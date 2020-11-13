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Киев (24549) ранение (3239) патрульная полиция (1791) Билошицкий (112)

Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

У злоумышленников, которые открыли сегодня рано утром стрельбу в Киеве, было оружие и гранаты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня на рассвете во время задержания патрульный получил три огнестрельных ранения. Нарушитель осуществил три выстрела, которые могли стоить жизни полицейского. Патрульная работа связана с множеством рисков, которые могут ожидать нас где угодно и когда угодно. Каждый вызов, проверка подозрительных лиц или даже остановка авто за нарушение ПДД, как было в этот раз, могут стать фатальными", - подчеркнул Билошицкий.

Замначальника Департамента патрульной полиции рассказал, что около 4 утра на улице Героев Космоса в Киеве патрульные Анатолий Жовновский и Виталий Тафийчук остановили автомобиль Subaru за нарушение ПДД. В салоне находились трое мужчи, которые заметно нервничали.

"Когда инспекторы обращаются к пассажирам - они внезапно выбегают из машины и убегают. Патрульные за ними. Во время преследования один из беглецов осуществляет три выстрела в патрульного. Полицейские в ответ применили табельное огнестрельное оружие. На помощь приехал еще один экипаж - Дарья Лебедь и Артур Бондарь. Все трое задержаны. Им не удалось убежать далеко. У одного из них обнаружили пистолет "ПМ" (вероятно ...), и гранаты. Один находится в международном розыске по ч.1 ст.263 УК, другой - ранее привлекался к ответственности по ст. 263 УК. Можно только догадываться, какими были их намерения и куда направлялось это авто. Рискуя своей жизнью, патрульные помешали им осуществить задуманное", - подчеркнул Билошицкий.

Патрульного с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали. Сейчас продолжается операция. 

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Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 01
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 02
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 03
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 04
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 05
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 06
Билошицкий о стрельбе в Киеве: Один из злоумышленников находился в международном розыске, другой - ранее был судим 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Полиция отлично сработала. Раненому скорейшего выздоровления!
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13.11.2020 13:00
+3
терриконом не воняет?
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13.11.2020 12:45
+3
Дамбас ******** Адідас.
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13.11.2020 12:47
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13.11.2020 12:42 Ответить
терриконом не воняет?
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13.11.2020 12:45 Ответить
Та на грузинів схожі.
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13.11.2020 12:51 Ответить
Дамбас ******** Адідас.
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13.11.2020 12:47 Ответить
урюк гранат привозил?
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13.11.2020 12:59 Ответить
C Хмельницкой области...
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13.11.2020 14:18 Ответить
А чому не обіссяні.
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13.11.2020 12:57 Ответить
Полиция отлично сработала. Раненому скорейшего выздоровления!
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13.11.2020 13:00 Ответить
А тут толстый авакянский урод нам рассказывает, что нельзя простым людям оружие.....
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13.11.2020 13:05 Ответить
Если уж патрульные не смогли справиться, то что простые люди, даже с оружием, сделают? Тем более в 4 утра.
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13.11.2020 13:27 Ответить
Ой ржу не могу......
Патрульные....... Справится.......
Вы эти 2 слова в 1 предложении не употребляйте!
Они водить машины только научились!
Не удивлюсь если авакян этим терпилам боевое оружие не дает!
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13.11.2020 15:47 Ответить
А простые люди что смогут? Кроме как перестрелять прохожих для кучи.
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13.11.2020 15:56 Ответить
Если вы плохо видите и не носите очки, то не надо думать что все др такие же.
Есть еще такие организации как ТИР!
Учится - никогда не поздно!
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13.11.2020 17:20 Ответить
Кто же буде за-зря тратить деньги на ТИР и на патроны??? Тут же через одного все ковбои. Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 9036
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13.11.2020 23:51 Ответить
А позже придётся полиции начать массовый отстрел неадекватов в облике "простых людей", как недавно кадры видео о стрельбе такой особи-пешехода по авто.
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13.11.2020 13:38 Ответить
Вы путаете последовательность....
Неадекваты и бандиты уже ДАВНО оружие имеют!
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13.11.2020 15:48 Ответить
1, зачем прячите ...бала? 2, обычным людям боевое оржие запреено, бандиты имеют его все и даже гранаты, автоматы. вот и ведт себя СВОБОДНО. сдачи не бояться
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13.11.2020 14:08 Ответить
Судя по фэйсу последнего, скорее всего стрелявшего, сдача таки при задержании прилетела
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13.11.2020 15:41 Ответить
Вот вам без всякого закона об оружии!!! Кому надо-вооружен!!!
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13.11.2020 15:55 Ответить
А когда легализуют, то к ним вообще не подойдешь. Причины для задержания не будет вообще.
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13.11.2020 15:59 Ответить
щось в Америці якось в тюрмах вітер не гуляє
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13.11.2020 21:32 Ответить
В Америке полицейскому подчиняются, иначе он имеет право пристрелить за неподчинение. Возможно такое в Украине? Нет. Вы же сами полицию призираете.
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13.11.2020 23:37 Ответить
Поліція +
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13.11.2020 16:20 Ответить
Черт дери, почему "осуществляет три выстрела", почему нельзя написать просто: стреляет три раза
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13.11.2020 17:40 Ответить
у чуваков не хватило мозгов доказать незаконность остановки. Но если возникнет ситуация, что в Киеве кого-то остановили незаконно, без оснований, и это будет уважаемый человек, возможно даже зеленый, и его агрессия возникла именно вследствие незаконной остановки, то будет патрулдьным 3,14зда. есть у слуг урода депутат куницкий - смотрите патрульные и змащуйте очко. хотя и куницкий и патрульные, которые останавливают без причины -называются 3,14
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13.11.2020 23:32 Ответить
єто как прийти таки в милицию (21й век , Украина ) таки написать заявление ...графа - национальность (21 век в руках милиционера паспорт) сидишь и таки думаешь то сказать ? -китаец ? Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 3568
судим ? - а что судимому нельзя прийти в милицию написать заявление ? - в ответ молчание и понимающее кивание головой -ну почему же ,конечно можно , што вы,такое таки говогите Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 4669 вЭй таки
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14.11.2020 02:27 Ответить
если ранее судим - убить всю семью , вырезать ) заявление не принимать - на лбу вырезать звезду -а потом расстрелять -ну судим -не человек
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14.11.2020 02:29 Ответить
повысить зарплату милиции до 60 ти тысяч гривен - в месяц ! негайно !
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14.11.2020 02:35 Ответить
 
 