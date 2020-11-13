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ВМС (1318) корабль (1926)

Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

Три патрульных катера типа "Айленд", которые будут поставлены в Украину в следующем году, будут оснащены боевыми модулями и оборудованием американского производства. Уже принятые в боевой состав национального военного флота катера "Старобельск" и "Славянск" пройдут модернизацию и перевооружение на украинском предприятии.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 01

"Сейчас в городе Балтимор в США завершается процесс технического обновления еще трех катеров этого проекту, которые поступят в состав флота в следующем году. Их доставят в Украину морским путем. В настоящее время в Соединенных Штатах работают три офицера ВМС Украины, которые занимаются непосредственно сопровождением ремонтных работ на этих катерах", - отметил Радчук.

Уже принято решение о дополнительном усилении их боевых возможностей. Определены американские предприятия-подрядчики, которые должны обеспечить эти катера дополнительным вооружением, оборудованием и техническими средствами. Есть высокая вероятность, что катера поступят в Украину уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства, сообщил офицер.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 02

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Также принято решение о проведении мероприятий по технической модернизации и перевооружению патрульных катеров "Старобельск" и "Славянск" на украинских предприятиях. Предполагается установки на катерах артиллерийских систем, находящихся на вооружении Военно-Морских Сил Украины. Планируем оснастить их современным оборудованием по выявлению целей и предоставления целеуказания на применение оружия. Дополнительно установим систему пассивной защиты и другие важные корабельные системы.

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 03

"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать, поскольку катера уже построены и полностью готовы к применению. Кто был на "Айленде", знает, что не так легко найти на катере дополнительное место для оператора или комендора боевой установки. 

Полученные от США катера Старобельск и Славянск будут модернизированы и перевооружены, - ВМС 04

Также смотрите: Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Поэтому, окончательное решение будет за командованием ВМС ВС Украины, но оно будет сформировано на основании предложений сотрудников конструкторского бюро, которые будут разрабатывать проект технического задания на модернизацию этих катеров", - рассказал Радчук.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+34
год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
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13.11.2020 23:17
+19
Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
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13.11.2020 23:25
+17
75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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14.11.2020 00:01
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Правила форума Совет форумчан
год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
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13.11.2020 23:17 Ответить
А есть решение суда что тобой перечисленые люди совершают преступления?
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13.11.2020 23:22 Ответить
Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
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13.11.2020 23:25 Ответить
порошенко 5 років просрав і переозброєння армії не зробив, тому у Зеленського ще є в запасі 3,5 роки які можна просрати! Айленди потрібно озброювати системами ППО-ПРО бо без цих систем катер чи корабель в морі це лише ціль для протикорабельних та зенітних ракет ворога. Всі інші бойові модулі на катерах та кораблях будуть мати якесь значення тільки тоді, коли катер/корабель зможе захиститись від ворожих ракет! Тому Айленди як і інші катери потрібно використовувати за межами зони ураження ворожих ракет та авіації, десь дуже близько від берега під захистом берегових систем ППО, щоб можна було в будь яку мить злитись з береговою лінією на ворожому радарі. З цієї тактики застосування Айлендів зрозуміло що бойові модулі цьому катеру не потрібні, хіба кулемет та гранатомет, щоб відбитись від диверсантів. А от що потрібно цьому катеру так це катапульта для важких ударних БПЛА, щоб запускати важкі ударні БПЛА по ворожим кораблям та катерам і наводити їх через прив'язний БПЛА який буде підніматись над катером на 300-500м і забезпечувати шифрований відеозв'язок та упраління ударними БПЛА.
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14.11.2020 10:26 Ответить
ты зебил?!
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13.11.2020 23:30 Ответить
75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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14.11.2020 00:01 Ответить
А потрібне якесь рішення суду, щоб бачити очевидне?
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14.11.2020 00:06 Ответить
Некоторым можно в глаза поссать, а им все нипочем. Главное посадить "барыгу" и тп.
Дебилы, бл..дь (с)
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14.11.2020 00:27 Ответить
Я не прихильник Зеленського але вважаю що порошенко має сісти на довічне з конфіскацією! Мародер має бути арештований, засуджений та ув'язнений.
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14.11.2020 10:27 Ответить
А я думаю, нужно посадить тебя
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14.11.2020 11:17 Ответить
А как же твой любимый Гриценко? А межгалактические крейсеры класса "Звезда смерти"? Или авианосцы на воздушной подушке.?

Сделай доброе дело, не пиши свой бред или пиши его на специализированных форумах для душевнобольных.
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14.11.2020 11:29 Ответить
Я ж саме тут саме для вас і пишу.
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14.11.2020 11:43 Ответить
В тебе, дебіла, всі все завжди роблять неправильно. Тільки ти один все знаєш. Але, як кажуть американці: "Якщо ти такий розумний, чому ти такий бідний?"
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14.11.2020 12:14 Ответить
понимаешь тут такое дело что если не по персонам а таки по законам то на лавочку загремят
все наши президенты и половина тех кто был депутатами вр.......... все кто разваливал страну
и армию
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15.11.2020 05:39 Ответить
Бездіяльність на їхніх посадах - уже злочин.
Твій пост - уже діагноз - зелейолоп.
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14.11.2020 00:13 Ответить
Petrowych ty durak?
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14.11.2020 08:29 Ответить
Намішано в тебе в голові..
Я вірно розумію, ти з тих хто називає "героями" таких, що здаються без єдиного пострілу?
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14.11.2020 10:03 Ответить
"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать"

Моё мнение - конечно не стоит. Это хороший патрульный катер для погранцов, и не стоит вешать на него ракеты-торпеды-пушки, вселяя страх (а по факту скорее смех) в противника.
Посмотрите на пограничные катера и корабли русни - они очень слабо вооружены. И это общемировая практика (в отличие от совковой) - разделять береговую охрану и боевой флот.
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13.11.2020 23:25 Ответить
Такой богатый друг Украины, который тратит миллиарды на кенгуру в Африке, мог бы реально помочь, а не пихать списанный хлам. Никогда не пойму этот Запад. Украинцы это же оружие против русских, против их, как они сами говорят, "экзистенциального врага".
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13.11.2020 23:25 Ответить
Всего лишь бизнес. Продают нам ненужный хлам...
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13.11.2020 23:26 Ответить
Сергей Исаев 40904e12. Кому "нам" ? Кремлеботам ?
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13.11.2020 23:36 Ответить
Ага. У них сплошной анало говнет.
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14.11.2020 00:05 Ответить
Если бы некоторые придурки были чуточку образованные - то:
1. Знали бы что цифры добавляются к аккаунту Гугл. И не более
2. Знали бы о покупках техники нато - которая морально устарела.и это не только касается нас, но и ряда других стран где эту хрень выпихивали . Всего лишь бизнес- продажа, откаты, покупки , бюджет распил и тд...
Не смущает что передовые технологии нужно модернизировать и переоснащать?
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14.11.2020 00:12 Ответить
Они в открытую говорили в интервью что нормально помогать не будут пока не уверены что следующее украинское правительство не развернет страну на 180 и не продаст рашке новое западное оружие с его ноу-хау. И они правы!
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14.11.2020 00:30 Ответить
ну тогда это навсегда Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС - Цензор.НЕТ 8911
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14.11.2020 06:46 Ответить
Спасибо другу за помощь, спасибо Штатам!
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14.11.2020 00:05 Ответить
Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия
Это НУЖНО !Реалии современного оборудования техник войны и защиты.
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14.11.2020 01:10 Ответить
God bless America!
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14.11.2020 06:14 Ответить
"планируется...., предполагается....., будут..., есть высокая вероятность что....,нужно оценить все с технической точки зрения...",
"окончательное решение БУДЕТ за командыванием ВМС, котрое БУДЕТ сформировано на основании предложений КБ, которые БУДУТ разрабатывать проэкт техзадания..."
Висновок: над переоснащенням двох військових катерів , отриманих від США у ж е д а в н о ще навіть муха не їб.ась!
Зате маємо командуванняя ВМС ВС з управлінням кораблебудування (!!!!) у повному складі - зі штабами, офісами, секретарками, речниками і речницями, захмарними зарплатами і пенсіями, машинами, щоб возити б. по саунах. Чомусь геть не дивно, що наші катера переловили кацапи без єдиного пострілу і з позором відпустили. З таким "командуванням ВМС"...
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14.11.2020 14:40 Ответить
Щоб ми робитли без наших американських друзів! А колись же будували авіаносці,крейсери та океанські траулери. А зараз патрульного катера не в змозі побудувати...
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14.11.2020 15:39 Ответить
На тебе ,боже , что мне не гоже..
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14.11.2020 16:02 Ответить
да но если у нас и такого нет............
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15.11.2020 05:44 Ответить
ещё раз всем кто не считает раху врагом а штаты навсегда друзьями - никто в мире не заинте
ресован делать кого бы то нибыло хотя бы равным себе про сильнее себя я уже молчу.........
хоть чтото дали астолопам уже спасибо.... на счёт поустанавливать всякое мочилово на пат-
руль - это лишний вес и минус скорость и вообще этим должны заниматься спецы а не смот
рящиевглазатойстороне.
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15.11.2020 05:50 Ответить
ТО - ДІЛО, НЕ ХАЙ СОЮЗНИКИ, ЧИ СВОЇ "ГАРПУНИ" НА НИХ ВСТАНОВЛЯТЬ, ЧИ НАШІ "ПУСКАЧІ " ДЛЯ "НЕПТУНІВ"
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26.11.2020 19:51 Ответить
 
 