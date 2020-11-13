На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Военной прокуратурой 13 ноября 2020 за получение взятки задержаны должностные лица объединенного городского военкомата и сельского совета на Ивано-Франковсковщине (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, 2 200 долл взятки предназначались за содействие в предоставлении отсрочки или признания непригодным для прохождения срочной военной службы. Из этой суммы 1500 долларов получил офицер военкомата, а 700 долларов - его сообщник из сельсовета.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителям о подозрении и избрании меры пресечения.

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