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пьянство (867) Ривне (505) патрульная полиция (1791)

Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы Происшествия

Мужчина на автомобиле въехал в столик у продуктового магазина. Когда к нему подошли патрульные, водитель улегся на двух передних сиденьях и сделал вид, что спит.

Об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около 4 утра. Патрульные увидели, как автомобиль наехал на столик у продуктового магазина.

"Инспекторы решили проверить, все ли с водителем в порядке. Когда они подошли к автомобилю, то заметили, как водитель переместился по салону и начал делать вид, что спит", - сказано в сообщении.

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Когда мужчина убедился, что уходить полицейские не собираются, он все же открыл дверь салона.

"Патрульные почувствовали резкий запах алкоголя, а возле водителя лежала почти пустая бутылка игристого вина", - отметили в полиции.

41-летний мужчина был явно пьян, но проходить тест на алкоголь отказался.

Полицейские составили протокол о вождении в пьяном виде.

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Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла 01
Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла 02
Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Вбивця за кермом.
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14.11.2020 14:14
+7
нізащо не вгадаю, за кого голосував цей майстер хитрощів
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14.11.2020 14:30
+6
мудрое решение проблемы.
а прикинулся бы шлангом под передними колесами - еще и пострадавшим бы был.
учиться еще и учиться....
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14.11.2020 14:17
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Вбивця за кермом.
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14.11.2020 14:14 Ответить
Инцидент произошел около 4 утра. Патрульные увидели, как автомобиль наехал на столик у продуктового магазина, что не так?
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14.11.2020 14:51 Ответить
как наезжает не видели ?
значит будет оправдан ...
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14.11.2020 15:32 Ответить
треба було крадієм магнітоли прикинутися П'яний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції - Цензор.НЕТ 603
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14.11.2020 16:11 Ответить
Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла - Цензор.НЕТ 809
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14.11.2020 14:16 Ответить
мудрое решение проблемы.
а прикинулся бы шлангом под передними колесами - еще и пострадавшим бы был.
учиться еще и учиться....
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14.11.2020 14:17 Ответить
Еще лучше лег бы на лавку ударенную авто и возмущаться.
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14.11.2020 14:21 Ответить
напомнило )))
https://youtu.be/2H-XCm4U00M

Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла - Цензор.НЕТ 9688
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14.11.2020 14:18 Ответить
******** опосумів після "Льодовикового періоду-2"))
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14.11.2020 15:14 Ответить
Всё бы получилось, если бы полицицейские тоже были пьяные.
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14.11.2020 14:28 Ответить
нізащо не вгадаю, за кого голосував цей майстер хитрощів
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14.11.2020 14:30 Ответить
тогда получается он не спящим, а шлангом прикидывался.
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14.11.2020 15:52 Ответить
Але патрульні вловили запах перегару і не повелись.
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14.11.2020 14:31 Ответить
идийот
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14.11.2020 14:51 Ответить
"Я вообще не е*у, что тут творится... (Ик!) я сам только подошёл..." 😬
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14.11.2020 15:04 Ответить
надо было лечь на заднем, типа - спу здесь со вчера
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14.11.2020 15:09 Ответить
Алкаши, запам'ятайте! Перед жінками та поліцією краще прикидатися мертвим.
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14.11.2020 15:19 Ответить
І взагалі у будь-якій незрозумілій ситуації прикидайся мертвим! 😂🤣
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14.11.2020 15:40 Ответить
Св. Петр- печеночник его хранил и оберегал
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14.11.2020 15:57 Ответить
Такое впечатление что в Ривном трезвыми за руль не садятся. Чаще всего пишут как впояймали синяка, то огттуда
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14.11.2020 17:15 Ответить
вас там били? Чи кацапом обізвали, що така травма на ціле життя, щоб брехати?
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14.11.2020 22:19 Ответить
Ну типа лунатик....
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14.11.2020 17:57 Ответить
Спить чи ні , можна перевірити шокером . Заодно проснеться 😁👍
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14.11.2020 20:01 Ответить
Будити сплячого - неконституційно!
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14.11.2020 21:36 Ответить
хероическая легатура, рискуя жизнью, пробудила человека...
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15.11.2020 00:53 Ответить
 
 