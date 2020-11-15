На Хортице найдено скифское захоронение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Запорожье на острове Хортица археологи нашли останки скифского военачальника, похороненного около 2,5 тыс. лет назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.
Так, захоронение именитого скифского воина было найдено местными археологами на Хортице рядом с оживленной автодорогой.
По его словам, захоронение датировано 4 ст. до н.э. Благодаря особенностям грунта Хортицы, останки древнего воина хорошо сохранились, а у украинских ученых появилась уникальная возможность создать реконструкцию внешности скифа, а также провести генетическую экспертизу, которая позволит узнать больше о происхождении скифских племен, и установить их родственные связи с современными украинцами и другими народами.
Фото - ostriv.org
Также, Остапенко отметил, что скифские племена жили на территории Украины около полутысячи лет - с 7-го по 2-е ст. до н.э. Одно из поселений находилось на Хортице, где контролировало стратегическую переправу через днепровские пороги.
"Жили в поселениях и контролировали эти переправы, которые были нужны древним кочевникам скифам, перемещающимся по степям от Алтая до территории современной Венгрии, а также другим племенам. Юг современной Украины - от Дона до Дуная был территорией так называемой Великой Скифии", - отметил Остапенко.
Как рассказал агентству археолог Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко, который и обнаружил данное захоронение, скифский воин был богатырем для своего времени - его рост более 180 см, а возраст - около 40 лет. Рука воина лежит на колчане, наполненного бронзовыми стрелам.
Вещи, обнаруженные рядом с его останками, а также огромные камни, которыми было обложено захоронение, говорят о том, что сородичи похоронили его с военными почестями.
"Судя по затратам на это захоронение, глубина катакомбы, потом камень - его нужно было нести сюда с берега Днепра. А камни весом до 200 килограммов. Чтобы построить такое захоронение люди очень старались. Это говорит о том, что воин был не рядовым", - отметил Никоненко.
На данное время раскопки древнего захоронения на Хортице продолжаются.
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Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То рідний брат, підкравшись стороною,
Ціну своєму слову показав.
Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.
Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.
І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…
За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Борис Мозолевський
Битва після переговорів
(Сцена на золотому
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з циклу "Симфонія Пекторалі - Ирій"
казочку про руське походження Москви вигадали, щоб примазатись до історії Руси
задним числом можно написать что там останавливался Юлий Цезарь
было в других местах, в других норах
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Вот ана чьо, Міхаличь, - оказуєЦЦя, тіпічьний рузкей, - олтайскій шаман.
Чьота у рузкаво тіко лапті якісь нєскрєпні...