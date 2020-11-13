Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Где-то в Феофании
Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам, - Зеленский. ВИДЕО
Як мінімум до квітня...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"
Странно как-то...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом
...и не за счет налогоплательщиков
Шанс отдохнуть
Сказал – сделал
Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО
Сюжет по Кингу
Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль
Главное – не перепутать
Лучшее лекарство
Карантин выходного дня у "слуг народа"
Миротворец
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Не переживай, "Кловане"... Вони тебе ще згадають і "віддадуть шану" - коли ти здохнеш, натовп на похоронах досягне мільйонів... Кожен захоче плюнуть на твою могилу...
...
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 12 ****.
О, будете сміятись.
- У вас є цинк?
- Нема.
- А що робити? Ви ж маєте допомагати. Ви Гіпократу давали.
Фармацевт найдревніша професія до н.е...
Забігла до сімейного за направленням, а з кабінету вилітає мужик з репетом:
"Сволочі, ви ж клятву Герострата даєте". Мене так і зігнуло од реготу, мужик і мене обматюкав заодно і побіг в бік кабінету завідуючого)
Герострати рулять.
- Алло. Вы можете помочь в моем случае? У меня был сломан копчик, и теперь в нем зрительный нерв защемился, и падает зрение.
Понимая, что женщина плохо разбирается в анатомии, минут пять объясняю, что зрительный нерв длиной не больше 5 см и от глаза сразу идет к головному мозгу, не заходя в позвоночник, и ну никак не может попасть в область копчика. На что получаю ответ:
- Что вы мне рассказываете? Я же лучше знаю свой организм! И женщина бросает трубку...
Вот он - яркий пример, когда у человека ж@па вместо головы...".
...
Народ чи лікується чи когось в асфальт
закатати хочуть...
Я живу в грезах Сегодня...
Я просто мечтатель
Который грезит...