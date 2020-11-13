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Зеленский (16558) Лещенко (692) фейк (613) Шарий Анатолий (220)

Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пророссийский блогер Анатолий Шарий озвучил фейковую информацию о том, якобы больной коронавирусом президент Зеленский фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фото было сделано еще в 2016 году.

Об этом в Telegram пишет бывший журналист Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийский блогер и глава партии самого себя Шарий разогнал на многомиллионную аудиторию фейк о том, что президент Зеленский во время лечения коронавируса фотографируется без маски с врачами. Оказалось, что фотография Зеленского с врачами была сделана… в 2016 году в Израиле", - говорится в сообщении.

По словам Лещенко, сегодня он опубликует "призыв к новой американской администрации Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube за целенаправленное распространение лжи и подрыв основ демократии с применением инструментов социальных сетей".

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Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 9054
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13.11.2020 17:14
+27
Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 7332
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13.11.2020 17:15
+22
Але, какой "пропагандист"? Фуфломет! Давайте уже вещи своими именами называть.
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13.11.2020 17:12
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Достаточно первых четырех слов заголовка. Впрочем, даже так это будет не новость.
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13.11.2020 17:11 Ответить
Шарий, конечно, гад, но истина дороже.

Вова, у тебя в голове серьезная вава 😂
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13.11.2020 17:35 Ответить
Думаю, не варто навіть згадувати цього пропагандона, щоб не був "на плаву".
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14.11.2020 10:47 Ответить
Але, какой "пропагандист"? Фуфломет! Давайте уже вещи своими именами называть.
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13.11.2020 17:12 Ответить
жабогадюкинг, батенька, жабогадюкинг...
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13.11.2020 17:13 Ответить
Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 9054
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13.11.2020 17:14 Ответить
то чувство, когда шарий насколькопаршивая гнида, что хочется даже заступиться за бубочку
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13.11.2020 17:15 Ответить
Не стоит переоценивать вiслюка. Они одгого поля ягоды. Точнее, одних ягодиц...
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13.11.2020 17:17 Ответить
Так для того и стараются подоляки)
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13.11.2020 17:17 Ответить
ахахаха, супер новость ))))))))
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13.11.2020 17:15 Ответить
Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 7332
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13.11.2020 17:15 Ответить
Стефанчук ще, ото вечірка зе, те ні бееее
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13.11.2020 17:21 Ответить
Глядя а фото, кажется что мед братья сейчас ему усмирительную рубашку одевать будут, мол словили уже
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13.11.2020 17:16 Ответить
Так а ми не знаємо,що він там підліковував.Може нерви.Може якусь залежність...
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13.11.2020 20:56 Ответить
Это тот случай, когда за дезинформацию в интернете, я бы одобрила наказание в виде высшей меры, растрела!)
Что бы знали как всякую чушь в нете писать)
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13.11.2020 17:16 Ответить
Тогда, мэм, я бы не позавидовал вашей участи..
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13.11.2020 17:21 Ответить
А за спам не по делу- пожизненое )))
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13.11.2020 17:30 Ответить
Ой, простите, сэр ))
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13.11.2020 17:38 Ответить
Определитесь!
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13.11.2020 17:42 Ответить
Зачем?
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13.11.2020 17:52 Ответить
Это может отдвинуть неизбежное.
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13.11.2020 17:54 Ответить
Вы бы поменьше писали бы об этом гнойножопике , так о нём бы и не знал бы никто ...
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13.11.2020 17:17 Ответить
Щарій звісно не людина, але Лещенко не далеко від нього втік.
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13.11.2020 17:17 Ответить
Знайшли що коментувати. Це ж педофіл, аферист, ігроман і просто агент расєї пєтушарій)
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13.11.2020 17:17 Ответить
Два сапога пара ! При прошлой власти шариков не имел партии, а при клоунах пролез в местную власть , пока…
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13.11.2020 17:18 Ответить
А чо Оно в Израиле лечило,врачи наверное наркологи? Кто знает?
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13.11.2020 17:18 Ответить
Как бы попросить Байдена,чтобы он ликвидировал этого казла(шария),тем самым помог бы Украине?А то у нас некому этого сделать Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 8437
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13.11.2020 17:19 Ответить
Петушарий попеарил бубочку. Бубочка теперь обижена петушарием, значит патриот и все такое.
Дешево й сердито)
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13.11.2020 17:19 Ответить
Какие придурки тащят сюда этого обоссаного?
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13.11.2020 17:19 Ответить
И не говори. УКР СМИ сами его разкрутили и жалуются
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13.11.2020 17:23 Ответить
Zik и 112-это СМИ кума путлера мертвечука,кацапчик.
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13.11.2020 17:31 Ответить
Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 1279
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13.11.2020 17:20 Ответить
А чо Серлещ до Байдена обращается,там до 20 января през еще Трамп.Зебилещенко и здесь лжет.
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13.11.2020 17:21 Ответить
Как вы думаете, откуда 10 летние дети знают, что кокаин нюхают, а героин колят? Угадайте? Правильно из телевизора. И в сортах гомосятины тоже из телека. Вот зачем вы пиарите этого шмария. Я если бы не вы и не знал бы о нем. Все от него пьлюются, а его везде тянут и тянут. ппц какойто.
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13.11.2020 17:21 Ответить
Там одного зашквара с Ником вуйчичем было достаточно, чтобы навсегда повесить на педофила петушария, клеймо говномета, а зрителей его телеканала - говноедами. Теперь кремлевский педофил еще раз доказал свою фейковую сущность.
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13.11.2020 17:22 Ответить
Для меня с петушарием все ясно стало еще в 2015, когда оно доказывало шо автобус под Волновахой подорвался на мине, а не попал под росийские "Грады"
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13.11.2020 17:26 Ответить
Або, що Боінг збили не кацапи!
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13.11.2020 17:38 Ответить
Спасибо что напомнил и про это.
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14.11.2020 10:26 Ответить
Врачи похожи на санитаров ))) ПНД
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13.11.2020 17:24 Ответить
це він навчився в пеціботів
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13.11.2020 17:24 Ответить
лещенко думает, что он наверху. Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 2273
А на самом деле, они рядом сидят. Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 1470

Пропагандист Шарий выдал фейк о том, что больной коронавирусом Зеленский фотографируется с врачами, прикрепив фото 4-летней давности - Цензор.НЕТ 3880
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13.11.2020 17:24 Ответить
А цього разу шарік може бути правий.
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13.11.2020 17:26 Ответить
Петушария слишком много. Пора на осину.
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13.11.2020 17:33 Ответить
Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 1059
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13.11.2020 17:35 Ответить
моментально... в море(с) Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 3853
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13.11.2020 17:44 Ответить
1. Петушарію вірять тільки розумово відсталі.
2. Який ідіотизм регеструвати партію пропогандиста котрий навіть не в Україні. Як, коли іноді якусь бумажку завірити треба бути ОСОБИСТО?!
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13.11.2020 17:44 Ответить
Тим не менше, відсотків 5 у деяких регіонах проголосували за це горе. От де розумово відсталі.
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14.11.2020 10:50 Ответить
Шарик, перелогинься... Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 2751
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13.11.2020 17:50 Ответить
красивенький. пойдет за 20$
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13.11.2020 18:56 Ответить
Та там навіть по хлєбалу Зе видно що ця фотка свіжа.
З 2016 року він суттєво змінився на обличчі. Тоді він виглядав набагато молодшим.
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13.11.2020 18:40 Ответить
Каких только невероятных теорий заговоров и "опровержений" очевидных фактов вы не способны высосать из х#я пальца, говноеды петушария, лишь бы оправдать своего говнокормчего )

Пишите уже, что это все подлый заговор рептилоидов вашингтонского обкома, во главе с Цукербергом, который для атаки на вашего святого петушарика специально изобрел машину времени и вернувшись в 2016 год запостил эту фотку на фейсбуке...
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13.11.2020 18:59 Ответить
Вот тебе ссылка на новость 2018 года с этой фоткой, говноед)
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13.11.2020 19:16 Ответить
Пздабол это твой петушарий. Страницу вниз промотать немного ума не хватило, овощ?)
Это жесть) Сколько раз объяснял наивным людям, считающим петушария каким-то талантливым лжецом и манипулятором, что он обыкновенный тупой п#здабол, просто его ватно-имбецильная аудитория такое днище, что ему даже напрягаться не нужно, они, что угодно сожрут, а любым опровержениям просто откажутся верить. Идеальное стадо. Даже если их рожами в факты откровенного петушарийного п#здежа тыкать, они любое, самое нелепое и фантастическое оправдание найдут, типа "врети", начнут с темы съезжать, стрелки переводить, жопой вертеть, нелепицу какую-то нести. Ты тому наглядное подтверждение)

Кстати, говноед, вот тебе еще ссылка на тот самый пост на фейсбуке 2016 года с фоткой, что ты просил, которую твой лживый говнокормчий за свежую выдал.
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13.11.2020 19:51 Ответить
Ок. Ты действительно прав. Я кстати не сторонник Шария. И могу тебе скинуть ссылки на мои ненавистные комменты на счет него. Просто я повёлся на одинаковую одежду. Думал, что таких совпадений не бывает. Но ты меня убедил. Я попался не на любви к Шарию, а к нелюбви к Зе.
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13.11.2020 19:59 Ответить
та, не, не ок. ты галимый очкошник -кацапа. ссыкло. ну если доступно - чмо шарик))) Но ты же чмо - тебя это не побеспокоит)))
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14.11.2020 05:37 Ответить
від пітуШарія все таки є деяка користь,він досить вдало відтягує від ЖОПОблоку голоси,головного ворога України..рано чи пізно лекторат пітуШка все одно зрозуміє що їх кумир спроможний лише кукарікати на Україну в піндосовскому Ютюбі сидячи не в россії а в проклятій гейропі
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13.11.2020 17:51 Ответить
Коли петуШарій всі 5 рокі фейкометив про Порошенка про нашу армію, про європейсбкий курс нашої країни, то Бородату вульву це не цікавило. А коли щось криво сказав про зеленого то Вульва вирішила і до Папи Римського дійти. Тварюка
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13.11.2020 17:57 Ответить
ПетухШарий ватное днище, зачем об этом говне писать?
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13.11.2020 18:02 Ответить
Вольова влада уже б давно Шмарію в чайок підмішала б якогось Newnovachka!
А наші Зесранці можуть тільки відосики клепать!
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13.11.2020 18:05 Ответить
Правильно писать фашист Шарий.
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13.11.2020 18:15 Ответить
Какой же это пропагандист,это вошдь нашей самой тупой совково-хохляцкой быдлоты,несущей светлое и мудрое и избранное в депутаты от быдлоты в некоторых районах.Так что будте толерантными ибо какаразница.
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13.11.2020 18:16 Ответить
Основная аудитория этой бородатой обезьяны - кацапы. На которых он и раскрутился оседлав в 2014 году волну огромного кацапского запроса на "как все плохо у этих тупых хахлов". Наша тупорылая вата (и та преимущественно из дырляндии) начала позже к этому петуху подтягиваться.
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13.11.2020 19:09 Ответить
Респект Шарію!........... Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 4741
Дрючить весь цей непотріб аж пилюга завертається.
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13.11.2020 18:40 Ответить
Шарий врать не будет! Это чистая правда, позор! Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 1383
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13.11.2020 18:42 Ответить
С каких это пор Шарий - "ПРОПАГАНДИСТ" ?
Обычный писссдун.
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13.11.2020 18:50 Ответить
Нужно писать "Росийский пропагандист Шарий"
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13.11.2020 18:59 Ответить
Баканов, фас! ))
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13.11.2020 19:00 Ответить
А шо там с говно Зеленского, петушарий не рассказывал?
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13.11.2020 19:06 Ответить
Шарий так разговаривает, как будто у него уйх в *опе
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13.11.2020 19:14 Ответить
Шарию по уставу положено фуфло толкать, тут и отечественных "шариёв" как гуталину Пропагандист Шарій видав фейк про те, що хворий на коронавірус Зеленський фотографується з лікарями, прикріпивши фото 4-річної давності - Цензор.НЕТ 7466
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13.11.2020 20:02 Ответить
Зачем рекламировать этого имбицила?
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13.11.2020 20:51 Ответить
Так за этого мелкого афериста голосуют 3% рускоговорящих безнадежно тупых совков, которых надо давно лишить гражданства и оставить вид на жительство, как в прибалтике.
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13.11.2020 21:10 Ответить
..так между прочим, а что он там делал 4- ре года назад. Наверное готовился к выборам.
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13.11.2020 22:56 Ответить
..так между прочим, а что он там делал 4- ре года назад. Наверное готовился к выборам.
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13.11.2020 22:56 Ответить
уже б послали какого то спецназовца завалить эту крысу подсыпать крысомора в кофе..я б сам не отказался
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13.11.2020 23:12 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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02.02.2021 19:17 Ответить
 
 