РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14198 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж ДТП
4 882 15
арест (10381) ДТП (7443) Киев (24551) суд (24703)

Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю такси, который въехал в остановку общественного транспорта в Святошинском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца водителю такси, который утром 13 ноября совершил ДТП, в результате чего погибли два человека, передает Цензор.НЕТ.

"Действия 23-летнего подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Смертельное ДТП в Киеве: водитель въехавшего в остановку такси был трезв, возбуждено уголовное производство, - полиция. ФОТОрепортаж

Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура 01
Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура 02
Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура 03
Смертельное ДТП в Киеве: суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке, - прокуратура 04

Как сообщалось, водитель службы такси, управляя автомобилем "Hyundai", не справился с управлением, вылетел за пределы дорожного полотна и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. В результате ДТП пострадали четыре человека. Двое из них погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Водителя такси задержали.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
А вот и видео, которые выкладывал у себя на странице в Инстаграм водитель Uber, который снес людей не остановке
показать весь комментарий
14.11.2020 13:44
+5
Дурдом, як воно керує, дивно що раніше не попав.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:48
+3
Все что вы выставите в инстаграме может быть использовано против вас. Но приматы не могут не палить свою тупость в соцсетях.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурдом, як воно керує, дивно що раніше не попав.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:48 Ответить
Звиздит он шо заснул! На видео с камеры наблюдения видно пыталось **** в своей манере дырку для нырка найти!! Он пока поперек полос шел два!! Раза правее подкручивал что бы проскочить впереди идущую машину!
показать весь комментарий
14.11.2020 14:18 Ответить
абсолютно згідний, те саме подумав коли побачив його манеру "шахматної їзди"... А стаття ні про що: суд заарештував на два місяці.., наскільки обмеженим суддею треба бути, щоб його не закрити?
показать весь комментарий
14.11.2020 14:41 Ответить
Кого уже призналось шо так и было
показать весь комментарий
14.11.2020 15:27 Ответить
Я не чув, що він дав свідчення , що заснув, це казали про нього , що нібито він заснув і що терміново якийсь закон треба прийняти через цей одинокий випадок,тепер виходить що він таки не заснув, але закон все одно приймуть, бо коли закон комусь треба, то таки найдуть привід, хоча б по "просьбам трудящихся, или во имя всеобщего блага"
показать весь комментарий
14.11.2020 15:49 Ответить
досвід керування доволі нервовий та і обличчя якесь пригнічене
показать весь комментарий
14.11.2020 13:55 Ответить
Все что вы выставите в инстаграме может быть использовано против вас. Но приматы не могут не палить свою тупость в соцсетях.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:59 Ответить
Старых одесских таксистов на него нет....Когда одни урки там работали...завели в парашу или в рундучную и так бы вломили, шо мало не показалось....
показать весь комментарий
14.11.2020 14:38 Ответить
Юбер запретили в развитых странах, совершенно непонятно, что он у нас делает.
Набор водителей по интернету, без знания города, часто на евроблязах - полный киздец
Эти придурки водят по навигатору, не знают города.
показать весь комментарий
14.11.2020 14:09 Ответить
надо яндекс-такси? Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2167
показать весь комментарий
14.11.2020 15:09 Ответить
В Киеве хватает служб такси, куда берут только со знанием города и стажем от 10 лет за рулём
Как этот сопляк, вообще, мог устроится на работу?
показать весь комментарий
14.11.2020 15:22 Ответить
он видосик показал как умеет катацца, и его тут же взяли
показать весь комментарий
14.11.2020 15:42 Ответить
Оно просто недоумок...
показать весь комментарий
14.11.2020 14:14 Ответить
Кастрировать,что бы не воспроизводил себе подобных!
показать весь комментарий
14.11.2020 15:42 Ответить
 
 