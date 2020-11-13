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взятка (5958) Одесская область (3106) Нацполиция (15742) ГБР (2551)

Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из секторов ОП ГУ Нацполиции в Одесской области

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 01

"По предварительной информации, 40-летний полицейский требовал деньги за непринятие мер реагирования на допущенные нарушения в хозяйственной деятельности и непривлечение к ответственности. Полицейский установил цену - 2 000 гривен за 1 тонну спиртосодержащей вещества", - говорится в сообщении.

Так, 21 октября чиновник получил 10 тыс. гривен за закрытие материалов проверки в отношении сообщений о возможном хранении большого количества спирта и фальсифицированной водки, а также дальнейшего нереагирования на возможные нарушения в хозяйственной деятельности.

12 ноября следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины - после получения 40 тыс. гривен за нереагирование работниками полиции в Одесской области на перевозку спиртосодержащего вещества, которое предназначалась для изготовления зимнего автомобильного омывателя стекла.

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Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 02
Сотрудник полиции Одесской области задержан на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 03

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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видимо из секты прихожан св.матвея...сборщики податей вид нарджэння...
местые мытари,блин.
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13.11.2020 16:33 Ответить
Видимо, не по чину хапнул.
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13.11.2020 16:43 Ответить
люди, литр чистого спирта 80 грн в интернете, по факту можно купить еще дешевле. этого спирта в Украине хоть залейся. поэтому решение делать омыватель стекла из этилового спирта - правильное, ведь метиловый, изобутиловый, пропиловый и их пары куда вреднее для человека, чем этанол. и бизнесмен, который до этого додумался совершенно справедливо решил, что тупому ублюдку с полицейским жетоном место в тюрьме, а не на страже законности украинских городов. и вообще, Авакова пора снимать
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13.11.2020 19:20 Ответить
 
 