Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинские дипломаты нашли в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"Оригинал ратификационной грамоты за подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей. Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отпечатком большой государственной печати", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что в Османском архиве, который насчитывает более 90 миллионов документов, есть огромный пласт украинистики - десятки тысяч документов.
"Внезапно заметив в списке информацию о Брест-Литовском договоре, дипломаты сразу же запросили оцифрованные версии уникальной находки. И буквально в тот же день их получили", - уточнили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что украинские исследователи будут изучать найденные документы, экземпляры которых в Украине не сохранились, и продолжат сотрудничество с Турцией.
Напомним, Брест-Литовский мирный договор подписали в 1918 году Украинская Народная Республика с одной стороны и Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария с другой. Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Его подписали 27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске. Заключение этого соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства - подписавшей стороны. На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и период "первой украинской независимости" закончился.
Пожалуйста, подождите...
Чувак, ти попав на людину з червоним дипломом істфаку! Так от, іспанка прийшла в Україну уже ПІСЛЯ ТОГО, як німці покинули Україну і Скоропадського скинули!
Якщо вже говорити про епідемії, то в 1919-1920 більше тиф скосив людей, ніж іспанка...
І так, просвітіть, які епідемії на території УССР зафіксовані в 1932-1933... З документальними доказами... Чи так, аби ляпнуть?
А усі цифри є у звітах міжнародних гуманітарних організацій - Червоного хреста і тд. Сам Нансен в Харків приїжджав з допомогою голодуючим - читайте його дані! Гугль в руки - там і про голод, і про епідемії окремо! Не знаєте теми, то краще мовчати і не демонструвати своє невігластво!
Москалику, якщо ти так вважаєш, то тобі лікуватися треба! Таких треба ізольовувати від суспільства!
Далі цікаво, за переписом 1939 року населення УРСР 30,9 млн., але кількість етнічних українців по всьому союзу чомусь зменшилася з 31,1 млн. в 1926 до 28 млн. в 1939...
Украинцы между переписями 26-39 почти все "померли" в РСФСР, как записались кубанцы в годы коренизации в 1926 украинцами, так и выписались в 1939. Вообще вопроса про национальность в 1926 не было, спрашивали народность, а в 1897 - родное наречие, так что никогда нельзя точно знать, что именно понимал отвечающий и что значит его ответ.
Щось тут не так
І так, про те, що забирали більше, свідчить голод саме на найбільш плодородних землях України, Кубані та Поволжя!
"В результате продразвёрстки в заготовительную кампанию 1916-1917 было собрано 832 309 тонн хлеба, до Октябрьской Революции 1917 Временным Правительством было собрано 280 млн пудов (из 720 запланированных) за первые 9 месяцев советской власти - 5 млн центнеров; за 1 год продразвёрстки (1.08.1918-1.08.1919) - 18 млн центнеров; 2-й год (1.08.1919-1.08.1920) - 35 млн центнеров; 3-й год (1.08.1920-1.08.1921) - 46,7 млн центнеров."
Как видим, из урожая 1918 по всему СССР взяли 1,8 млн. тн., из урожая 1919 взяли 3,5 млн. тн., так в какой же год из одной только Украины взяли 2,56 млн. тн.?
"Историк" с красным носом, а не дипломом.
Марочко В. І. Продрозкладка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Прил - С. - С. 24. - 944 с. : іл. - ISBN 978-966-00-1290-5.
Зачем ты вообще пишешь об истории и прочих умственных вещах, если ума хватает только на дикую ругань, да и то скучную?
"
26 лютого Раднарком УСРР прийняв закон про хлібну розкладку. Селянські двори, які мали посівну площу більше трьох десятин, зобов'язувалися здавати хліб державі. Встановлювалася колективна відповідальність сільських громад за здачу зерна. Якщо завдання виконувалося, а біднота сприяла цьому, вона одержувала право на певну кількість стягнутого за розкладкою хліба: від 10 до 25 %. Обов'язкові хлібозаготівлі на 1920 р. встановлювалися в обсязі 160 млн пудів. Пізніше розкладку для України було зменшено до 105 млн пудів. Хліб мав надійти у розпорядження держави в чотири строки, до 1 липня.
Селяни опиралися конфіскації хліба та інших видій сільськогосподарської продукції (розкладка незабаром поширилася мало не на все те, що вироблялося на селянському подвір'ї). Тому строки її зсунулися, а обсяги виявилися меншими від запланованих...
У першій половині 1920 р, продрозкладка майже провалилася, бо органи радянської влади, поміж них каральні, перебували в стадії формування. В другій половині року заготівлі вдалося істотно збільшити. Всього за рік держава заготовила в Україні 71,5 млн пудів хліба проти 10,5 млн пудів за 1919 р. Істотну допомогу в продрозкладці надали комітети незаможних селян (комнезами)."
Как видим по факту, в 1919 вообще мизерная заготовка, а в 1920 чуть больше 1 млн. тн. Если большевистских заготовителей в 1920 встречали стрельбой, то как же встречали заготовителей УНР и гетмана в 1918? Неужели розами? Нетрудно понять, как народ любил национальную державу.
Мордовцю, ти сам себе чуєш?
В абетці це на букву "Л" - логіка.
"Каких документов тебе не хватает? Кто что запретил? Ты сам не знаешь, чего несешь. выше написал по вопросу плана разверстки, как дело было по описанию его в укр. патриотическом источнике, читай.
От те, що в першому уряді радянської України було дуже мало етнічних українців - факт.
Те, що загонами комуняк в Україні в різні роки командували росіяни Муравйов і Тухачевський, молдавани Котовський і Фрунзе, білорус Щорс - теж факт. Ну і Джугашвілі там теж засвітився. Українцем там хіба Коцюбинський-молодший був.
Как и в 2014-2017 годах, чистый цинизм: «На Украине российских войск нет». 9 января 1919 года Директория снова направила Совнаркома ноту, в которой требовала немедленного вывода российских советских войск из украинской территории. В ответе Совнаркома снова утверждалось, что против Директории воюют восставшие рабочие и крестьяне.
Ой, а что я не вижу никакой такой "Российская федерация"? И в первом Уставе ООН ну никак не могу рассмотреть!
А как насчет активов? Как насчет сотен посольств, консульств, представительств и прочей недвижимости в элитных районах мировых столиц? Как насчсет десятков баз за рубежом (другой вопрос, что Рашка из просрала).
А что насчет "золота Партии"?! Что насчет всесоюзных накоплений взносов КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ?
Мова йде про внутрішні зобов'язання росії по відношенню до республік бувшого СРСР