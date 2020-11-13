Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО

Три патрульных катера типа "Айленд", которые будут поставлены в Украину в следующем году, будут оснащены боевыми модулями и оборудованием американского производства. Уже принятые в боевой состав национального военного флота катера "Старобельск" и "Славянск" пройдут модернизацию и перевооружение на украинском предприятии.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Сейчас в городе Балтимор в США завершается процесс технического обновления еще трех катеров этого проекту, которые поступят в состав флота в следующем году. Их доставят в Украину морским путем. В настоящее время в Соединенных Штатах работают три офицера ВМС Украины, которые занимаются непосредственно сопровождением ремонтных работ на этих катерах", - отметил Радчук.

Уже принято решение о дополнительном усилении их боевых возможностей. Определены американские предприятия-подрядчики, которые должны обеспечить эти катера дополнительным вооружением, оборудованием и техническими средствами. Есть высокая вероятность, что катера поступят в Украину уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства, сообщил офицер.

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Также принято решение о проведении мероприятий по технической модернизации и перевооружению патрульных катеров "Старобельск" и "Славянск" на украинских предприятиях. Предполагается установки на катерах артиллерийских систем, находящихся на вооружении Военно-Морских Сил Украины. Планируем оснастить их современным оборудованием по выявлению целей и предоставления целеуказания на применение оружия. Дополнительно установим систему пассивной защиты и другие важные корабельные системы.

"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать, поскольку катера уже построены и полностью готовы к применению. Кто был на "Айленде", знает, что не так легко найти на катере дополнительное место для оператора или комендора боевой установки.

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Поэтому, окончательное решение будет за командованием ВМС ВС Украины, но оно будет сформировано на основании предложений сотрудников конструкторского бюро, которые будут разрабатывать проект технического задания на модернизацию этих катеров", - рассказал Радчук.