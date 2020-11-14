РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6298 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
26 895 67
темники (40) Укравтодор (661) Уманский (139) Слуга народа (2547)

"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутатам фракции "Слуги народа" разослали документы, в которых расписаны ответы на заявления бывшего советника офиса Владимира Зеленского Игоря Уманского о хищении миллиардов гривен на строительстве дорог.

Документ предоставили Бабелю источники во фракции, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

В частности, на упреки Уманского предлагается отвечать обвинением в некомпетентности, поскольку "профессиональный экономист", который дважды был министром финансов, "должен знать, как финансируется Укравтодор".

Отмечается, что бывший министр и сотрудник ОП неправильно указал бюджет "Укравтодора" на 2020 год и путает источники его финансирования.

Также "слугам народа" советуют говорить, что тезис о "дорожном картеле" неоднократно опровергался, и все торги проводятся открыто, поэтому их можно легко контролировать, а тезис о лишних 35 млрд выводится исключительно из "манипуляции" Уманского.

Напомним, экс-министр финансов Зеленского Игорь Уманский заявил, что деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства".

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+66
Зеленский - вор. Вот и весь темник.
показать весь комментарий
14.11.2020 19:59
+55
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6585
показать весь комментарий
14.11.2020 20:18
+49
"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 8575
показать весь комментарий
14.11.2020 19:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 8575
показать весь комментарий
14.11.2020 19:57 Ответить
а можно источник где берете эти мультики, уж больно занимательные они...
показать весь комментарий
14.11.2020 20:39 Ответить
https://fill.com.ua/video/
показать весь комментарий
14.11.2020 20:52 Ответить
Киньте в відкриту вкладку (инет) скопіюйте назву Сайту з (адресної строки), та вставте у відкриту вкладку, ось вам і сам Сайт буде де..
показать весь комментарий
14.11.2020 21:08 Ответить
Да все равно уже не поможет!,
показать весь комментарий
14.11.2020 19:59 Ответить
Заменитель щебенки ШЛАК как отход горнорудных комбинатов Криворожья не проходил технического тестирования на замену щебенки,НО был использован на строительстве дорог (см Куди зникають гроші COVID-фонду!: Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві")
показать весь комментарий
14.11.2020 20:46 Ответить
ТЕСТЬ НЕ СВАТ й навіть не Свинарчук!
показать весь комментарий
14.11.2020 20:48 Ответить
Зеленский - вор. Вот и весь темник.
показать весь комментарий
14.11.2020 19:59 Ответить
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 1213
показать весь комментарий
14.11.2020 20:14 Ответить
Мародеры во время чумы и войны.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:00 Ответить
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6585
показать весь комментарий
14.11.2020 20:18 Ответить
Бумеранг.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:23 Ответить
18c49ed2 - "МАРОДЁР"
Готовий приймати і спереду і ззаду..... (ну це за класиком)
показать весь комментарий
14.11.2020 20:30 Ответить
Барыга
показать весь комментарий
14.11.2020 20:48 Ответить
у тебя же порох 2 года назад был мародер?)))) не много ли в твоей голове мародеров?
показать весь комментарий
14.11.2020 22:14 Ответить
Совсем кукухой двинулось, ущербное? Принимай меньше и не такое забористое, а то сгоришь на..... совсем
показать весь комментарий
14.11.2020 22:29 Ответить
я тебе ущербное , прыщавое чмо констатирую факт))) а вот в твоей дефективности виноваты твои пьяные родители занмающиеся сексом без презерватива, а в последствии родилось ты недоношенное)))
показать весь комментарий
14.11.2020 22:36 Ответить
Плющит, ущербное. Проспись. Не в пивнушке с корешами желчью блюешь. Нарвешься.
показать весь комментарий
14.11.2020 22:43 Ответить
Представляю как Зеленского со товарищами возят в клетке по хорошим дорогам на кладбище ,что бы увидел сколько он лююдей в гроб загнал!!
показать весь комментарий
14.11.2020 20:00 Ответить
І що, авторитет "чюслу" такий великий, що вони зможуть виправити інформаційний фон? 😁 Половина з них цього темникс не прочитає з першого разу, а відсотків 90 по то не зрозуміють, по що йдеться. І зрештою ситуацію з мародерством зеленої команди на вірусі і війні не закриє ніякий темник.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:03 Ответить
цунцванг он такой... "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 4408шо ни делай -все надо было раньше делать
показать весь комментарий
14.11.2020 20:12 Ответить
Цугцва́нг
показать весь комментарий
14.11.2020 21:29 Ответить
та да...пальцы непослушные "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 7122
показать весь комментарий
14.11.2020 21:46 Ответить
Або навпаки - не робити. 😁
показать весь комментарий
14.11.2020 22:47 Ответить
Люди не сильно от свиней отличаются, тоже верещать начинают как от корыта отгоняют
показать весь комментарий
14.11.2020 20:03 Ответить
30%зелебобиков коррупцию ваш , «янелох» уже победил ? МВФ требует аудита от вашей своры барыг🐽у бездонного корыта
показать весь комментарий
14.11.2020 20:04 Ответить
Мабуть МВФ забув що Гола баротька послав його вжопу.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:14 Ответить
2018 год. Стоимость капитального ремонта 1 километра трассы 10 миллионов.
2020 год. Стоимость аналогичного капремонта 1 километра трассы - 20-25 миллионов.
Все это в Прозорро.
Зачем все эти слова?
А разница - и есть украденный миллиард евро.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:05 Ответить
Там, по ходу, уже не один миллиард...
показать весь комментарий
14.11.2020 20:53 Ответить
Кароче, ЗЕ не барига і не мародер.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:12 Ответить
Та піпєц просто яка няшка.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:13 Ответить
Он, среди барыг и мародёров, самый нищий... ...от артиста из народа, до Народного артиста!
показать весь комментарий
14.11.2020 20:14 Ответить
На дороги присвоили народные средства... -- а хто присвоит дороги? -- вот в чём вопрос...
показать весь комментарий
14.11.2020 20:12 Ответить
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 8265

...
показать весь комментарий
14.11.2020 20:12 Ответить
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926 "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926 "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926
показать весь комментарий
14.11.2020 20:16 Ответить
Все верно, надо рассылать "темники", а-то "эрудиты" типа тИЩЕНКО такого наляпают своим дурным языком, что великого зе! придется долечивать в больничке другого профиля.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:15 Ответить
бо ще наляпають не на один судовий вирок "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 431
показать весь комментарий
14.11.2020 20:17 Ответить
35 млрд кошти які надійшли від перемоги в Стокгольмському арбітражі.
Тобто зеля частково вкрав, частково будував дороги на кошти, які відбила команда Порошенка "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6456
показать весь комментарий
14.11.2020 20:16 Ответить
Прежде, чем называть это "темником" (любой человек не может знать все) автору "новости" есть смысл познакомиться с этой новостью на ZIKe Медведчука. Все сразу становится ясно, откуда этот вой. Очень не хочется верить, что на Цензоре появились любители этого пи.....ра.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:16 Ответить
ці поци просто вирішили хайпонути на зеленій невдасі.
він мав давно заткнути ротяки путінцям, але боїться, бо теж з ними пов'язаний.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:18 Ответить
Тоді питання - чому це падло не сиділо у тюрязі до 2019? Чи я не правий?
показать весь комментарий
14.11.2020 20:21 Ответить
ринат кузьмін до 2019 никався в московії. А нардепами його й медведчука зробили при зеленському
показать весь комментарий
14.11.2020 20:26 Ответить
Я вижу вы в этой теме человек продвинутый,помощь нужна!
Все эти арифметики,шо откуда финансируется то такэ..А вот вы мне скажите, суббподряды с маркой хорошей были или все же не? И если были то скоко генподрчдчики таки поимели за то шо они ген?
показать весь комментарий
14.11.2020 20:29 Ответить
Повода не давал. Вы в курсе, что в демократической стране нельзя сажать просто потому, что очень хочется. Иначе, из Украины получится раша.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:33 Ответить
Сьогодні, здається, 14-те число? Те саме 14-те, яким датоване оте "депутатське звернення"... А Уманський свій прст написав десь о 23-тій вчора, 13-го. Більше того, розслідування Watchdogs вийшло вчора на екрані "Прямого" о 18:00; а о 18:53, вчора, та о 18:59, також вчора на сайті "Прямого" вже з'явились інфи:
Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"
Які компанії криворізьких "слуг" заробляють на "Великому будівництві"
Які ще докази потрібні того, що не мертвечуки розкрили цю аферу?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:13 Ответить
Как документ назовёшь таким СМИ и останешься.Достаются только кости с президентского стола.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:19 Ответить
Хе-хе... тут один такий на Цензорі вчора висів))))
показать весь комментарий
14.11.2020 20:19 Ответить
То шо вы там панимаете.Вон великий велюрный экономист Коля Котлета вам всё доступно обьяснит,только запишитесь на прием предварительно,ибо он сейчас сильно занят.Тендеры в "Велюре" проводит. "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 9137
показать весь комментарий
14.11.2020 20:23 Ответить
Нічаво нє памєнялось..
Кака было- кака єсть..
показать весь комментарий
14.11.2020 20:26 Ответить
кака балєєт.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:28 Ответить
Кака не может болеть, она только воняет пока не засохнет.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:49 Ответить
Эти сраные зеленомордые клоуны уже реально достали...
показать весь комментарий
14.11.2020 20:28 Ответить
Порошенко все воровал, и мудрий нарит оторвал баригу от корыта, но денег в бюджете стало ещё меньше...вопрос - кто же теперь ворует???
показать весь комментарий
14.11.2020 20:30 Ответить
Какими нужно быть идиотами, чтобы в методичке делать упор на некомпетентности Уманского. Не нужно даже перечислять его должности, достаточно, что в Зе-команде он был едва ли не единственным профи
показать весь комментарий
14.11.2020 20:44 Ответить
Шли бы вы, громадяны -- на... ...хм... ...Беню свергать -- он не болеет -- его можно.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:43 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пример нацгвардейца Виталия Маркива ему подсказал новую национальную идею.
В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг - быть здоровым.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:53 Ответить
Вся "борьба" с коррупций у зелёной власти свелась к тому, как лучше отбрехаться.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:56 Ответить
Оцей Джемми з "Ось тобі зелена математика: У 2020 році виділено 113 млрд гривень на будівництво та ремонт 6500 км автошляхів в країні. 17,4 млн/км." в 14.11.2020 16:08 та в 14.11.2020 16:06 - часом, не той самий депутат-урод?
показать весь комментарий
14.11.2020 21:01 Ответить
Люди умирают от коронавируса так и не получив помощи от страны, потому что банда Зеленского разворовала деньги, это не должно сойти с рук, они должны все сесть пожизненно!
показать весь комментарий
14.11.2020 21:52 Ответить
Взагалі не розумію, як з ковідного фонду можна витрачати не на медичні цілі. Навіть, якщо б витрати були чесними, все одно, це аморально. Чому це не бентежить прихильників зеленського, для мене загадка? Чому і досі його рейтинг непохитний? Дивна нація українці.
показать весь комментарий
14.11.2020 22:19 Ответить
суки
показать весь комментарий
14.11.2020 23:21 Ответить
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 8966
показать весь комментарий
14.11.2020 23:49 Ответить
После этого должны исчезнуть последние сомнения в том, что Зеленский "в доле".
показать весь комментарий
15.11.2020 02:52 Ответить
ці всі каляки маляки можна одним реченням помножити на нуль . Якого *уя суттево зросла ціна будівництва ?
показать весь комментарий
15.11.2020 07:49 Ответить
А разве бензино-соляро-электроэнергия не подскочили в цене?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:16 Ответить
 
 