "лайно" или нет? Пм не убивает или хуже стреляет чем глок? Они все рассчитаны на до 50 метров, а по факту 25 метров. Для того чтобы ранить смертельно человека, не нужно тягать с собой громадный глок или пулемет. А Пм для скрытого ношения и останавливающий с убойной силой один из лучших в этом сегменте.
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13.11.2020 12:42 Ответить
Помиляєтесь друже. Колумбия закупила по 15-25 дол целый корабль стартовых пистолетов в Турции. Переставили стволы и получились пистолеты не по 500 дол а по 30. При этом не уступающие боевым. Пистолет разлетается если туда пихают патроны которые разрывает, в остальных случаях оружие работает нормально, но меньший срок эксплуатации. Турецкие ружья считаются лучшими в мире. А они на 70% из силумина. С ув.
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13.11.2020 12:37 Ответить
Відкрию тобі таємницю: ПМ то і є лайно, хоч перероблений, хоч ні ))
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13.11.2020 12:49 Ответить
Для пересічного людини любий пістолет лайно і це не таємниця. В повсякденному житті він людям не потрібен. Наявність такої зброї у населення не гарантує безпеку. Наявність такої збої у дурня небезпечно для оточуючих. Для поліції це чудова зброя, проста, легка, надійна (затримок при стрільбі майже не буває), небезпечна (надійний запобіжник, який можна зняти однією рукою), стріляє самовзводом, магазин не випадає, ефективна на 10-15 метрів. Що ще потрібно для поліції?
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13.11.2020 13:17 Ответить
А владу не хвилює те, що бандити є озброєні і гранатами, і короткостволом, а чому громадянам так і не прийняли наші керманичі закон про обіг зброї в Україні? І дійсно для чого затримувати озброєну банду, яка чинить спротив якщо можна їх тупо знищити чи вони держслужбовці і виконують для когось замолення?
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13.11.2020 12:12 Ответить
Достал оружие, стреляй. Хреновые стрелки не уверенные в себе, поэтому их положили.
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13.11.2020 12:14 Ответить
так он и стрелял. три огнестрельных у патрульного. в рубашке родился.
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13.11.2020 12:36 Ответить
Перестрілка між бандитами.Тьфу!
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13.11.2020 12:16 Ответить
 
 