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взятка (5958) Военная прокуратура (931) военкомат (444) Ивано-Франковская область (838)

На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Военной прокуратурой 13 ноября 2020 за получение взятки задержаны должностные лица объединенного городского военкомата и сельского совета на Ивано-Франковсковщине (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура 01

По данным следствия, 2 200 долл взятки предназначались за содействие в предоставлении отсрочки или признания непригодным для прохождения срочной военной службы. Из этой суммы 1500 долларов получил офицер военкомата, а 700 долларов - его сообщник из сельсовета.

На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура 02

Также смотрите: На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура. ФОТО

На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура 03

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителям о подозрении и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
капец....каждый день... ни конца ни каря уже 30 лет этим новостям...не полицейский та погранец, или таможенник или прокурор или военный и так далее ни дня без взяток и контрабанды... и никто не сидит и конца и края нет! потому что нет отрубаных рук....((все у кого есть корыто и власть все корупционеры... На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3893
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13.11.2020 17:24
+2
2 штуки? Не стоим на месте .Растут тарифы.. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7115
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13.11.2020 17:25
+2
Них,я се расценки выросли. Раньше за штуку баксов начальник военкомата еще и миньет делал призовнику в качестве бонуса к отсрочке.
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13.11.2020 17:30
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капец....каждый день... ни конца ни каря уже 30 лет этим новостям...не полицейский та погранец, или таможенник или прокурор или военный и так далее ни дня без взяток и контрабанды... и никто не сидит и конца и края нет! потому что нет отрубаных рук....((все у кого есть корыто и власть все корупционеры... На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3893
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13.11.2020 17:24 Ответить
Так петруха рубил 5 лет, исхудал весь. А они растут и растут. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5159
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13.11.2020 17:27 Ответить
БЛАЖЕННЫЙ ТОТ КТО НЕ ЧИТАЕТ НОВОСТИ КАК Я!!! живут и себе нервы берегут и не печалятся не понимая что творится в стране и вообще....завидую таким....у них тишь и гладь везде....не парятся..((
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13.11.2020 17:29 Ответить
На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6488 Знания порождают печаль (с)
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13.11.2020 17:32 Ответить
не только печаль , а и болезни...нажил блин и гипертонию и диабет. мне некоторые говорят... зачем ты всё это читаешь...споришь...переживаешь гробишь себя. кому это всё нужна твои посты . ничего ты не исправишь...но я не могу...((потому что не безразлично что происходит в стране и мире...
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13.11.2020 17:38 Ответить
Капец. Дружище, это неправильно. Не надо себя из за этого уничтожать. Я не призываю превратиться в конченого по**иста, но, всё-таки, нужно понимать, что страна - это, по большому счёту, люди, которые её населяют. И что мы видим вокруг (разбитые дороги и разворованное всё) - вот это и есть внешнее проявление внутреннего содержания наших людей. И можно сколько угодно пи*деть про солов'iну мову i козаченькiв, а выглянь в окно - вот это и есть настоящее содержимое нашего нарiда. Так что, переживай в меру.
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13.11.2020 17:49 Ответить
Не воюющая армия деградирует и деморализуется.В этом и есть замысел "Минска". На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 7465
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13.11.2020 17:45 Ответить
ПОП обіцяв 1000 грн в день... так вони " по свому" реалізують обіцянку..
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13.11.2020 17:50 Ответить
2 штуки? Не стоим на месте .Растут тарифы.. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7115
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13.11.2020 17:25 Ответить
Них,я се расценки выросли. Раньше за штуку баксов начальник военкомата еще и миньет делал призовнику в качестве бонуса к отсрочке.
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13.11.2020 17:30 Ответить
Какой дебил платит военкому такие деньги. Существует куча способов как бесплатно откосить от армии.
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13.11.2020 17:32 Ответить
Капля в море. Глубже копать нужноНа Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9183
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13.11.2020 17:33 Ответить
"Мотор Січ" відправляє на простій чверть своїх працівників,Вопрос реформирования СБУ заполитизирован, на это могут влиять вражеские спецслужбы - Баканов и это всё во время шестилетней войны с российских оккупантов,а Президент с Феофании улыбается всему народу, может Президент такими действиями отвлекает врага? На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5205
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13.11.2020 17:38 Ответить
Венедиктова лютует! На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1601
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13.11.2020 17:40 Ответить
Армия,МВД,таможня-слепок общества.Когда руководство КАЖДЫЙ ДЕНЬ-сдает интересы страны,стоит ли удивляться... На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3320
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13.11.2020 17:48 Ответить
В армии Турции,Израиля или Азербайджана-трудно такое,представить.Сидеть шесть лет в окопах,под обстрелами,без возможности ответить...То ли еще будет.
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13.11.2020 17:52 Ответить
Хитрожопый селянин ещё и старыми купюрами расплатился )
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13.11.2020 18:00 Ответить
Арешт коло його котеджу? Непогані будинки у військових комісарів.
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13.11.2020 19:17 Ответить
 
 