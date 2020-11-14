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Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работающие на рынке "Киевский" предприниматели перекрывали ул. Академика Глушко. Они требовали, чтобы им разрешили работать вопреки введенному правительством карантину выходного дня.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам протестующих, примерно в 14:30 к ним подошли неизвестные люди, которые не сказали, какую организацию представляют, и начали требовать уплату штрафа в размере 17 тыс. гривен. После этого предприниматели закрыли свои контейнеры и вышли на акцию протеста.

Они ходили туда-сюда по пешеходному переходу около рынка, не давая проехать автомобилям. На дороге из-за этого образовалась большая пробка.

Акция длилась около получаса. После этого предприниматели разошлись.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция заблокировала работу львовских рынков

Фото издания "Думская"

Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 01
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 02
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 03
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 04
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 05
Предприниматели перекрывали движение в Одессе в знак протеста против карантина выходного дня 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Всемирно известный Илон Маск решил провести эксперимент. В один день сдал 4 теста в одной лаборатории, у одной медсестры, с одинаковыми тестами и результат - 2 позитивных и 2 негативных результата. Вот вся правда про ЛОЖНОТЕСТЫ. Илон Маск сказал, что это просто оболванивание человечества в мировом масштабе. И наш сатана Степанов каждый день сатанит, стращает, угрожает, истерит, закрыл плановую медицину, люди не могут с почечной или печеночной коликой лечь в стационар, мучаются дома от страшных болей. Недавно не приняли роженицу без тестов в роддом и она родила на ступеньках роддома. Вот степановская украинская медицина и ложь. Геть, рогатых зеленых уродов из власти !!! Украинцам такая медицина не нужна, они Ковид поставили превыше всего, хотя люди умирают более всего от онкозаболеваний, от сердечно - сосудистых, от ДТП, но по этому никто ничего не говорит, словно этого и нет. Ужас.
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14.11.2020 17:53
+7
Налаштували проти себе автомобілістів, нічого цим перекриттям не досягли і розійшлися...дебіли, б...я!!!
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14.11.2020 17:36
+5
Нехай всі хоч повиздихають,а торгаші все одно хочуть торгувати своїми шмотками. До останнього покупця. Тільки от покупцям скоро буде скоро абсолютно не до їх шмоток...
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14.11.2020 18:20
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Правила форума Совет форумчан
Кто тут писал, что в Одессе рынки работают?
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14.11.2020 17:32 Ответить
Цей ринок працював до 14-30.
А чому питаєте?
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14.11.2020 17:37 Ответить
Всемирно известный Илон Маск решил провести эксперимент. В один день сдал 4 теста в одной лаборатории, у одной медсестры, с одинаковыми тестами и результат - 2 позитивных и 2 негативных результата. Вот вся правда про ЛОЖНОТЕСТЫ. Илон Маск сказал, что это просто оболванивание человечества в мировом масштабе. И наш сатана Степанов каждый день сатанит, стращает, угрожает, истерит, закрыл плановую медицину, люди не могут с почечной или печеночной коликой лечь в стационар, мучаются дома от страшных болей. Недавно не приняли роженицу без тестов в роддом и она родила на ступеньках роддома. Вот степановская украинская медицина и ложь. Геть, рогатых зеленых уродов из власти !!! Украинцам такая медицина не нужна, они Ковид поставили превыше всего, хотя люди умирают более всего от онкозаболеваний, от сердечно - сосудистых, от ДТП, но по этому никто ничего не говорит, словно этого и нет. Ужас.
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14.11.2020 17:53 Ответить
А можно посилання на першоджерело?
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14.11.2020 18:31 Ответить
А вот не надо тут вот это...где ваши доказательства, что это враньё ? Ей соседка сказала , а дальше цепочку сами придумайте...
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14.11.2020 18:53 Ответить
Налаштували проти себе автомобілістів, нічого цим перекриттям не досягли і розійшлися...дебіли, б...я!!!
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14.11.2020 17:36 Ответить
Нужно перекрывать дорогу в феофанию...что овса для осла подвезти не могли..
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14.11.2020 17:39 Ответить
Нам плохо, с нас требуют штраф, а давайте перекроем дорогу чтоб и другим было плохо.
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14.11.2020 17:44 Ответить
Пусть закрывают все.кроме аптек а так нет справедливости налоги платят что продуктовые что строительные.нет.пусть государство компенсирует
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14.11.2020 17:51 Ответить
Да несправедливо, но при чем здесь водители на дороге, хотите привлечь внимание так идете к руководству города.
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14.11.2020 17:58 Ответить
А руководство города против карантина выходного дня...его ввело зеленое стадо из Киева...
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14.11.2020 18:03 Ответить
А если из-за сокращения сбыта продукции предприятие переходит на сокращенную неделю или вообще выгоняет в бесплатные отпуска то государство также должно компенсировать работникам?
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14.11.2020 18:04 Ответить
Если это произошло в связи с карантином которое обьявило государство то да..
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14.11.2020 18:06 Ответить
Уже вижу очередь за компенсациями:
артисты
рестораторы
продавцы рынков.

Продолжай.
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14.11.2020 18:14 Ответить
Не переживай...судебные иски будут...и выплаты компенсаций тоже будут..
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14.11.2020 18:15 Ответить
И ковидный фонд должен был бы использоваться и на это в том числе....но его тупо закатали в асфальт..
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14.11.2020 18:07 Ответить
Здесь с тобой согласен.
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14.11.2020 18:15 Ответить
Тупо було б роздати компенсації- а дороги це добре.
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14.11.2020 18:33 Ответить
Я тут такую новость увидел: "Медведчук і Кузьмін вимагають від САП розслідувати масштабні розкрадання коштів з COVID-фонду". Так ты из них?
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14.11.2020 18:45 Ответить
Пусть оформляются безработными - им государство скомпенсирует
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14.11.2020 18:08 Ответить
А когда выбирали рояльного яйцеклада чем думали?
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14.11.2020 17:51 Ответить
На сколько шанс заразится на вещевом рынке выше чем на продуктовом?
Что нам на это скажет идиот степашин???
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14.11.2020 17:54 Ответить
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9652
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14.11.2020 18:00 Ответить
Выборы президента 2019
Одесская обл за наркомана - 87,2%
А почему не хи-хикаем?
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14.11.2020 18:08 Ответить
Предприниматель на рынке...это ФОП на 1-й группе....выручка до 1000000 грн. в год...или же 2700 грн в день..
То бишь государство должно компенсировать предпринимателям сумму за два потерянных дня 5400 грн.
Плюс к этому должна быть уменьшена сумма единого налога и сумма есв...
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14.11.2020 18:11 Ответить
Нехай всі хоч повиздихають,а торгаші все одно хочуть торгувати своїми шмотками. До останнього покупця. Тільки от покупцям скоро буде скоро абсолютно не до їх шмоток...
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14.11.2020 18:20 Ответить
Ковид19 перекройте.. Дебилы..
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14.11.2020 18:28 Ответить
Та це был просто флешмоб - собрались, мал-мала потусили и разошлись по хатам
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14.11.2020 18:40 Ответить
По перше всю ту братію на екскурсію в *інфекційне * ! Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 5323
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14.11.2020 18:47 Ответить
Коли мер громадянин країни окупанта жди бунту. Одеський адвокат Вадим Оксюта опублікував офіційну відповідь МВС Російської Федерації на свій запит про наявність російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова https://www.depo.ua/ukr/politics/rosiya-pidtverdila-shcho-mer-odesi-trukhanov-e-ii-gromadyaninom-dokument-202011141244776
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14.11.2020 19:35 Ответить
Мабуть влада бажає, щоб народ перестав сплачувати податки?
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14.11.2020 20:09 Ответить
На тих ринках і так 1-2 покупця на 50 продавців...Який там жопу карантин.То добре коли робота в інтернеті,можна і не виходити з дому.Та не у всіх так,а родини треба кормити.Не задумувалися,що ні одному померлому від ковіда чудодійна маска не допомогла,ні галімий дезінфектор або рукавички...
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15.11.2020 18:28 Ответить
 
 