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Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На организатора мероприятия сотрудники Галицкого отдела полиции составили протокол об административном правонарушении.

13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В стране начался карантин выходного дня

Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 01
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 02

Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий.

Как пишет Zaxid.net, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил в ночном клубе Malevich, что на ул. Черновола, 2. На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.

Как сообщает местная журналистка Настя Абрамец, которая присутствовала на концерте, в масках были лишь около 10 процентов посетителей. Она также опубликовала переписку с представителями клуба, которые уверяли, что все карантинные нормы будут соблюдены.

Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 03
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 04
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 05
Полиция прервала концерт Бумбокса из-за нарушений карантина во Львове 06
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Топ комментарии
+23
Це жарт такий, що за минулої влади дороги не будували? А погуглити про кілометра збудованих доріг при минулі владі - важко?
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14.11.2020 09:47
+23
Дороги строили и при предыдущей власти...за деньги которые для этого были предназначены...а зеленое стадо строит дороги за деньги которые предназначены для борьбы с короновирусом..
Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
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14.11.2020 10:04
+13
Ну вообще правильно сделали, там наверняка битком народу было. Не время сейчас для концертов и танцев в клубах.
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14.11.2020 09:44
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Правила форума Совет форумчан
То в них у клюбі рабочая ночь була!
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14.11.2020 09:39 Ответить
"Братство лысых".
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14.11.2020 09:53 Ответить
"клуб самоубийц"
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14.11.2020 11:09 Ответить
Победили вирус менты...малодцы...но если закатать несколько ярдов денег в асфальт это гораздо эффективнее в борьбе с вирусом...
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14.11.2020 09:40 Ответить
Це жарт такий, що за минулої влади дороги не будували? А погуглити про кілометра збудованих доріг при минулі владі - важко?
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14.11.2020 09:47 Ответить
Дороги строили и при предыдущей власти...за деньги которые для этого были предназначены...а зеленое стадо строит дороги за деньги которые предназначены для борьбы с короновирусом..
Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
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14.11.2020 10:04 Ответить
если после всего, что зе-падло натворило, оно ещё остаётся его почитателем ...

тупое зебильное быдло.
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14.11.2020 10:21 Ответить
Відкрию секрет: дороги будували при всіх владах - навіть при обізьЯнику...
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14.11.2020 10:55 Ответить
Троль, убогий, свали на па-рашу !!!!!
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14.11.2020 11:04 Ответить
В ночі треба спати, а не по концертах шлятися. )))
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14.11.2020 09:41 Ответить
треба на поліціянтів протоколу написати,чому вони вночі не спали ,?
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14.11.2020 10:02 Ответить
Зебіле, грамоти навчись, а потім інших повчай.
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14.11.2020 10:30 Ответить
Дурень, правильно ВНОЧІ!
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14.11.2020 10:56 Ответить
Мониторинг соцсетей? А на во время прямого эфира у Славика Шустрого супермера Садового мордой в экран ткнули как его любимые рестораторы карантин соблюдают?!?
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14.11.2020 09:43 Ответить
Діджиталізація і у поліції.
Лежиш собі у ліжку з тьолкою (закреслено) гаджетом і проводиш розслідування
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14.11.2020 10:03 Ответить
Вчора у Шустера сказали Садовому що у нього у Львові гульки аж гай гуде. Сказав зараз зателефоную поліцаям. Подзвонив. Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове - Цензор.НЕТ 7075
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14.11.2020 09:44 Ответить
Ну вообще правильно сделали, там наверняка битком народу было. Не время сейчас для концертов и танцев в клубах.
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14.11.2020 09:44 Ответить
На фотках явные нарушения, слишком много народу и масок вообще не видно.
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14.11.2020 09:47 Ответить
Дебилов история не научит! Весной так москали свой карантин угандошили. Два Грязьпромовских топа прямо с вечеринки в Крушавеле рванули чартером на инспекцию на месторождения в сСибирь. Пока москали отлавливали китайцев на границе нефтяники разлетелись по всему Мордору. Нужда в закрытых границах отпала
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14.11.2020 10:07 Ответить
і пізніше від рашки почав закриватися Китай....
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14.11.2020 10:27 Ответить
Бабло. Як приємне воно для митців!
Дарма , що концерт для можливих мерців.
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14.11.2020 09:51 Ответить
Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове - Цензор.НЕТ 6534скоро ..................
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14.11.2020 09:51 Ответить
Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове - Цензор.НЕТ 1484
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14.11.2020 09:59 Ответить
ну вот, можно же было так, нормальный концерт для нормальных людей, а им "Бумбокс" подавай! да и ещё и в ночном клубе, наркоманы! а потом ещё и трахатся пойдут, что бы от таких защититься всем нормальным надо в церковь в воскресенье пойти, причаститься и батюшке ручку облабзать
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14.11.2020 10:51 Ответить
Если бы в группе этих "Баблосов " был хоть один вменяемый, то спокойно могли прекратить шоу до наведения порядка в зале! Но жажда наживы затмевает разум!классический махровый эгоизм...
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14.11.2020 10:20 Ответить
Ну что с этими людьми можно сделать?
Стадо баранов...
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14.11.2020 10:08 Ответить
Я же надеюсь ещё каждому посетителю штраф в 250 грн
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14.11.2020 10:13 Ответить
перший -175...
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14.11.2020 10:35 Ответить
по вашей логике Беларусь должна вымереть.
Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 8497
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14.11.2020 10:26 Ответить
Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 5677Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 7808
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14.11.2020 10:27 Ответить
Ну вірити бабруйській статистиці... Це тоді і Бацьку законно вибраним треба визнати?)))
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14.11.2020 10:59 Ответить
а что - по телевизору сказали что он незаконно избран?

Лукашенко (я не являюсь его приверженцем - но нужно смотреть реально) был избран законно. Но, потому как он отказался платить дань Моксве, в виде закупок нефти и газа по диким ценам, его убрал путен провокациями, которые вызвали протесты.
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14.11.2020 11:20 Ответить
Бачу,з такими світоглядом і лексикою ти ніде місця не зігрієш...Хамів не ******* ніде і тому одна надія на бацьку...Що він тебе вирахує,і направить на перевиховання в один з своїх закладів...Звідти ти вернешся в Україну ввічливим,вихованим чоловіком,шануючим іншу думку...
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14.11.2020 13:41 Ответить
В Чехії от теж ні один завод не закрився - і Шкода паше, і Татра, і Крушовіце, і Будвайзер! Тільки от подивіться, як за 30 років змінилися чеські Шкоди і як не змінилися за 30 років білоруські МАЗи чи трахтори Білорусь!


Може тому в Чехії середня зарплата 1500 баксів, а у Білорусі - 500! Толку з того, що у Бацьки всі заводи паштуь, якщо зарплати майже як в Україні????
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14.11.2020 13:38 Ответить
"в Білорусі - 500!"...І це ти називаєш "майже як в Україні"?..В Україні середня десять тисяч гривень (320 дол.) і при цьому у можновладців зарплати сотні тисяч і навіть мільйони гривень,так що про середню з.п. не треба...І це в Україні,зі всіма можливими копалинами,виходом до моря і чорноземами...
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14.11.2020 13:50 Ответить
Ну не 10, а майже 12 середня, тобто трохи більше 400 баксів.
Але чому ми маємо рівнятися на відсталу авторитарну Білорусь з застарілими заводами, а не на передову Чехію?

І заводи - не показник. От у Латвії та Литві немає заводів, як у Білорусі, а середня зарплата там - 900-1000 євро!
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14.11.2020 13:58 Ответить
Задумайтеся, у "стабільній" Білорусі з дешевими кацапськими енергоносіями середня зарплата 500 баксів, а в Україні, де йде війна - 400... То це прогрес?

До речі, мінімальна зарплата в Білорусі МЕНША, ніж в Україні - всього 375 рублів, тобто 4200 грн. У нас 5000 ж!
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14.11.2020 14:00 Ответить
убери оскорбления и не будешь выглядеть сявкой подвортной....

я говорю на основании инфы из интернета.
И форум читаю для того, чтобы услышать реальное мнение людей.

Убери оскорбления и маты и твоя информация становится достаточно ценной.
Для меня тоже материальное вторично по сравнению с личными свободами.

Попробую перефразировать то, что ты пытаешься сказать:

Выборы в Беларуси не имеют смысла потому что диктатура в зародыше убивает альтернативу. И для того, чтобы проводить выборы вначале нужно убрать Лукашенко.
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14.11.2020 13:37 Ответить
О , так вы же явно заинтересованное лицо, Тиханосвкую обзываете тупой курицей, а за Лукашенка скромно говорите что не являетесь его поклонником, наверное чтоб мы больше верили что не топите за него ? Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 5127
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14.11.2020 12:58 Ответить
см. пост выше.
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14.11.2020 13:38 Ответить
Я что то не понял, ты сам себя называешь, - быдлом и советуешь включить мозги????
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14.11.2020 11:28 Ответить
да - и себя в том числе.

удалил тот пост - ...
но сердитый я на бардак и мы же его и породили...
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14.11.2020 11:39 Ответить
не пи..ди ,бо серце встане !

смерність від ковід 2 відсотки..
тобто ЛИШЕ 2 відсотки білорусів помре від Ковід(коли буде досягнута цифра інфікування 100 відсотків білорусів)...

Звичайно,кщо не з"являться більш небезпечні мутації...
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14.11.2020 10:30 Ответить
свої факти "роздруку"й і підітрися )))
----------------

зараз попи..уєш на..уй у бан,"неушлєпок"...))))
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14.11.2020 10:36 Ответить
я видалив той пост...
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14.11.2020 10:42 Ответить
"свої факти "роздруку"й і підітрися )))"

т.е. - по логике зебила выводы нкжно делать не на основании фактов, а на основании того, что срут в голову ****** с телевизора?
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14.11.2020 10:46 Ответить
я привёл факты - а о чём ты и что ты хотело сказать своим постом?
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14.11.2020 10:37 Ответить
Во ты зацикленный! Для персов с очень мелкой резьбой ещё раз основные очаги инфиционирования длительное нахождение в ЗАКРЫТЫХ помещениях! Ты можешь час стоять рядом с больным на улице и нихрена и легко отгрести в лифте пока будешь подниматься с первого на восемнадцатый...
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14.11.2020 10:36 Ответить
не спорю.
Ты предоставил информацию с обоснованием.

Мне бы хотелось чтобы решения на государственном уровне принимались обоснованно.

А не тупое чмо, которое должно руководить министерством, сидело диктором в телевизоре, несло всякую х-ню, а другие чмыри штамповали указы и законы ковыряясь в носу.
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14.11.2020 10:41 Ответить
, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).
на фото -майже всі... ((
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14.11.2020 10:26 Ответить
К этому недокарантину конечно можно относиться по разному, но я на фото вижу стадо дибилов без масок вообще. Через неделю процентов 20-30 из них будет лежать в инфекционке, а точнее в коридорах. Остальные подтянуться попозжее и попутно заразят еще пару тысяч. Не, нашему народцу надо только из-под палки. По другому никак.
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14.11.2020 10:29 Ответить
ні.. це не група ризику... 90 відсотків з них стануть "безсимптомними"..максимум 1 відсоток попаде "на ліжко" у коридор як важкий...

ви праві тут :
Остальные подтянуться попозжее и попутно заразят еще пару тысяч
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14.11.2020 10:32 Ответить
но они "наградят" своих пожилых родителей, соседей.... А среди тех кому 60+ смертность от ковида очень высокая.
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14.11.2020 11:17 Ответить
Ради денег эти киркоровы готовы заразить тысячи людей. Жадность.
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14.11.2020 10:32 Ответить
В стране нищета...зарплаты ниже плинтуса...4-8...откуда бабки на ночной клуб...да еще и такая толпа....
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14.11.2020 10:52 Ответить
У нас на фестивалі джазу було те ж саме. Людей море і всі без масок. Було багато іногородніх машин. Вибори ж були на носі. Піар понад усьо.
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14.11.2020 10:54 Ответить
сколько ж у нас в Украине не пуганых идиотов, которые ради похода в клуб готовы рисковать здоровьем своим и своих близких. Особенно молодежь.
Кто этих безмозглых кретинов только воспитывал....
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14.11.2020 10:58 Ответить
и кстати музыканты -- те еще твари безответственные.

200 чел в сутки умирают каждый день от ифекции, а эти козлы сотни людей собирают в закрытых помещениях. Они настоящие преступники (вместе с организаторами)
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14.11.2020 11:05 Ответить
...ввесь ефір забитий ТРОРЛЯМИ Pavlo Dudra. Andru Volum ..

..в ІГНОР цих РОЗНОЩИКІВ інфекції ..
10 листопада
Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 8250УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИПоліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 8250 Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 8250
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
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14.11.2020 11:20 Ответить
бред!
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14.11.2020 11:29 Ответить
У меня всего пара вопросов? Готов сходить в инфекционку и проверить весь свой бред на себе?) Ты хоть понимаешь, сколько людей, из за тебя придурка, может УМЕРЕТЬ??? Я знаю троих таких как ты, которые распространяли подобный тебе бред и кричали что Ковида нет... А теперь родственники всех троих слезно просят деньги на лечение... Уймись придурок, все под Богом ходим...
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14.11.2020 18:05 Ответить
А-А-А-!!! это шо, пинк флойд или лед зепелин??? какое падение нравов и вкусов... а-а-аа утырки долбаные!!!
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14.11.2020 12:42 Ответить
тепереча"корона", зная "жесткое " соблюдение указаний степанова, украинской полицией, во Львов больше носа не сунет,"корона" ужо проводит эвакуацию со Львова и преобретает статус" беженца" Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові - Цензор.НЕТ 6652
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14.11.2020 12:55 Ответить
Ничего полиция не обнаружила, это во время Шустер лайф, когда Садовый начал сильно много умняков лепить как он борется с ковидом, его посадили на сраку, тем что сейчас идет концерт Бумбокс и никто не соблюдает масочный режим.
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14.11.2020 13:31 Ответить
может это от того что нет мозга в голове, а без мозга трудно жить
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14.11.2020 13:39 Ответить
Кто сказал, что без него трудно жить?)) Как раз наоборот))) Без него голова не болит)))
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14.11.2020 18:07 Ответить
Тоже самое в Раде было, когда закон принимали про эти намордники.
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14.11.2020 15:10 Ответить
правильно.
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14.11.2020 16:14 Ответить
не ожидал такого от Львова и бумбокса
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14.11.2020 17:24 Ответить
Мониторинг социальных сетей, говорите?
Значит, таки фейс и телеграм читаются, а все кричат об их защищённости...
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14.11.2020 19:54 Ответить
Наши чудесные власти и наследие совка по-прежнему долбит как дятел в одно и то же гнилое дупло... Ответственность за действия должна быть персональной. Очевидно же, что организаторы концертов, продавцы магазинов, тётечки на пропуске в метро, машинист поезда и так далее ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОГУТ контролировать посетителей. Вошел в маске, снял через пол секунды. ШТРАФОВАТЬ НУЖНО НАРУШИТЕЛЯ. У нас же всё как всегда через задницу. Люди ложат хрен на масочный режим, а штрафуют других людей. Это всё равно что вас штрафовали бы за то, что сосед в лифте нассал..
Если бы каждый кто был без маски на этом концерте заплатил по 1000грн хотябы, это был бы совсем другой эффект. Это был бы урок. В следующий раз маску во сне даже не снимали бы. А так - никакого эффекта... вернее он есть. Концерт сорван, организаторы влетят в бабки, концерты больше не будут проводить, музыканты останутся без работы, люди без концертов... и так везде и во всём, это всё маленькие шестеренки, которые наполняют бюджет, обеспечивают рабочие места, ВВП и тд. Наша экономика летит в ад, и пока наше население не начнет ХОТЕТЬ разбираться хотя бы в каких-то элементарных вещах, мы так и будем жить, голосуя за популистов, дебилов, зебилов, порохов и кого угодно, кто и дальше будет вешать нам лапшу и разворовывать казну... Аминь
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15.11.2020 03:08 Ответить
 
 