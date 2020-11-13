Полученные от США катера "Старобельск" и "Славянск" будут модернизированы и перевооружены, - ВМС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии
Три патрульных катера типа "Айленд", которые будут поставлены в Украину в следующем году, будут оснащены боевыми модулями и оборудованием американского производства. Уже принятые в боевой состав национального военного флота катера "Старобельск" и "Славянск" пройдут модернизацию и перевооружение на украинском предприятии.
Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Сейчас в городе Балтимор в США завершается процесс технического обновления еще трех катеров этого проекту, которые поступят в состав флота в следующем году. Их доставят в Украину морским путем. В настоящее время в Соединенных Штатах работают три офицера ВМС Украины, которые занимаются непосредственно сопровождением ремонтных работ на этих катерах", - отметил Радчук.
Уже принято решение о дополнительном усилении их боевых возможностей. Определены американские предприятия-подрядчики, которые должны обеспечить эти катера дополнительным вооружением, оборудованием и техническими средствами. Есть высокая вероятность, что катера поступят в Украину уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства, сообщил офицер.
Также принято решение о проведении мероприятий по технической модернизации и перевооружению патрульных катеров "Старобельск" и "Славянск" на украинских предприятиях. Предполагается установки на катерах артиллерийских систем, находящихся на вооружении Военно-Морских Сил Украины. Планируем оснастить их современным оборудованием по выявлению целей и предоставления целеуказания на применение оружия. Дополнительно установим систему пассивной защиты и другие важные корабельные системы.
"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать, поскольку катера уже построены и полностью готовы к применению. Кто был на "Айленде", знает, что не так легко найти на катере дополнительное место для оператора или комендора боевой установки.
Поэтому, окончательное решение будет за командованием ВМС ВС Украины, но оно будет сформировано на основании предложений сотрудников конструкторского бюро, которые будут разрабатывать проект технического задания на модернизацию этих катеров", - рассказал Радчук.
Пожалуйста, подождите...
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
Дебилы, бл..дь (с)
Сделай доброе дело, не пиши свой бред или пиши его на специализированных форумах для душевнобольных.
все наши президенты и половина тех кто был депутатами вр.......... все кто разваливал страну
и армию
Твій пост - уже діагноз - зелейолоп.
Я вірно розумію, ти з тих хто називає "героями" таких, що здаються без єдиного пострілу?
Моё мнение - конечно не стоит. Это хороший патрульный катер для погранцов, и не стоит вешать на него ракеты-торпеды-пушки, вселяя страх (а по факту скорее смех) в противника.
Посмотрите на пограничные катера и корабли русни - они очень слабо вооружены. И это общемировая практика (в отличие от совковой) - разделять береговую охрану и боевой флот.
1. Знали бы что цифры добавляются к аккаунту Гугл. И не более
2. Знали бы о покупках техники нато - которая морально устарела.и это не только касается нас, но и ряда других стран где эту хрень выпихивали . Всего лишь бизнес- продажа, откаты, покупки , бюджет распил и тд...
Не смущает что передовые технологии нужно модернизировать и переоснащать?
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Это НУЖНО !Реалии современного оборудования техник войны и защиты.
"окончательное решение БУДЕТ за командыванием ВМС, котрое БУДЕТ сформировано на основании предложений КБ, которые БУДУТ разрабатывать проэкт техзадания..."
Висновок: над переоснащенням двох військових катерів , отриманих від США у ж е д а в н о ще навіть муха не їб.ась!
Зате маємо командуванняя ВМС ВС з управлінням кораблебудування (!!!!) у повному складі - зі штабами, офісами, секретарками, речниками і речницями, захмарними зарплатами і пенсіями, машинами, щоб возити б. по саунах. Чомусь геть не дивно, що наші катера переловили кацапи без єдиного пострілу і з позором відпустили. З таким "командуванням ВМС"...
ресован делать кого бы то нибыло хотя бы равным себе про сильнее себя я уже молчу.........
хоть чтото дали астолопам уже спасибо.... на счёт поустанавливать всякое мочилово на пат-
руль - это лишний вес и минус скорость и вообще этим должны заниматься спецы а не смот
рящиевглазатойстороне.