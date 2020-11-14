Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове. ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На организатора мероприятия сотрудники Галицкого отдела полиции составили протокол об административном правонарушении.
13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как установили сотрудники Галицкого отдела полиции, организаторы концерта не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, некоторые из которых тоже не использовали средств индивидуальной защиты (находились в заведении без масок).
Обнаружив правонарушения, полицейские немедленно прекратили концерт. На организатора составлен админпротокол по ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит наказание - штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Правоохранители в очередной раз призывают граждан и руководителей субъектов хозяйственной деятельности строго придерживаться карантинных мероприятий.
Как пишет Zaxid.net, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил в ночном клубе Malevich, что на ул. Черновола, 2. На концерте одновременно находились несколько сотен посетителей.
Как сообщает местная журналистка Настя Абрамец, которая присутствовала на концерте, в масках были лишь около 10 процентов посетителей. Она также опубликовала переписку с представителями клуба, которые уверяли, что все карантинные нормы будут соблюдены.
Пожалуйста, подождите...
Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
тупое зебильное быдло.
Лежиш собі у ліжку з тьолкою (закреслено) гаджетом і проводиш розслідування
Дарма , що концерт для можливих мерців.
Стадо баранов...
Лукашенко (я не являюсь его приверженцем - но нужно смотреть реально) был избран законно. Но, потому как он отказался платить дань Моксве, в виде закупок нефти и газа по диким ценам, его убрал путен провокациями, которые вызвали протесты.
Може тому в Чехії середня зарплата 1500 баксів, а у Білорусі - 500! Толку з того, що у Бацьки всі заводи паштуь, якщо зарплати майже як в Україні????
Але чому ми маємо рівнятися на відсталу авторитарну Білорусь з застарілими заводами, а не на передову Чехію?
І заводи - не показник. От у Латвії та Литві немає заводів, як у Білорусі, а середня зарплата там - 900-1000 євро!
До речі, мінімальна зарплата в Білорусі МЕНША, ніж в Україні - всього 375 рублів, тобто 4200 грн. У нас 5000 ж!
я говорю на основании инфы из интернета.
И форум читаю для того, чтобы услышать реальное мнение людей.
Убери оскорбления и маты и твоя информация становится достаточно ценной.
Для меня тоже материальное вторично по сравнению с личными свободами.
Попробую перефразировать то, что ты пытаешься сказать:
Выборы в Беларуси не имеют смысла потому что диктатура в зародыше убивает альтернативу. И для того, чтобы проводить выборы вначале нужно убрать Лукашенко.
удалил тот пост - ...
но сердитый я на бардак и мы же его и породили...
смерність від ковід 2 відсотки..
тобто ЛИШЕ 2 відсотки білорусів помре від Ковід(коли буде досягнута цифра інфікування 100 відсотків білорусів)...
Звичайно,кщо не з"являться більш небезпечні мутації...
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зараз попи..уєш на..уй у бан,"неушлєпок"...))))
т.е. - по логике зебила выводы нкжно делать не на основании фактов, а на основании того, что срут в голову ****** с телевизора?
Ты предоставил информацию с обоснованием.
Мне бы хотелось чтобы решения на государственном уровне принимались обоснованно.
А не тупое чмо, которое должно руководить министерством, сидело диктором в телевизоре, несло всякую х-ню, а другие чмыри штамповали указы и законы ковыряясь в носу.
на фото -майже всі... ((
ви праві тут :
Остальные подтянуться попозжее и попутно заразят еще пару тысяч
Кто этих безмозглых кретинов только воспитывал....
200 чел в сутки умирают каждый день от ифекции, а эти козлы сотни людей собирают в закрытых помещениях. Они настоящие преступники (вместе с организаторами)
..в ІГНОР цих РОЗНОЩИКІВ інфекції ..
10 листопада
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИ
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
Значит, таки фейс и телеграм читаются, а все кричат об их защищённости...
Если бы каждый кто был без маски на этом концерте заплатил по 1000грн хотябы, это был бы совсем другой эффект. Это был бы урок. В следующий раз маску во сне даже не снимали бы. А так - никакого эффекта... вернее он есть. Концерт сорван, организаторы влетят в бабки, концерты больше не будут проводить, музыканты останутся без работы, люди без концертов... и так везде и во всём, это всё маленькие шестеренки, которые наполняют бюджет, обеспечивают рабочие места, ВВП и тд. Наша экономика летит в ад, и пока наше население не начнет ХОТЕТЬ разбираться хотя бы в каких-то элементарных вещах, мы так и будем жить, голосуя за популистов, дебилов, зебилов, порохов и кого угодно, кто и дальше будет вешать нам лапшу и разворовывать казну... Аминь