Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Пророссийский блогер Анатолий Шарий озвучил фейковую информацию о том, якобы больной коронавирусом президент Зеленский фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фото было сделано еще в 2016 году.
Об этом в Telegram пишет бывший журналист Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.
"Пророссийский блогер и глава партии самого себя Шарий разогнал на многомиллионную аудиторию фейк о том, что президент Зеленский во время лечения коронавируса фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фотография Зеленского с врачами была сделана… в 2016 году в Израиле", - говорится в сообщении.
По словам Лещенко, сегодня он опубликует "призыв к новой американской администрации Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube за целенаправленное распространение лжи и подрыв основ демократии с применением инструментов социальных сетей".
Пожалуйста, подождите...
Вова, у тебя в голове серьезная вава 😂
Что бы знали как всякую чушь в нете писать)
Дешево й сердито)
А на самом деле, они рядом сидят.
2. Який ідіотизм регеструвати партію пропогандиста котрий навіть не в Україні. Як, коли іноді якусь бумажку завірити треба бути ОСОБИСТО?!
З 2016 року він суттєво змінився на обличчі. Тоді він виглядав набагато молодшим.
х#япальца, говноеды петушария, лишь бы оправдать своего говнокормчего )
Пишите уже, что это все подлый заговор рептилоидов вашингтонского обкома, во главе с Цукербергом, который для атаки на вашего святого петушарика специально изобрел машину времени и вернувшись в 2016 год запостил эту фотку на фейсбуке...
Это жесть) Сколько раз объяснял наивным людям, считающим петушария каким-то талантливым лжецом и манипулятором, что он обыкновенный тупой п#здабол, просто его ватно-имбецильная аудитория такое днище, что ему даже напрягаться не нужно, они, что угодно сожрут, а любым опровержениям просто откажутся верить. Идеальное стадо. Даже если их рожами в факты откровенного петушарийного п#здежа тыкать, они любое, самое нелепое и фантастическое оправдание найдут, типа "врети", начнут с темы съезжать, стрелки переводить, жопой вертеть, нелепицу какую-то нести. Ты тому наглядное подтверждение)
Кстати, говноед, вот тебе еще ссылка на тот самый пост на фейсбуке 2016 года с фоткой, что ты просил, которую твой лживый говнокормчий за свежую выдал.
А наші Зесранці можуть тільки відосики клепать!
Дрючить весь цей непотріб аж пилюга завертається.
Обычный писссдун.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…