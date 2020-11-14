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У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Дома у 26-летнего жителя Синельниково полиция обнаружила гранаты РГД-5, запал, детонатор, пластид, амфетамин и каннабис. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Три гранаты РГД-5, запал, электродетонатор и пластид, а также слип-пакеты с амфетамином и свертки с каннабисом и более килограмма высушенных растений конопли изъяли полицейские сектора криминальной полиции Синельниковского отдела полиции", - сказано в сообщении.

Также у мужчины обнаружили устройства для курения и электронные весы. Наркотики были взвешены и расфасованы для сбыта.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении по двум статьям - за хранение или сбыт наркотиков и за незаконное обращение с боеприпасами. Ему грозит до 10 лет за решеткой.

У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты 01
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты 02
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Скоро новостью будет - "У жителя Днепропетровщины НЕ нашли наркотики и гранаты" У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5307
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14.11.2020 13:26
+1
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 1355
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14.11.2020 13:47
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Чур меня, подумал что на 3 фото реклама травы уже в фирменной упаковке.
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14.11.2020 13:26 Ответить
медицинская
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14.11.2020 13:27 Ответить
текст на упаковке имелся ввиду если что.
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14.11.2020 13:40 Ответить
Скоро новостью будет - "У жителя Днепропетровщины НЕ нашли наркотики и гранаты" У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5307
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14.11.2020 13:26 Ответить
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 1355
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14.11.2020 13:47 Ответить
не смешите людей показуха видимость работы вот если вы покажите мильярды гривень украденых с ковид фонда и арестуете виновных тогда вы чтото а так разложить на капоте и сфотать и я могу
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14.11.2020 13:57 Ответить
Накуриться через бульбулятор и гранату по приколу разобрать? Долго наша полиСия будет всякую мелочь подзаборную ловить? У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5390
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14.11.2020 14:02 Ответить
они на большее не способны.
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15.11.2020 08:44 Ответить
Обыкновенный нарик с гранатами. Мы таких уже видели во времена кравчучкнизма и кучмизма десятками каждый день.
Сейчас к сожалению начался зеленизм, подобие кравчукизма и кучмизма 1991-1993-2004 годов. Дожили бла до 90-х при клоунах.
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14.11.2020 14:05 Ответить
Больше всего удивило что бульбик такой копчёный, а этикетка Миринда не отклеилась за это время.
А на третьем фото по моему укроп. Сушеный.
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14.11.2020 14:30 Ответить
конечно, важная работа... правда, раскрыли 5 граммов, а закрыли глаза на 100 килограммов...
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15.11.2020 00:54 Ответить
 
 