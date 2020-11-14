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46-летняя полицейская умерла от коронавируса в Ивано-Франковске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Подполковник полиции Зоряна Горчак боролась с вирусом три недели, но скончалась от осложнений.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Ей было всего 46 лет, без мамы остались 12-летний и 26-летний сыновья, а без жены - муж. У Зоряны было много планов, она всегда умела поддержать коллег добрым словом и уместным советом. Мудрая, опытная и улыбающаяся - именно такой мы ее запомним", - сказано в сообщении.

Зоряна Горчак начала службу в органах внутренних дел в 2004 году, будучи курсанткой. В последнее время занимала пост старшего инспектора по особым поручениям отдела режима и технической защиты информации ГУНП в области.

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"Полицейская боролась с коронавирусной инфекцией в течение трех недель и, к сожалению, от осложнений ее сердце остановилось в реанимационном отделении медучреждения", - добавили в полиции.

46-летняя полицейская умерла от коронавируса в Ивано-Франковске 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
Співчуття близьким!
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14.11.2020 16:13
+15
RIP
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14.11.2020 16:10
+11
46 років. Сорок шість.
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14.11.2020 16:09
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46 років. Сорок шість.
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14.11.2020 16:09 Ответить
RIP
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14.11.2020 16:10 Ответить
Співчуття близьким!
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14.11.2020 16:13 Ответить
нема слов....
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14.11.2020 16:14 Ответить
Тромб ?
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14.11.2020 16:27 Ответить
Так, одне з ускладнень від ковіду.
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14.11.2020 16:46 Ответить
тільки недруги України та замаскований люмпен може бути проти карантину
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14.11.2020 16:28 Ответить
работники и владельцы маленьких кафе, магазинчиков с тобой не согласны
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14.11.2020 16:32 Ответить
из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника".....нікому не бажаю цього! Але після бою кулаками не треба буде махати
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14.11.2020 16:37 Ответить
Два месяца весны уже был карантин. Помогло??? Шо предлагаешь? Зарыться в хате на пол года никуда не выходя? Не идти на кантору, заработать хоть какие то копейки на пропитание??? Медикам, полицейским, МЧСникам и прочим службам, не ездить на выезд?
А мелким ФОПам как зарабатывать и прокармливаться??? Шо, ЗЕленый СОпель им даст компенсацию?
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14.11.2020 17:01 Ответить
Во первых,карантин весной помог погасить начальный всплеск инфекции.Во вторых, разговор о медиках и прочих службах не идет. И в третьих,предлагают закрыться ТОЛЬКО на ВЫХОДНЫЕ - ресторанам,барам,рынкам,кинотеатрам и прочим местам массовых скоплений людей. Многие страны вообще сделали полное закрытие на пару недель. И никто массово не протестует.
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14.11.2020 17:37 Ответить
А хто буде їм збитки компенсувати? Якого хера люди мають страждати через срану бидлоту, яка у групі ризику?
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14.11.2020 19:33 Ответить
На цвинтарі їм компенсація не потрібна буде.
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14.11.2020 20:52 Ответить
Та від цього смішного вірусу помирають лише ті, хто й до нього мав проблеми зі здоров'ям.
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14.11.2020 23:05 Ответить
Придет и твоя очередь
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14.11.2020 23:42 Ответить
Весь СВIТ у збитках,але ми УКРАIНЦI непокоримся, ЗДОХНЕМО але непокоримся. Тiльки аби проти всих правил i всього ЗДРАВОГО. ВСИРЮСЯ але не ПОКОРЮСЯ. Логiка бешена.
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14.11.2020 21:28 Ответить
Вот блин вопрос,почему Бацька и Тихановская еще не заболели? Во блин вопрос.
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14.11.2020 22:26 Ответить
А Швеція для ваших сектантів не на цій планеті?
Та і в США в багатьох штатах немає жодного карантину, а ситуація краща, ніж у штатах, де він є.
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14.11.2020 23:02 Ответить
Не пойму тебя,к чему ты всё тупишь,почитай новости,Швеция сейчас в полной ЖОПЕ,признали, что зря отверги карантин первой волны,так как сейчас по сравнению с Финляндией и Норвегией у них поедел.Это официальные заявления.Ты рассуждаешь как ДОЛБО...Б КИВА
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15.11.2020 02:29 Ответить
Тільки імбецили за карантин, який прикінче економіку України, яка ледь-ледь дихає. Не будуть працювати люди, не буде податків, відповідно не буде за що утримувати ті ж лікарні.
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14.11.2020 19:38 Ответить
Коронавирус: Австрия вводит повторный локдаун
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14.11.2020 20:34 Ответить
Не показник.
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14.11.2020 23:03 Ответить
Розясни,що для тебе ПОКАЗНИК???????
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15.11.2020 02:31 Ответить
Показник - тупий ТРАМП де кожен день сотні смертей ????
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15.11.2020 02:32 Ответить
ОХмара, живи з такою думкою, хай щастить!
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15.11.2020 22:16 Ответить
R I P
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14.11.2020 17:17 Ответить
Чому в неї така пика? Явно мала зайву вагу. Чому не дбала про себе? Помирають ті, хто не дбав про своє здоров'я, тобто працює природний відбір.
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14.11.2020 19:30 Ответить
Если в больницу можно попасть только в тяжелом состоянии, а со средней тяжестю только по знакомству, то не удивительно, что будет смертность и среди молодых. Так как при тяжелой степени уже в значительной степени повреждены легкие.
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15.11.2020 09:41 Ответить
Согласен, но карантин нельзя отвергать
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15.11.2020 21:44 Ответить
Жаль жінку,жаль її дітей,жаль безвинних жертв ДТП,жаль онкохворих,особливо дітей,на яких держава не зважає на фоні ковіду,жаль жертв манияків і ментів(хоча часто менти- манияки),жаль хлопців і дівчат що загинули на фронті і їх родини,що їх втратили...Тож досі думаєте що грьобаний апокаліпсіс - це коли чорти з пательнями бігають??? (((
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15.11.2020 18:42 Ответить
 
 