Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция. ФОТО

Люди ходят по пешеходному переходу.

Предприниматели из Овруча перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский из-за карантина. Об этом УНИАН рассказала руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас перекрыта трасса Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - рассказала Алла Ващенко.

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