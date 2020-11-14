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Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Ривне предприниматели, которых касаются ограничения карантина выходного дня, вышли на протест.

Собрались на акцию предприниматели, которым, согласно решению правительства о карантине выходного дня, по субботам и воскресеньям на протяжении ноября работать запретили или, как заведениям питания, позволили работать, только выдавая клиенту еду с собой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне .

Также представители нескольких ривненских ТРЦ публично обратились к мэру с просьбой признать решение правительства таким, что принесет больше вреда, чем пользы. В обращении, которое обнародовал руководитель ТРЦ "Злата Плаза" Александр Оверчук, отмечают, что ряд других городов уже так поступил.

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"Сегодня ТРЦ - это образец соблюдения всех карантинных правил независимо от дня недели и времени года! Не просим помощи - требуем не мешать!!!", - написал Оверчук.

Участники акции прошлись маршем к горисполкому. Они хотят, чтобы к ним вышел или мэр, или секретарь, поскольку считают, что местная власть может и должна это решить - позволить им торговать, как это сделали в других городах.

Предприниматели подписывают обращение к городскому голове с требованием защитить их конституционное право на труд. Такое обращение они отправят и в областной совет.

"Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери предпринимателей от закрытия торговых точек на выходные ставят нас на грань закрытия. Поэтому мы требуем от местных властей не допустить дискриминационных ограничений и защитить наше конституционное право на труд. Требуем обеспечить нам возможность работать в выходные дни и не препятствовать в этом", - говорится в обращении.

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К участникам вышел заместитель руководителя полиции Ривне Иван Телига и сообщил, что правоохранители, начиная со вчерашнего дня, 13 ноября, с 22 часов, мониторят заведения общественного питания. Четыре из них работали ночью, какие именно - не назвал.

Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 01
Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 02
Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 03
Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 04
Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 05
Предприниматели в Ривне пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: Не просим помощи - требуем не мешать 06
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Топ комментарии
+8
Власть - падлы, скоро вас вешать уже люди будут. В АТБ люди по головам ходят , куча народу, а рынки закрыли. Твари.
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14.11.2020 14:05
+6
"Пандемия" закончится немедленно со сносом зелёного режима.
Начнутся суды над теми кто морочил населению головы и угробил вдребадан экономику.
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14.11.2020 14:23
+6
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 9942
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14.11.2020 14:31
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Власть - падлы, скоро вас вешать уже люди будут. В АТБ люди по головам ходят , куча народу, а рынки закрыли. Твари.
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14.11.2020 14:05 Ответить
закрытый Ц рынок,Николаев сегодня
https://novosti-n.org/news/-Karantyn-vihodnogo-dnya-v-Nykolaeve-kak-rabotaet-CZentralnij-rinok-FOTOREPORTAZH-204335
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14.11.2020 15:34 Ответить
Только был в АТБ, все как всегда. Днепр.
В Николаеве один маленький АТБ?
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14.11.2020 17:05 Ответить
Покрвшечку хоть одну подпалите- и сразу вас серьезнее будут воспринимать
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14.11.2020 14:07 Ответить
Покрвшечку хоть одну подпалите- и сразу вас серьезнее будут воспринимать

Срочно надо Александра Белого...:
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14.11.2020 15:04 Ответить
Психиатров вам надо и давно. Пол страны дебилов - *******.в...
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14.11.2020 17:06 Ответить
Где его теперь взять...
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16.11.2020 22:59 Ответить
Слава ЗЕкоМанді! Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 3300
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14.11.2020 14:07 Ответить
Нехай зелена сарана запроваджує повний локдаун і таким чином підпише собі вирок. Не було б щастя так нещастя допомогло.
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14.11.2020 14:07 Ответить
Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а другую - для вельмож. Дисциплина должна быть одна.
Генрик Ибсен
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14.11.2020 14:10 Ответить
А бывает такой карантин шоб Епицентр закрыли а рынки нет?
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14.11.2020 14:12 Ответить
А бывает такой карантин шоб Епицентр закрыли а рынки нет?

Когда в Италии наступил порядок? Муссолини вам для примера...
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14.11.2020 15:09 Ответить
Конституція України - Стаття 43: "Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується."

Конституція України - Стаття 44: "Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів."
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14.11.2020 14:15 Ответить
нам хлеба не надо ,работу давай
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14.11.2020 14:16 Ответить
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 2443
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14.11.2020 14:19 Ответить
Я вже неодноразово писав,переважна більшість таких підприємців голосувала за зелених слуг.Нехай отримують по повній.
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14.11.2020 14:23 Ответить
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 9942
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14.11.2020 14:31 Ответить
лучше уже было
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14.11.2020 14:32 Ответить
"Пандемия" закончится немедленно со сносом зелёного режима.
Начнутся суды над теми кто морочил населению головы и угробил вдребадан экономику.
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14.11.2020 14:23 Ответить
А ты че голоса не перечитываешь? Трампа обижают, а ты тут тусишь😁
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14.11.2020 14:38 Ответить
Байден - это американский Зеленский.
Я тут бессилен. Америке предстоит очень тяжёлый год.
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14.11.2020 14:41 Ответить
Ну тогда Трамп это американский Лукашенко...и тут весь мир бессилен😁
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14.11.2020 14:47 Ответить
У вас странные представления о реальности... но, видимо, каждый должен сам набить свои шишки...
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14.11.2020 14:49 Ответить
Байден підтримав Україну люмінієвими ложками, а Трамп - Джавелінами. Невже в українців память як у рибок? Що зробив Трамп для України в тому числі
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15.11.2020 05:02 Ответить
уже посчитали ,получилось больше у Байдена
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14.11.2020 14:46 Ответить
чем было
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14.11.2020 14:50 Ответить
Biden takes Georgia to solidify victory
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14.11.2020 14:48 Ответить
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 2651
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14.11.2020 14:25 Ответить
У нас столько много спецов в медицине и экономике...
Один простой вопрос КАК остановить рост заболеваемости?
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14.11.2020 14:35 Ответить
Для начала послать следователей чтобы те разобрались: откуда берутся чудовищные цифры "заболевших" и "умерших", и кто надувает эту статистику.
Только вот кого послать ? МВД и СБУ коррумпированы.
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14.11.2020 14:39 Ответить
каких следователей , зеленных ?
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14.11.2020 14:43 Ответить
Других нет, потому бесполезно, да.
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14.11.2020 14:50 Ответить
А в Штатах,Германии кого куда посылать?
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14.11.2020 14:50 Ответить
Toже некого пока. Вся брехня - продукт "института Джона Хопкинса", которую никто никогда не проверял на достоверность.
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14.11.2020 14:53 Ответить
Не,ну може и брехня но я тебе такую личную историю поведаю.Мама живёт в селе.Был сосед,жил замкнуто,часто приезжала из Одессы внучка,любительница ночных клубов. В начале октября увезли деда в Одессу в платную клинику.Через две недели схоронили. Маму сестра на похороны не пустила. На настоящий момент две старушки соседки уже переселились к соседу, а ещё одна с братом в районной больнице на ИВЛ...Не...може это и не вирус а их потравили агенты мировой врачебной мафии, не знаю...Да старики....но я больше чем уверен,если бы та мокрощелка сидела в Одессе и не пряталась от родительских разгонов за пофигизм у деда в селе то старики бы ещё пожили...Вот такая вот история....
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14.11.2020 15:12 Ответить
Вирусные простуды часто дают осложения в виде пневмонии.
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14.11.2020 15:22 Ответить
Я не вирусолог,не знаю...но не умирали так старики пачками,понимаешь, с одинаковыми симптомами присущими короне потеря нюха,температура кашель,труп....И температура не сбивается...И это не из интернета...матушка с товарами по телефону до последнего общалась....
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14.11.2020 15:43 Ответить
запретить чихать
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14.11.2020 14:44 Ответить
То есть хозяин ТРЦ оверчук изначально уверен что люди пойдут и понесут деньги на его "точку" при карантине. Ведь он так переживает за собственный карман. Прямо последний х.. без соли доедает. Хорошего же он мнения о возможных посетителях своего сарая со шмотками и развлекухой. Хотя в принципе он недалёк от истины. Скот есть скот.
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14.11.2020 14:45 Ответить
Украина начинает идти вразнос. Это удел всех нмщих стран в условиях пандемии. Скоро ачнутся самосуды и поджоги супермаркетов и домов чиновников. Но они пока не знают об этом. Это называется эффект толпы. Не буди лихо пока спит тихо.
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14.11.2020 14:54 Ответить
возможно но скорее всего сначала будут страдать обычные люди от мародёров и краж
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14.11.2020 15:09 Ответить
Шановний Цензор. Перестаньте обзивати українські міста. Не Ровно, а Рівне.
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14.11.2020 14:55 Ответить
Украина начинает идти вразнос. Это удел всех нмщих стран в условиях пандемии. Скоро ачнутся самосуды и поджоги супермаркетов и домов чиновников. Но они пока не знают об этом. Это называется эффект толпы. Не буди лихо пока спит тихо.
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14.11.2020 14:56 Ответить
Делал зум на фотках - сколько носит маску правильно?
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14.11.2020 15:03 Ответить
Як на мене,то ті підприємці,які так хочуть робити,нехай роблять.Тільки пере цим нехай напишуть зобов*язання,що вони згодні на те,щоб їх не лікували в державних лікарнях,коли вони на SARS-CoV-2 захворіють. А нарід,який так бажає в розгар пандемії скупитись,знаючи про наш плачевний стан в медицині,вже не переробити. Тут в силу вступає природний відбір.
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14.11.2020 15:11 Ответить
Третина!!!
Шановні, 1/3 присутніх на збіговисько неправильно носять маски та не дотримуються соц.дистанції!!!
Через 5-8 днів вони або самі захворіють, або принесуть заразу у свої сім'ї з відповідними наслідками (не дай Бог).
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15.11.2020 07:35 Ответить
Рівне змаскалене місто, це не Тернопіль, не Львів і не франик - все буде так як скаже київ.
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15.11.2020 15:05 Ответить
 
 