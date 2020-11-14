Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Люди ходят по пешеходному переходу.
Предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский из-за карантина. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас перекрыта трасса Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - рассказала Алла Ващенко.
Топ комментарии
+11 Серая Лиса
показать весь комментарий14.11.2020 12:52
+10 Имярек
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+7 Гыг с Вами
показать весь комментарий14.11.2020 13:01
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С таким же успехом (и результатом) эти зебилы могли пойти по улице и наср@ть 50 семьям перед дверью. Или разбить в нескольких квартирах окна.
Люди выражают протест. И ты не знаешь - зебилы они или нет
Но объяснить это просто - это форма протеста, при которой протестующие обращают на себя больше внимания, тк создают неудобства другим людям.
И в общем - я с вашим постом согласен, что водители ту ни при чем. Вот только упоминание "зебилы" тут так же ни к чему и является манипулятивным, тк вы не можете знать, за кого голосовали эти люди.
Половец Петков
В 2012 году Янукович заказал Квартал и Зеленского к себе домой на какой-то праздник.Он хотел,чтобы не было сценария, но ему сказали-Вова работает ТОЛЬКО по УТВЕРЖДЕННОМУ сценарию.
Вова не умеет импровизировать,он тупой.
Скорее наоборот и они за "гетьмана".