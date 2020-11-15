РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10413 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
30 140 154
архив (152) история (2000) МИД (6654) независимость (251) Турция (3234)

Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинские дипломаты нашли в Османском архиве оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора 1918 года и ратификационной грамоты гетмана Павла Скоропадского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Оригинал ратификационной грамоты за подписью гетмана Скоропадского и оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора, в том числе и с Османской империей. Все документы поражают качеством, изысканным стилем исполнения, художественным подходом к каллиграфии и четким сургучными отпечатком большой государственной печати", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Османском архиве, который насчитывает более 90 миллионов документов, есть огромный пласт украинистики - десятки тысяч документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года. ФОТОрепортаж

"Внезапно заметив в списке информацию о Брест-Литовском договоре, дипломаты сразу же запросили оцифрованные версии уникальной находки. И буквально в тот же день их получили", - уточнили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что украинские исследователи будут изучать найденные документы, экземпляры которых в Украине не сохранились, и продолжат сотрудничество с Турцией.

Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД 01
Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД 02
Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД 03
Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД 04

Также смотрите: На Житомирщине в снарядной гильзе нашли артефакты УПА. ФОТОрепортаж

Напомним, Брест-Литовский мирный договор подписали в 1918 году Украинская Народная Республика с одной стороны и Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария с другой. Это был первый мирный договор в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Его подписали 27 января (9 февраля) 1918 года в Брест-Литовске. Заключение этого соглашения означало фактическое признание УНР как независимого государства - подписавшей стороны. На это была вынуждена согласиться и большевистская делегация, которая вела собственные мирные переговоры в Брест-Литовске. Однако формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и период "первой украинской независимости" закончился.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Так кажуть же, що рукописи не горять. От і знайшлись цінні документи Незалежної України періоду гетьмана Скоропадського.
Знайти би ще документи часів гетьмана Хмельницького... Щоб подивитися отой договір 1654 року...
показать весь комментарий
15.11.2020 00:57
+26
Однако формально признав независимость УНР и официально подписавшись под этим 3 марта 1918 года, уже через год большевики перешли в наступление, и период "первой украинской независимости" закончился.
Значит началом агрессии и оккупации Украины кацапами можно назвать 1918 год и выставить им счёт За все годы ОККУПАЦИИ
показать весь комментарий
15.11.2020 01:07
+21
Оригинала не видел никто и никогда.. Все со слов мокшей.
показать весь комментарий
15.11.2020 01:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
О, москалі підтягнулися...

Чувак, ти попав на людину з червоним дипломом істфаку! Так от, іспанка прийшла в Україну уже ПІСЛЯ ТОГО, як німці покинули Україну і Скоропадського скинули!

Якщо вже говорити про епідемії, то в 1919-1920 більше тиф скосив людей, ніж іспанка...

І так, просвітіть, які епідемії на території УССР зафіксовані в 1932-1933... З документальними доказами... Чи так, аби ляпнуть?
показать весь комментарий
15.11.2020 13:00 Ответить
P.S. Голод 1920-1921 навіть совєти офіційно визнавали, на відміну від голоду 1932-33...

А усі цифри є у звітах міжнародних гуманітарних організацій - Червоного хреста і тд. Сам Нансен в Харків приїжджав з допомогою голодуючим - читайте його дані! Гугль в руки - там і про голод, і про епідемії окремо! Не знаєте теми, то краще мовчати і не демонструвати своє невігластво!
показать весь комментарий
15.11.2020 13:04 Ответить
Опять ссылка на "гугль"! Где именно про голод и эпидемии отдельно, где вы это вычитали? Я точно знаю, как Рудницкий и Сергийчук считают жертв геноцида, они не разделяют, кто от чего умер, а берут гамузом всю "сверхсмертность" и при их подходах разделить в принципе невозможно, так же, как точно сказать, что было бы, кабы геноцида не было бы, поэтому при "оценках" всегда должна декларироваться предполагаемая неопределенность результате, погрешность, от которой никуда не денешься, но этого "ученые" не делают
показать весь комментарий
15.11.2020 14:19 Ответить
А що, якщо виявиться, що від голоду померли умовно не 5 млн. людей, а 1 чи 2, то це типу нормально??? Голод на найбільш плодородних землях Європи (Україна, Кубань, Поволжя) це взагалі нормально?

Москалику, якщо ти так вважаєш, то тобі лікуватися треба! Таких треба ізольовувати від суспільства!
показать весь комментарий
15.11.2020 14:44 Ответить
Я нигде не утверждал, что сверхсмертность - норма, а вот наши ученые демографы считают, что смертность для Украины в 1,6 раза ниже, чем для остальных республик СССР - норма, а вы как считаете, так и должно было быть? Правительство СССР должно было поддерживать разницу в длительности жизни между украинцами и другими народами СССР в 1,5 раза в пользу украинцев? Должны ли были украинцы в среднем жить 65 лет, а все остальные 40?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:14 Ответить
Населення УРСР за переписом 1926 - 29 млн., за переписом 1937 - 26,4 млн... Але чомусь авторів перепису 1937 взяли і розстріляли (мабуть ніде більше у світі не розстрілювали за перепис!). Совпадєніє? Не думаю!

Далі цікаво, за переписом 1939 року населення УРСР 30,9 млн., але кількість етнічних українців по всьому союзу чомусь зменшилася з 31,1 млн. в 1926 до 28 млн. в 1939...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:56 Ответить
Это обсосано мильйон раз. Авторы переписи 1937 предлагали Сталину поправки к свой халтуре (тогда Курман обнаружил "разрыв" своего имени и сам предложил, на что его списать), но он предпочел потратиться на другую перепись, чем лепить всякое вранье. За халтуру и репрессировали, потому как соврать в отчетности для народа ничего не стоило, но для себя руководство хотело знать правду.
Украинцы между переписями 26-39 почти все "померли" в РСФСР, как записались кубанцы в годы коренизации в 1926 украинцами, так и выписались в 1939. Вообще вопроса про национальность в 1926 не было, спрашивали народность, а в 1897 - родное наречие, так что никогда нельзя точно знать, что именно понимал отвечающий и что значит его ответ.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:13 Ответить
а чого б це українцям Кубані виписуватись з "українців"?
Щось тут не так
показать весь комментарий
15.11.2020 18:49 Ответить
А чего бы это украинцам области Войска Донского и Кубани расплодиться на 60% с переписи 1897 до переписи 1926?
показать весь комментарий
15.11.2020 18:53 Ответить
роки були тучні - народжуваність зросла
показать весь комментарий
16.11.2020 11:40 Ответить
Особенно тучными были годы мировой и гражданской воен, но почему то на русское население казачьих краев они положительно не повлияли.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:26 Ответить
а ще була Столипінська реформа і 1913 рік який ніяк не могла наздогнати СРСР + НЕП
показать весь комментарий
21.11.2020 12:07 Ответить
Там не мільйон тон було, а більше в 1920...
показать весь комментарий
15.11.2020 12:27 Ответить
Мне попадалось про 1 млн. тн. и это - ПЛАН, а не результат, а что вы можете сообщить про "больше"? Какие документы существуют про реальный размер продразверстки?
показать весь комментарий
15.11.2020 12:48 Ответить
Перевірив, легко гуглиться ж: там не 1 млн т, а 2,56 млн. т по плану (160 млн. пудів)...

І так, про те, що забирали більше, свідчить голод саме на найбільш плодородних землях України, Кубані та Поволжя!
показать весь комментарий
15.11.2020 12:55 Ответить
Я понял, что ссылка "легко гуглится", а точнее никак невозможно! Откуда именно цифра, знаток?
показать весь комментарий
15.11.2020 14:14 Ответить
Вот простейшее обращение к Вики:
"В результате продразвёрстки в заготовительную кампанию 1916-1917 было собрано 832 309 тонн хлеба, до Октябрьской Революции 1917 Временным Правительством было собрано 280 млн пудов (из 720 запланированных) за первые 9 месяцев советской власти - 5 млн центнеров; за 1 год продразвёрстки (1.08.1918-1.08.1919) - 18 млн центнеров; 2-й год (1.08.1919-1.08.1920) - 35 млн центнеров; 3-й год (1.08.1920-1.08.1921) - 46,7 млн центнеров."
Как видим, из урожая 1918 по всему СССР взяли 1,8 млн. тн., из урожая 1919 взяли 3,5 млн. тн., так в какой же год из одной только Украины взяли 2,56 млн. тн.?
"Историк" с красным носом, а не дипломом.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:32 Ответить
Голова Раднаркому УСРР Християн Раковський і народний комісар продовольства М. К. Володимиров підписали 26 лютого 1920 року новий закон про 160 млн пудів продрозкладки усіх видів сільськогосподарської продукції на господарства з наділом понад 3 десятини, але у випадку невиконання половини планів у встановлений строк (до 1 травня), продрозкладка стягувалась із усіх дворі.

Марочко В. І. Продрозкладка // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Прил - С. - С. 24. - 944 с. : іл. - ISBN 978-966-00-1290-5.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:37 Ответить
Все это очень мило, но касается опять таки ПЛАНОВ, а не их исполнения (например, план хлебозаготовки из урожая 1932 снижался 5 раз, в конечном итоге более, чем в 1,5 раза), причем из цитаты не ясно, имелось ли в виду заготовить из урожая 1921 или же часть из урожая 1919 тоже. Если так, то речь идет про заготовку из двух урожаев в течение 1,8 календарного года, а не одного года.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:07 Ответить
Ууу, москалику, та ти ще й у с/г не шариш... У лютому ніхто не заготовляє попередній врожай, а про новий думають!
показать весь комментарий
15.11.2020 18:13 Ответить
Ты сам почитай, что Марочко насрал в энциклопедию, там написано, что "закон" предписывал 30% разверстки собрать до 7 марта, еще 50% до 15 июня и т.д. только неизвестно, какого года.
Зачем ты вообще пишешь об истории и прочих умственных вещах, если ума хватает только на дикую ругань, да и то скучную?
показать весь комментарий
15.11.2020 18:34 Ответить
Да, вот погуглил, как дело было с тем законом, оригинальный текст закона не нашел, но зато есть детальное разъяснение в патриотическом источнике http://politics.ellib.org.ua/pages-10121.html , чем кончилось, а кончилось так, как я и предполагал:
"
26 лютого Раднарком УСРР прийняв закон про хлібну розкладку. Селянські двори, які мали посівну площу більше трьох десятин, зобов'язувалися здавати хліб державі. Встановлювалася колективна відповідальність сільських громад за здачу зерна. Якщо завдання виконувалося, а біднота сприяла цьому, вона одержувала право на певну кількість стягнутого за розкладкою хліба: від 10 до 25 %. Обов'язкові хлібозаготівлі на 1920 р. встановлювалися в обсязі 160 млн пудів. Пізніше розкладку для України було зменшено до 105 млн пудів. Хліб мав надійти у розпорядження держави в чотири строки, до 1 липня.
Селяни опиралися конфіскації хліба та інших видій сільськогосподарської продукції (розкладка незабаром поширилася мало не на все те, що вироблялося на селянському подвір'ї). Тому строки її зсунулися, а обсяги виявилися меншими від запланованих...
У першій половині 1920 р, продрозкладка майже провалилася, бо органи радянської влади, поміж них каральні, перебували в стадії формування. В другій половині року заготівлі вдалося істотно збільшити. Всього за рік держава заготовила в Україні 71,5 млн пудів хліба проти 10,5 млн пудів за 1919 р. Істотну допомогу в продрозкладці надали комітети незаможних селян (комнезами)."
Как видим по факту, в 1919 вообще мизерная заготовка, а в 1920 чуть больше 1 млн. тн. Если большевистских заготовителей в 1920 встречали стрельбой, то как же встречали заготовителей УНР и гетмана в 1918? Неужели розами? Нетрудно понять, как народ любил национальную державу.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:10 Ответить
тобто в роки коли розстрілювали і за менше можна було не виконати план?
Мордовцю, ти сам себе чуєш?
показать весь комментарий
15.11.2020 18:53 Ответить
Если в 1932 план не выполняли, пока в январе 1933 его в последний раз не снизили, подогнав к факту, то почему в 1919 план продразверстки должен бы быть выполнен непременно, а не снижен или отменен? В любом случае что это был за "закон", про который п-дит Марочко, был ли он вообще и насколько реально исполнялся, понять невозможно, п-дор Марочко не дает ссылки, чтоб можно было проверить, ни номера, ни даты принятия, ни органа, который якобы принял закон.
показать весь комментарий
15.11.2020 19:01 Ответить
Я скоріше повірю у те, що зібрали більше за заплановане, ніж що менше. П'ятирічка за три роки і все таке. Так що видумуй відмазки для своїх НКВДшних катів по-правдивіше.
показать весь комментарий
16.11.2020 11:32 Ответить
Вера - акт произвола, если человеку хочется во что то поверить, то никто не запретит, но какой смысл с другими обсуждать свою веру в сияние собственного пупа? Если человеку хочется понять, что было, а чего не было, то он изучает документы, а верить можно и без них.
показать весь комментарий
16.11.2020 12:24 Ответить
раз документи (які могли б виправдати СРСР) знаходяться під забороною, то нічого виправдального для СРСР в них 100% НЕМА.
В абетці це на букву "Л" - логіка.
показать весь комментарий
21.11.2020 12:06 Ответить
СССР невозможно ни наградить, ни осудить, потому как не существует безгрешных и объективных судей, а также уголовного кодекса, общего и равно обязательного для всех держав мира и полиции, обеспечивающей исполнение решений суда.
"Каких документов тебе не хватает? Кто что запретил? Ты сам не знаешь, чего несешь. выше написал по вопросу плана разверстки, как дело было по описанию его в укр. патриотическом источнике, читай.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:14 Ответить
Кстати, старый ***** Марочко, как всегда, не дает ссылок, дающих возможности его проверить, он в конце приводит использованную литературу, но не ясно, какая цифра из какой книги и с какой страницы, он не дает точных реквизитов "закона", чтоб его выгуглить, это вообще характерно для всех "исследователей геноцида".
показать весь комментарий
15.11.2020 16:19 Ответить
Ну від тебе я взагалі жодного точного посилання не побачив! Тому ти для мене - одна бабка сказала...
показать весь комментарий
15.11.2020 18:26 Ответить
Я сослался на Википедию, поиск "продразверстка", могу и точнее, но ты и так понимаешь, что я тупо скопировал текст без каких либо изменений. В конце концов, ты же "историк" с красным дипломом, а не я, тебе и карты в руки с точки зрения знания источников и грамотных на них ссылок.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:39 Ответить
Я вірю тільки джерелам з посиланнями, документам та офіційно встановленим фактам...
От те, що в першому уряді радянської України було дуже мало етнічних українців - факт.

Те, що загонами комуняк в Україні в різні роки командували росіяни Муравйов і Тухачевський, молдавани Котовський і Фрунзе, білорус Щорс - теж факт. Ну і Джугашвілі там теж засвітився. Українцем там хіба Коцюбинський-молодший був.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:56 Ответить
Откуда тебе знать, кто какой национальности был, если это не было записано ни в каком документе? Ты же веришь "официально установленным фактам", так какой "официальный факт" подтверждает национальность Тухачевского или Фрунзе?
показать весь комментарий
15.11.2020 19:05 Ответить
Нагадати, що у совєтських паспортах була графа "національність"?
показать весь комментарий
15.11.2020 19:07 Ответить
Ну, если в 1918 и далее до 1933 у всех описанных фигурантов уже были советские паспорта, то тады да, но кто же мешал их получать крестьянам во времена НЭПа?
показать весь комментарий
15.11.2020 19:10 Ответить
Усі описані, крім Щорса, померли після 1922... Тому паспорти мали... А селянам паспорти почали взагалі-то тільки при Брєжнєві вільно видавати - в 1974 році. Моя мама, медалістка, через це зразу після школи не змогла в універ поступити -не дали паспорта в перший рік, бо батьки не в колхозі були!
показать весь комментарий
15.11.2020 19:30 Ответить
Какая разница, были у них паспорта после 1933 или нет? Они за это время могли 1000 раз передумать, какая у них национальность, потом, с чего ты взял, что Фрунзе или Котовский дожили до паспортизации, не говоря уж о всех "членах правительства" ? Ты вообще темный, как подвал, кроме всякого бреда ничего в истории не знаешь, как и положено нац. сознательному.
показать весь комментарий
15.11.2020 20:27 Ответить
Нарком иностранных дел Г. Чичерин 4 января 1919 года заявил: «Никаких войск Российской Социалистической Советской Республики на украинской территории нет. Военные действия на украинской территории ведутся в настоящее время между войсками Директории и войсками Украинского Советского правительства, которое является полностью независимым…»
Как и в 2014-2017 годах, чистый цинизм: «На Украине российских войск нет». 9 января 1919 года Директория снова направила Совнаркома ноту, в которой требовала немедленного вывода российских советских войск из украинской территории. В ответе Совнаркома снова утверждалось, что против Директории воюют восставшие рабочие и крестьяне.
показать весь комментарий
15.11.2020 11:31 Ответить
Ну да, ******* москалі настільки тупі, що нічого нового придумати не можуть і користуються методичками 100-річної давнини!
показать весь комментарий
15.11.2020 12:25 Ответить
А какой на самом деле был процент уроженцев Украины в войсках советского украинского правительства?
показать весь комментарий
15.11.2020 12:59 Ответить
Щодо армії важко сказати, але в першому радянському уряді з 21 наркомів були лише 3 етнічних українці. В основному - євреї, росіяни, навіть болгарин Раковський!
показать весь комментарий
15.11.2020 13:09 Ответить
ФИГНЯ !!! ВСЕ ИХ ДОГОВОРА НЕ СТОЯТ ПРАВДЫ !!! ТОЛЬКО СОВРЕМЕННОЕ ОРУЖИЕ И ТОЛЬКО ВОЕННООБЯЗАННОЕ ОБЩЕСТВО !!!
показать весь комментарий
15.11.2020 11:55 Ответить
Одна надпись на сургуче дорого стоит. Ох, у когото пердаки запылают
показать весь комментарий
15.11.2020 13:02 Ответить
якби такі документи були на території України вони б просто не збереглися все відправляли до росії..
показать весь комментарий
15.11.2020 14:20 Ответить
"Україна" - вижу, тризуб - вижу.
Ой, а что я не вижу никакой такой "Российская федерация"? И в первом Уставе ООН ну никак не могу рассмотреть!
показать весь комментарий
15.11.2020 18:02 Ответить
якщо расєя хоче вважатися "правоприємницею" СРСР, то їй необхідно повернути всі гроші з процентами за цей час, що були на рахунках держбанку, та сплатити пенсії всім громадянам бившого СРСР включаючи померлих і звісно з процентами за цей час
показать весь комментарий
15.11.2020 18:21 Ответить
А Украина будет оплачивать все международные долги СССР? Ведь из-за этих долгов Кравчук отказался от дележа золотовалютных резервов СССР. А теперь паровоз уже ушел.
показать весь комментарий
15.11.2020 20:06 Ответить
Про долги - всяк любит напомнить.
А как насчет активов? Как насчет сотен посольств, консульств, представительств и прочей недвижимости в элитных районах мировых столиц? Как насчсет десятков баз за рубежом (другой вопрос, что Рашка из просрала).
А что насчет "золота Партии"?! Что насчет всесоюзных накоплений взносов КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ?
показать весь комментарий
15.11.2020 21:29 Ответить
Все вопросы к Кравчуку. Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД - Цензор.НЕТ 6273
показать весь комментарий
16.11.2020 08:31 Ответить
Кравчук неоднократно заявляв, що ми не відмовлялись. Росія одностороннє прийняла подібне рішення. Але до чого тут це?
Мова йде про внутрішні зобов'язання росії по відношенню до республік бувшого СРСР
показать весь комментарий
16.11.2020 11:39 Ответить
Веришь Кравчуку? Кстати черноморский торговый флот Кравчук получил как часть "внутрішні зобов'язання". Киргизии ничего от Черноморского торгового флота не досталось. Оригиналы текстов Брест-Литовского мирного договора нашли в архиве Турции, - МИД - Цензор.НЕТ 7946
показать весь комментарий
16.11.2020 12:44 Ответить
Якщо вибір кому вірити між Першим Президентом України та кремлєботами - то вибір очевидний
показать весь комментарий
21.11.2020 12:10 Ответить
все откроется, и архивы ссср тоже
показать весь комментарий
15.11.2020 23:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 