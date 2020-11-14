"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутатам фракции "Слуги народа" разослали документы, в которых расписаны ответы на заявления бывшего советника офиса Владимира Зеленского Игоря Уманского о хищении миллиардов гривен на строительстве дорог.
Документ предоставили Бабелю источники во фракции, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на упреки Уманского предлагается отвечать обвинением в некомпетентности, поскольку "профессиональный экономист", который дважды был министром финансов, "должен знать, как финансируется Укравтодор".
Отмечается, что бывший министр и сотрудник ОП неправильно указал бюджет "Укравтодора" на 2020 год и путает источники его финансирования.
Также "слугам народа" советуют говорить, что тезис о "дорожном картеле" неоднократно опровергался, и все торги проводятся открыто, поэтому их можно легко контролировать, а тезис о лишних 35 млрд выводится исключительно из "манипуляции" Уманского.
Напомним, экс-министр финансов Зеленского Игорь Уманский заявил, что деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".
Пожалуйста, подождите...
Готовий приймати і спереду і ззаду..... (ну це за класиком)
на..... совсем
2020 год. Стоимость аналогичного капремонта 1 километра трассы - 20-25 миллионов.
Все это в Прозорро.
Зачем все эти слова?
А разница - и есть украденный миллиард евро.
...
Тобто зеля частково вкрав, частково будував дороги на кошти, які відбила команда Порошенка
він мав давно заткнути ротяки путінцям, але боїться, бо теж з ними пов'язаний.
Все эти арифметики,шо откуда финансируется то такэ..А вот вы мне скажите, суббподряды с маркой хорошей были или все же не? И если были то скоко генподрчдчики таки поимели за то шо они ген?
Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"
Які компанії криворізьких "слуг" заробляють на "Великому будівництві"
Які ще докази потрібні того, що не мертвечуки розкрили цю аферу?
Кака было- кака єсть..
В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг - быть здоровым.