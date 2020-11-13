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Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Где-то в Феофании

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам, - Зеленский. ВИДЕО

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Як мінімум до квітня...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о продолжительности карантина: "Я думаю, что до апреля"

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Странно как-то...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

...и не за счет налогоплательщиков

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Шанс отдохнуть

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Сказал – сделал

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Передаю привет всем, кто меня потерял, - Кернес из больницы "Шарите". ФОТО

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Сюжет по Кингу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Главное – не перепутать

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Лучшее лекарство

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Карантин выходного дня у "слуг народа"

Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из Шарите. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Миротворец

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Сепарська голова "прохфесора Адольфовіча" Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8070


Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5599
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13.11.2020 23:16
+52
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2594
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13.11.2020 23:23
+43
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6914
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13.11.2020 23:27
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Сепарська голова "прохфесора Адольфовіча" Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8070


Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5599
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13.11.2020 23:16 Ответить
Найкраща! Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5318 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4609
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13.11.2020 23:19 Ответить
Це точно. Теж хотів запостити, але виберу тепер гиншу. Намбе 2.
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5182
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13.11.2020 23:45 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9039
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14.11.2020 11:48 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7355
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14.11.2020 11:56 Ответить
"...Реєстрові "експерти від наших політичних опонентів радієть моїй хворобі... Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю...".
Не переживай, "Кловане"... Вони тебе ще згадають і "віддадуть шану" - коли ти здохнеш, натовп на похоронах досягне мільйонів... Кожен захоче плюнуть на твою могилу...
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14.11.2020 12:35 Ответить
Він і отримав. Стократно.
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14.11.2020 12:37 Ответить
Вже й фейки з КацапТВ пішли в хід? Чого RTVI там обрізали?
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14.11.2020 17:09 Ответить
Яке ж воно гидотне Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9530
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14.11.2020 12:10 Ответить
Пожалуй лучшее!
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14.11.2020 12:35 Ответить
Жабки - бімби! Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3562 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8460
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13.11.2020 23:20 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5782
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13.11.2020 23:22 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1713
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13.11.2020 23:28 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2594
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13.11.2020 23:23 Ответить
Телом и Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4254 роялем
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13.11.2020 23:26 Ответить


Аптечні спостереження@pharmazzzevt 12 ****.

О, будете сміятись.
- У вас є цинк?
- Нема.
- А що робити? Ви ж маєте допомагати. Ви Гіпократу давали.

Фармацевт найдревніша професія до н.е...
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13.11.2020 23:39 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5646
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14.11.2020 11:58 Ответить
Хоч і не нова... Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 265
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3524
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13.11.2020 23:24 Ответить
ЛютаЯнка@futoro1996 13 ч

Забігла до сімейного за направленням, а з кабінету вилітає мужик з репетом:

"Сволочі, ви ж клятву Герострата даєте". Мене так і зігнуло од реготу, мужик і мене обматюкав заодно і побіг в бік кабінету завідуючого)
Герострати рулять.
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13.11.2020 23:38 Ответить
Чоловік Геростратової слави забажав.😁
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14.11.2020 01:19 Ответить
"Работаю врачом в частном центре. Отвечаю на телефонный звонок.
- Алло. Вы можете помочь в моем случае? У меня был сломан копчик, и теперь в нем зрительный нерв защемился, и падает зрение.
Понимая, что женщина плохо разбирается в анатомии, минут пять объясняю, что зрительный нерв длиной не больше 5 см и от глаза сразу идет к головному мозгу, не заходя в позвоночник, и ну никак не может попасть в область копчика. На что получаю ответ:
- Что вы мне рассказываете? Я же лучше знаю свой организм! И женщина бросает трубку...
Вот он - яркий пример, когда у человека ж@па вместо головы...".
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14.11.2020 06:15 Ответить
Гундосики
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14.11.2020 02:09 Ответить
Кремлёвский Фюрер не смотря на Трампа всё же поздравил новоизбранного Президента США Новального и пожелал ему......что делает старость с людьми. Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3784 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3784Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4754..
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13.11.2020 23:24 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1525
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13.11.2020 23:25 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4467
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13.11.2020 23:29 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3417
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13.11.2020 23:26 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6914
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13.11.2020 23:27 Ответить
бімба! Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4913
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14.11.2020 09:40 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1910
...
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13.11.2020 23:27 Ответить
😂
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13.11.2020 23:51 Ответить
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6817
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13.11.2020 23:36 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4242
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13.11.2020 23:41 Ответить
харьок-подранок просто супппер Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8592
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13.11.2020 23:45 Ответить
Мля, чета ям на дороге появилось многа..
Народ чи лікується чи когось в асфальт
закатати хочуть...
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13.11.2020 23:50 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5880
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14.11.2020 00:00 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5287
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14.11.2020 00:02 Ответить
Щехерузаду для лохтората .
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14.11.2020 00:27 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1377
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14.11.2020 00:04 Ответить
Как-то помнится Маруся Звиробий обещалась выесть зелоху мозги .... Дык теперь понятно почему ему похер .
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14.11.2020 00:31 Ответить
Приглядайте там за пацієнтами , аби у них не виникло бажання повторити щось подібне до турне Буковель - Оман ...
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14.11.2020 01:49 Ответить
Це можливо папізже, поки що тут непогано годують(асфальтом).
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14.11.2020 08:19 Ответить
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 234
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14.11.2020 08:15 Ответить
блин, на плече прикорнувшая девчонка, ну, такое сходство, как с натуры срисованная...
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17.11.2020 03:41 Ответить
А это время , когда они жгли, не в пример бубочке...close my eyes forever-Lita Ford with Ozzy Osbourne
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17.11.2020 03:48 Ответить
 
 