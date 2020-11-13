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Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя и правоохранителей гранатой. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате переговоров злоумышленник согласился отдать боеприпас командиру харьковских спецназовцев "КОРД". Пострадавших нет.

13 ноября около 8:50 сотрудники Основянского отдела полиции пытались провести в домовладении 66-летнего жителя района санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Однако хозяин домовладения вышел к полицейским с гранатой, отсоединил чеку и пригрозил взорвать боеприпас. Затем злоумышленник с гранатой уединился в своей части дома.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции, бойцы спецподразделения "КОРД", взрывотехники и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Была введена специальная полицейская операция "Гром". Полицейские эвакуировали из дома, где проживает злоумышленник, и соседних домовладений 10 человек.

Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42.

Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя и правоохранителей гранатой 01
Полицейские Харькова разоружили и задержали мужчину, угрожавшего взорвать себя и правоохранителей гранатой 02

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статей максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Следе действия продолжаются.
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Дивно, що не застрелили...
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13.11.2020 12:24 Ответить
Отсоединил чеку. О дивный журналистский мир...
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13.11.2020 12:28 Ответить
Пардоньте, выкрутил запал с чекой. Это то что на фото. А судя по тексту граната должна была взорваться...
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13.11.2020 12:30 Ответить
Це тому що граната не зареєстрована.
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13.11.2020 12:31 Ответить
Він за кілька годин драп скурив, кокс знюхав, а потім - здався.
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13.11.2020 12:53 Ответить
 
 