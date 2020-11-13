"Почему только мы": в Харькове, Черкассах и Ивано-Франковске митингуют против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Завтра в Украине начинает действовать карантин выходного дня. В трех областных центрах протестуют против этого ограничения.
Как информирует Цензор.НЕТ, под зданием Харьковской ОГА проходит митинг предпринимателей против карантина выходного дня, сообщает издание "Объектив".
Люди вышли на протест с плакатами "Нет карантину выходного дня", "Имею право работать", "Нас уже закрылось 40%". Протестующие пришли под здание областной госадминистрации и планируют пойти подздание главного управления полиции.
По словам митингующих, от власти нет никакого компенсирования. Поэтому некоторые уже увольняют персонал.
Фото: протест в Харькове
Кроме того, протестуют против усиления карантина на выходных и в Черкассах. Об этом сообщает "Центр черкасских медиа". Люди вышли под стены городского совета.
Сегодня их собралось около 200 человек. У них на плакатах: "Гетманцев - не путай! Малый бизнес с крупными сетями", "Право на труд", "Требуем недопущения выборочного закрытия бизнеса на карантин" и тому подобное.
Фото: протест в Черкассах
Также в Ивано-Франковске вышли на протест рестораторы. Об этом сообщает издание "Галицкий корреспондент". Они пикетировали областное управление полиции, протестуя против введения карантина выходного дня. Участники акции, которых набралось несколько десятков, выразили возмущение тем, что их заставляют закрыться, но не компенсируют расходы на аренду и другие расходы.
Они также требуют от полиции, чтобы правоохранители не штрафовали заведения, которые работают.
Фото: протест в Ивано-Франковске
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Не ввели - плохо.
Ввели - тоже плохо.
Этот тот случай, когда плохо ВСЁ.
Метро у будь-якомі разі краще за маршрутки.
Тому - метро значно безпечніше за наземний транспорт у цьому плані. Але так, можна було б дооборудовати ці витяжки якимись ультрафіолетовими лампами чи озонаторами.
при петре не было бы посмешища санжар
президент рекомендовал и зав минздрав самоустранилась
не вирус там убивает...потому и маски и перчатки...
в этом году на день рождения путина ответили взрывами складов в россии...процесс пошел...
на смерть родителей тоже будет ответ...сми оповестят
"Что они вам отвечали"?
Ты вчера пил или уже с утра набрался?
Скорее всего, ты просто против всего, что бы они ни сделали или не сделали...
А вообще с такой динамикой этой заразы и героическим ******.ом народа скоро в этот общепит и ТРК не только в выходной день ходить будет некому...
сколько вас беспечных идиотов!
а это наверно те кто легко перенесет ковид на ногах!ну это бабка надвое сказала!
кстати есть исследования что у легкоперенесенных ковид..могут быть осложнения.......
А в харькове быдло себе вместо мэра выбрало пустое место, причем в 1 туре с подавляющим перевесом, и на прошлых выборах тоже. Жрите теперь, жаль только ваших заложников - НЕ быдло.
Если шо - это был очень злой сарказм.