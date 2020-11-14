У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты. ФОТО

Дома у 26-летнего жителя Синельниково полиция обнаружила гранаты РГД-5, запал, детонатор, пластид, амфетамин и каннабис. Мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Три гранаты РГД-5, запал, электродетонатор и пластид, а также слип-пакеты с амфетамином и свертки с каннабисом и более килограмма высушенных растений конопли изъяли полицейские сектора криминальной полиции Синельниковского отдела полиции", - сказано в сообщении.

Также у мужчины обнаружили устройства для курения и электронные весы. Наркотики были взвешены и расфасованы для сбыта.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении по двум статьям - за хранение или сбыт наркотиков и за незаконное обращение с боеприпасами. Ему грозит до 10 лет за решеткой.





