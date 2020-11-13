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На Львовщине появился первый "шериф". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На Львовщине появился первый

Полицейская станция открылась в курортном поселке Славское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Участие в торжественном открытии станции, которое состоялось 12 ноября, приняли заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области капитан полиции Дмитрий Михалец и председатель Славского объединенной территориальной общины Владимир Бега.

Славская объединенная территориальная община первой на Львовщине приняла участие в проекте "Полицейский офицер громады", главной целью которого является обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером, который будет работать на территории общины.

На Львовщине появился первый шериф 01

"Полицейский офицер громады осуществляет полномочия участкового офицера полиции, инспектора ювенальной превенции и патрульной полиции, а главная его задача - предоставлять жителям качественные полицейские услуги, ежедневно обеспечивать правопорядок на территории обслуживания, своевременно реагировать на проблемы общества и предотвращать совершение правонарушений. Проект внедряется для реализации принципа взаимодействия населения на основе партнерства, а оценивать работу правоохранителей будут сами жители", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Участковых инспекторов заменят полицейские офицеры громады, они будут как шерифы, - советник Авакова Мартыненко

Отмечается, что Славская ОТГ насчитывает 9 поселковых советов, ее площадь составляет более 430 квадратных километров, а население - почти 14 500 жителей. Славское известно своими горнолыжными курортами и базами отдыха, которые ежегодно посещают сотни тысяч туристов.

На Львовщине появился первый шериф 02

10 апреля начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский и председатель Славского объединенной территориальной общины Владимир Бега подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Полицейский офицер громады", а за несколько дней до того был объявлен конкурс на две должности полицейских офицеров общины в Славском ОТГ, которые в дальнейшем заняли полицейские Андрей Зинич и Богдан Шрибак.

"Этот проект является одним из самых успешных, который реализуется в Украине, а его задачей является обеспечение каждой общины своим полицейским, который будет частью общины, в которой будет работать и жить, а оценивать его эффективность будут сами жители. Спасибо голове Славской объединенной территориальной общины, председателю райадминистрации, исполнительному комитету, депутатскому корпусу и всем членам общины за то, что проявляли инициативу и обеспечили поддержку в реализации этого проекта. Безопасность общества зависит от нашего сотрудничества и руководство полиции Львовщины гарантирует дальнейшую тесную коммуникацию в реализации всех проектов по безопасности в обществе", - отметил Дмитрий Михалец.

На Львовщине появился первый шериф 03

За счет общины полицейским выделили отдельное помещение, оборудованное всем необходимым для работы, а также полицейский автомобиль. Именно на полицейской станции будут дежурить правоохранители и сюда жители будут обращаться в случае необходимости.

"Я благодарен руководству полиции Львовщины за сотрудничество в рамках проекта "Полицейский офицер громады", за обученных и подготовленных правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок в нашем обществе. Мы гордимся, что наша ОТГ стала первой на Львовщине, которая прошла этот путь и открыла у себя полицейскую станцию ​​и ожидаем, что эти два полицейских офицера вскоре станут частью нашего общества, обеспечивать соблюдение законности и реагировать на все обращения людей ", - подчеркнул Владимир Бега .
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Топ комментарии
+25
НОВЫЙ АНЕКДОТ
Управление полиции НАЗНАЧИЛО шерифа.

P.S. Должность шерифа должна быть выборная. Как и районного головы и судьи.
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13.11.2020 12:20
+21
Не брешіть: шерифа обирає громада, а мусора спускають за рознарядкою з органів.
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13.11.2020 12:20
+9
В данной ситуации, как полицая не переименовуй, он останется назначенным полицаем, идея хорошая, но реализация тупая, можно было просто,... вам назначили нового участкового...
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13.11.2020 12:25
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НОВЫЙ АНЕКДОТ
Управление полиции НАЗНАЧИЛО шерифа.

P.S. Должность шерифа должна быть выборная. Как и районного головы и судьи.
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13.11.2020 12:20 Ответить
В данной ситуации, как полицая не переименовуй, он останется назначенным полицаем, идея хорошая, но реализация тупая, можно было просто,... вам назначили нового участкового...
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13.11.2020 12:25 Ответить
Ідея проста,як п'ять копійок: утримання дармоїда з бюджету МВС переноситься на бюджет ОТГ.
Не знаю,що примусило проголосувати за це рішення депутатів... Можливо,-природна тупість ?
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13.11.2020 15:34 Ответить
Руска курва вже тут
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13.11.2020 12:39 Ответить
"американці" ..... ви би якось зустрілись.... ))))
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13.11.2020 12:49 Ответить
👏👏👏👏👏
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13.11.2020 12:38 Ответить
Не брешіть: шерифа обирає громада, а мусора спускають за рознарядкою з органів.
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13.11.2020 12:20 Ответить
Так его выбрали. Видишь рядом стоящего бритоголового который помогает ленточку разрезать? Он его и выбрал.
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13.11.2020 12:28 Ответить
Ой, что-то я сомневаюсь, что пока Аваков и его полуватные бандючки на местах, могут быть "шерифы", "полцейские" и тд, все время будут получаться у них только "мусора"
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13.11.2020 12:22 Ответить
Раздувают штат...и замыливают глаза красивым словом "шериф"..
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13.11.2020 12:24 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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13.11.2020 12:26 Ответить
Местная Громада решила вопрос..претензии присылавйте авакову..телефон 3222233322223
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13.11.2020 12:26 Ответить
Вам до львовян как до Луны на заднице На Львовщине появился первый "шериф" - Цензор.НЕТ 7702 На Львовщине появился первый "шериф" - Цензор.НЕТ 7702
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13.11.2020 12:27 Ответить
горяни перестануть пити чефір... побачите статистику
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13.11.2020 12:28 Ответить
Разве это шериф? Обычный мусорок, назначенный сверху
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13.11.2020 12:29 Ответить
14 500 мешканців ОДИН дільничий, як його не називай, обслуговувати не може. На початку 90-х норма була 2000-2500 жителів. 13 500 цього шеріфа так ніколи і не побачать, а 8 000 про нього нічого і не почує. Кульки і табличка красиві, нема питань.
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13.11.2020 12:37 Ответить
зима... йому випишуть лижі...
На лижах він більше населення "охопить" )))
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13.11.2020 12:48 Ответить
ЧУШЬ! Интитут ШЕРИФОВ - это орган ГРАЖДАНСКОГО государства, когда ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ выбирают ответсвенного за порядок и соблюдение законов /на своей территории/; у шерифа есть штат как оплачиваемых, так и ДОБРОВОЛЬНЫХ помошников /среди ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН/, а то о чем идет речь - это просто ПАЛКАН на службе сАбакова, который кормится с рук ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА и соответвенно служит ИМ, а не людям!
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13.11.2020 12:56 Ответить
На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 8896 На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 5079 На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 9566
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13.11.2020 12:58 Ответить
Від брехні врятувало те, що назву шериф подано в лапках. Бо дійсно влада чомусь не хоче ділитись елементами народовладдя, тобто вибирати начальників райвідділів поліції громадянами на виборній конкурсній основі. Так звісно краще, свої корумповані хлопці які за хабарі вилазять до вершин главків і міністерств, інфікуючи корупцією всю вертикаль влади в Україні. Отже Врадієвкам, Кагарликам наркобаронам і надалі бути, бо їх кришують свої хлопці в погонах. Зелені осотолопи ау! Де елементи демократії в цьому відомстві жандармів?
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13.11.2020 13:01 Ответить
Дали дільничному ще й повноваження гаішника...Якщо він більше принесе в мусорський общак - значить почин хороший і заслуговує на поширення...
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13.11.2020 13:26 Ответить
Справа в том не кто назначает а кто увольняет. Мы зелю назначили а вот уволить не можем. Договора нет.
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13.11.2020 13:34 Ответить
Это камлание с бубном ничего общего с должностью шерифа не имеет. С таким же успехом можно Бубачку переименовать в Пабло Эсобара,идиотизм будет тот же.
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13.11.2020 13:35 Ответить
Культ карго, это всё что можно сказать об этой новости, гамериканцы ржут пацталом.
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13.11.2020 13:36 Ответить
Якщо оштрафує лисого, який розрізає стрічку, на 17000гр за маску на бороді, тоді можна довіряти шеріфу!
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13.11.2020 13:51 Ответить
Избирать их надо и отчитываться они должны перед громадой а не перед Аваковым,вообще просто создать муниципальную полицию по типу выборных шерифов , а Аваковскую полицию сократить и оставить общегосударственные функции.
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13.11.2020 14:21 Ответить
Цікаво.
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13.11.2020 16:22 Ответить
низачет, а где кольт и шляпа, а звезда где
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13.11.2020 18:59 Ответить
 
 