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На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных "авторитетов", - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ривненской области полиция задержала двух криминальных "авторитетов", которые скрывались от следствия за совершение тяжких преступлений. Один вместе со своим сообщником похитил и пытал мужчину до смерти на территории Запорожской области, а второй - совершил разбойное нападение на Ривненщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных авторитетов, - Нацполиция 01

В начале октября в полицию Запорожской области обратилась женщина и сообщила, что неизвестный ворвалася в квартиру и, угрожая оружием, заставил ее мужа пойти с ним. После чего последний больше домой не вернулся.

Как выяснилось, с целью получения средств 55-летний криминальный "авторитет" организовал похищение 40-летнего мужчины. Помогал ему реализовывать преступный план 30-летний житель Запорожья. Последний ворвался в квартиру потерпевшего и, угрожая оружием, заставил его покинуть помещение. В дальнейшем фигуранты вывезли мужчину на берег реки. После неудачных попыток получить от родственников деньги за его возвращение, в течение нескольких часов избивали и издевались над жертвой. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники вывезли тело погибшего в другое место - лесопосадку, где спрятали.

Уже через несколько дней после похищения полицейским удалось установить место нахождения сообщника организатора преступления и провести его задержание, а организатора - криминального "авторитета" - объявили в розыск.

Также смотрите: В Сумах задержан криминальный авторитет, находящийся в розыске, - Нацполиция. ФОТО

На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных авторитетов, - Нацполиция 02

Второй криминальный "авторитет", 26-ти лет, находился в розыске за разбойное нападение. Он и его подельники напали на двух местных жителей, и с применением оружия и физической силы, отобрали деньги и личные вещи.

Общим усилиями правоохранители установили место нахождения разыскиваемых - база отдыха на территории Сарненского района.

На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных авторитетов, - Нацполиция 03

Сегодня, 13 ноября, была проведена спецоперация по задержанию злоумышленников.

Читайте: В Святошинском районе Киева произошла стрельба: ранен полицейский, трое злоумышленников задержаны, - полиция

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Футболка «sexy and I know it" на кримінальному авторитеті, арештованому ще із одним чуваком на якійсь базі відпочинку -це жесть!
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13.11.2020 20:27
+4
какие-то "авторитеты" не авторитетные...сами на дело ходят ))) шо деется? ))))
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13.11.2020 20:15
+4
З яких пор "гоп-стопнік" й "кіднепер" запусують у "кримінальні авторитети" .... треш.
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13.11.2020 21:10
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Ну так они же без масок !
Так палится !
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13.11.2020 20:09 Ответить
Им можно . Они авторитеты .
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13.11.2020 20:10 Ответить
впаяти їм штраф за швендяння без масок! На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных "авторитетов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3314
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13.11.2020 20:11 Ответить
какие-то "авторитеты" не авторитетные...сами на дело ходят ))) шо деется? ))))
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13.11.2020 20:15 Ответить
З яких пор "гоп-стопнік" й "кіднепер" запусують у "кримінальні авторитети" .... треш.
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13.11.2020 21:10 Ответить
Сначала подумал,что он так руки за спиной перекрестил...попробовал-не вышло,потом уже дошло)
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13.11.2020 20:23 Ответить
Футболка «sexy and I know it" на кримінальному авторитеті, арештованому ще із одним чуваком на якійсь базі відпочинку -це жесть!
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13.11.2020 20:27 Ответить
Очень секси, один из них. 100% мачо...
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13.11.2020 20:43 Ответить
Гепу и Допу.
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13.11.2020 20:52 Ответить
На вигляд якісь гомосєкі. 😆
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13.11.2020 20:57 Ответить
Может спутник V их подровняет??
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13.11.2020 21:00 Ответить
Й зараз ці вважаються кимось "авторитетами" .... гопніки у "авторитети" записалися пздц ... усе прогниває навіть "кримінальний світ" .
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13.11.2020 21:08 Ответить
 
 