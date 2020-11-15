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Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Водители легковых автомобилей Mercedes Benz ML и ВАЗ погибли в ДТП возле райцентра Дрогобыч.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтичи возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили Mercedes Benz ML под управлением 53-летнего жителя Рыхтичей и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 01
Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 02

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Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя 03
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Топ комментарии
+27
В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
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15.11.2020 10:57
+7
нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
Ожидаемый результат:
1. снижение смертности от ДТП
2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
....

а почему бы и нет?
с ковидом же так борятся...?!
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15.11.2020 11:03
+6
Воділа мерса не пристебнутий був.
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15.11.2020 10:51
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Такі новини тут- чітка ознака вихідного дня.
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15.11.2020 10:44 Ответить
Вот к чему приводит несоблюдение карантина выходного дна.
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15.11.2020 10:44 Ответить
Боженька уровнял идиотов.... RIP
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15.11.2020 10:50 Ответить
"лучше 15-летний автомобиль из европы чем совковое ведро" © автоевролохи
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15.11.2020 10:51 Ответить
В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
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15.11.2020 10:57 Ответить
Говорят если в вазе пристегнуться, то тело лучше сохранится.
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15.11.2020 11:08 Ответить
ты дебил. у меня дядька погиб в шестерке именно потому что был пристегнут. остальные трое пассажиров выжили. а ему ремень в момент дтп по груди ударил (если помнишь в жигах нет натяжителей). сердце встало
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15.11.2020 11:18 Ответить
нет. в жиге вместо подушки безопасности - рулевая колонка протыкает водителя что бы не мучался
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15.11.2020 13:52 Ответить
Сохранится только участок под ремнем.
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15.11.2020 11:35 Ответить
пеожє
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16.11.2020 22:13 Ответить
Судя по фото то таки да. Особенно если пристёгиваться.
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15.11.2020 11:00 Ответить
для умников.
вот фото. а теперь расскажи как стреляют подушки если водитель не пристегнут
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 454
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15.11.2020 11:17 Ответить
Легко, сейчас в автомагазинах разных модных заглушек много... Кто их вообще разрешает выпускать и продавать
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15.11.2020 11:28 Ответить
Вставил обманку видимо.
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15.11.2020 11:30 Ответить
в мерине. мужик 53 года. обманку. ну ну...
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15.11.2020 11:31 Ответить
А почему нет?
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15.11.2020 16:04 Ответить
Может водила на мерсе умер за рулем, и потому и столкнулись, ну а в жигуле не выжил, потому что это жигуль
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15.11.2020 11:34 Ответить
Після аварії водій позашляховика встиг вийти з автомобіля і впав. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.
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15.11.2020 11:36 Ответить
Стрелок усьо равно скаже-напише ,що ті ,хто купляє іномарки все одно лохи.Увага питання! Яка марка авто у самого "Стрелка"?
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15.11.2020 13:23 Ответить
лохи не те кто иномарки покупает а те кто пытается без растаможки и техосмотра консервные банки из ЕС притянуть
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15.11.2020 13:32 Ответить
1) В твоєму розумінні розмитнена автівка відразу стає значно безпечнішою?
2) Техогляд зараз не проходять всі авто: що розмитнені, що ні
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15.11.2020 13:55 Ответить
Список необходимых документов
Заявление установленного образца. Бланк выдается в сервисном центре МВД.
Паспорт и ИНН.
Документы, подтверждающие право собственности на ТС.
Документы, подтверждающие стоимость ТС. Для подержаных авто - это договор купли-продажи. Если ТС приобретается в салоне, его стоимость фиксируется в счете. Если техника завезена из-за границы, стоимость указана в декларации и сертификате соответствия УкрСЕПРО.
Данные осмотра автомобиля экспертом сервисного центра.
При первой регистрации - сертификат о соответствии конструкции ТС установленным нормам.Квитанции об оплате услуг и налогов.
Для регистрации ТС, ввезенного из другой страны, владелец должен подготовить и подать дополнительный пакет документов, включающий:договор купли-продажи;акт приема-передачи;таможенную декларацию;сертификат соответствия УкрСЕПРО.
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15.11.2020 14:02 Ответить
это не техосмотр конечно но и откровенный хлам на учет не поставишь
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15.11.2020 14:03 Ответить
К чему ты это запостил? У тебя хоть лисапед то есть? Сразу же видно, что на учёт ты ничего не ставил...
Не путай экспертизу с техосмотром
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15.11.2020 14:11 Ответить
мда. а про сертификат соответствия УкрСЕПРО ты пропустил?
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15.11.2020 14:13 Ответить
Сертификат соответствия автомобиля в системе УкрСЕПРО - это документ, подтверждающий соответствие автомобиля установленным в Украине техническим требованиям и нормам. Получение сертификата соответствия контролируется Государственной таможенной службой (при ввозе транспортных средств в Украину), Государственной автомобильной инспекцией (при первой регистрации транспортных средств в Украине), а также другими профильными государственными органами.
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15.11.2020 14:14 Ответить
Опять мимо.
Это всего лишь сертификат соответствия украинскому ГОСТу.
Возраст или состояние автомобиля не имеют никакого значения. Данный товар (или модель авто как его частный случай) просто должен соответствовать ГОСТу, иначе он не может быть реализован на территории Украины.
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15.11.2020 14:42 Ответить
Да он просто продавец полосатых палочек и в этих вопросах ни ГУГУ . Только и умеет женщинам хамить
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15.11.2020 14:21 Ответить
Може якесь триколісне "Малятко"?
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15.11.2020 13:51 Ответить
мицубиси кольт, ясное дело Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 3783
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15.11.2020 17:27 Ответить
А не треба було жигуля зі стріляними airbag ами брати, рашенлохам
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15.11.2020 11:07 Ответить
еще один умник. фото выше

просто надо первоисточники новости искать - там обычно больше фото и подробностей
https://www.03244.com.ua/news/2939570/smertelna-dtp-bila-drogobica
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15.11.2020 11:20 Ответить
І шо ? Де подушки безпеки , які спрацювали,у жигулів ?
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15.11.2020 13:25 Ответить
ЧИТАЙ ГОРЕ- ФОРУМЧАНИН
«ЕП ( сми) пішла іншим шляхом: зателефонувала у кілька дилерських центрів Києва і поцікавилася, чи є у них автомобілі Lada і де їх збирають.
Представник компанії "АвтоХіт" розповів, що компанія продає автомобілі Lada, які збирають у Запоріжжі. Статистики щодо кількості проданих авто він не надав, зазначивши, що такі машини добре продаються. Зараз на сайті компанії презентована лише одна модель - Lada Largus 2020 року випуску.
Менеджер компанії "Автоцентр на Теремках" зазначив, що в автосалоні є чотири моделі Lada: Vesta, X-Ray, Granta і Largus. Усі вони зібрані на ЗАЗ у 2020 році, розповів консультант.
На сайті автодилера "БліцАвто" презентовано сім моделей російських автомобілів. Менеджер компанії підтверджує, що автомобілі зібрані на ЗАЗ.»
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15.11.2020 12:46 Ответить
«У нас тільки автомобілі 2020 року. Збирають їх у Запоріжжі. Там, можна сказати, прикручують колеса. Ми продали вже близько 50 таких автомобілів", - зазначив він.
Речник корпорації "Укравто", до складу якої входить ЗАЗ, Дмитро Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи з початку 2020 року на ЗАЗ виготовлялися автомобілі Lada, зазначив, що протягом цього періоду "вівся аудит виробничих потужностей".
За його словами, усі виготовлені під час аудиту автомобілі були передані в дилерську мережу.
На питання, що мається на увазі під "аудитом", Скляренко відповів, що йдеться про "перевірку можливості і якості виробництва".
При цьому ще на початку березня запорізьке видання 061.ua з посиланням на прессекретаря корпорації "Укравто" повідомляло, що в рамках аудиту першу партію автомобілів поставили в дилерську мережу.
Цей аудит триває досі, а автомобілі, що збираються на ЗАЗ, надходять до дилерів.
"Наскільки мені відомо, процес аудиту ще не завершено", - сказав Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи збираються російські автомобілі на ЗАЗ.
ЕП також уточнила у речника, що мається на увазі під локалізованим збиранням. Він підтвердив, що йдеться про SKD-збирання - крупновузлове збирання.
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15.11.2020 12:52 Ответить
Моделі Lada на сайті автодилера "БліцАвто"

Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 708
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15.11.2020 12:54 Ответить
А шо такое КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА специально Для Стрелка объясню - ЭТО УХОД ОТ РАСТАМОЖКИ ,
Кто тут хаял ( за гроши российских автопроизводителей) вовсю евробляхи из ЕС ? Кто тут вопил про деньги для пенсионеров и слезу пускал ?

ШО, РАСЧИСТИЛИ РЫНОК ДЛЯ РУЦКИХ АВТО ???? И налоги Васадзе за растаможку не платит и ДЕНЬГИ АГРЕССОРУ НА СНАРЯДЫ ЗАРАБАТЫВАЕТ
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15.11.2020 13:00 Ответить
идиотина тупая.
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15.11.2020 13:30 Ответить
Ты очень четко себя описал 😀😀😀
Кстати о нелюбимой тобой Словакии - на 5 млн граждан в Словакии 5 суперсовременных автозаводов - выпускают Порше, Ауди 7-8, Ягуар , Туарег
Самое большое количество авто в мире на душу населения в год - 160 штук .
А я работаю в таких современных программах ШО ТЕБЕ И НЕ СНИЛОСЬ
А из-за тебя украинцы будут ездить на гавняных РУЦКИХ авто и платить в бюджет раши
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15.11.2020 13:38 Ответить
засунь в жопу свою словакию
если ты не в курсе то все заводы на твоей новой родине были открыты только потому что в то время сошлось две вещи - бывший завод шкода и дешевая рабочая сила. вот и все. если бы в польше выпускали не только трабанды то открыли бы в польше. чо ты хвалишься чушка? чем? какое ты отношение к успехам словакии имеешь? никакого. ты обычный глист - паразит.
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15.11.2020 13:42 Ответить
А ты уже засунул себе словацкие трубочки ?😀😀😀
В Словакии находятся автогиганты современного автомобилестроения
Группа JAGUAR LAND ROVER NITRA (SLOVAKIA)
Группа КИА
Группа PSA ( Пежо)
Группа ФОЛЬКСВАГЕН

А ты - типичное кацапское хамло . И подозреваю , что я ещё и зарплату тебе плачу из своих налогов НА ТВОЮ КАЦАПСКУЮ ПРОПАГАНДУ , петух общипанный ( тебя и в холодец не кинешь- все испортишь своим запахом)
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15.11.2020 13:58 Ответить
идиотка! все эти предприятия находятся в словакии потому что дешевле выпускать автомобили. при одинаковой цене на запчасти и комплектующие удешевление сборки может быть ТОЛЬКО за счет дешевой рабочей силы.
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15.11.2020 14:04 Ответить
Словакия от этого выиграла

А из-за таких ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ , как ты, ВЫИГРАЛ АГРЕССОР РАША
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15.11.2020 14:06 Ответить
бл непробиваемая....
в чем выигрыш раши?
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15.11.2020 14:09 Ответить
Даа, доцент тупой тупой
Раша бесплатно свои авто отдаёт Васадзе ? А сервис тоже потом бесплатно ?
РАША ОТВОЕВАЛА СЕБЕ 40 млн кусок для бизнеса - есть куда продавать СВОЙ МЕТАЛЛОЛОМ
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15.11.2020 14:19 Ответить
курицца тупорылая. ты сама себя читаешь?
248 автомобилей за 2020 год
при этом
с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс новых легковых автомобилей

в топе

Renault
Toyota
KIA
Skoda
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15.11.2020 14:24 Ответить
Да сам ты петух общипанный
Чем ты хвастаешься? Тем, что половина украинцев не могут в салонах авто купить , БО ДОРОГО ??? Вся восточная Европа ездит на б/у авто и покупает их недорого ( и венгры, и румыны, и болгары и т д) . Кстати в ЕС ( и в Словакии 😜😜😜) техосмотр раз в два года и очень серьезный

А Вы, пособники кацапского бюджета , перекрыли украинцам путь к дешёвым и нормальным авто И ДАЛИ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ КАЦАПСКОМУ МЕТАЛЛОЛОМУ .
И кто тут тупой???!
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15.11.2020 14:29 Ответить
ты тупая обезьяна!
где я писал что хвастаюсь? я тебе написал что доля кацапских авто просто мизерна по сравнению с автомобилями других марок купленными в салонах.

на каких б/у авто ездит европа и какие везут гонщики сюда я знаю. те которые в польше стоят 5000 злотых от силы и не могут пройти ТО на месте. вот эти и гонят.
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15.11.2020 14:32 Ответить
я подписан на группу "автобазар". торгуют в основном пригнанными машинами. вот такими (фото только что оттуда)
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 695
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15.11.2020 14:34 Ответить
Наверно купили там за 4 , а тут продают за 9 ?

Ну и кто в карман разницу положит ? Автобарыги , которые оплатили депутатам тот закон про евробляхи Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 9158
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15.11.2020 14:40 Ответить
А у меня такая НА СЛОВАЦКОЙ ФИРМЕ ( ей 8 лет) , а фирме больше 10 лет
А въехать на этой авто я не могу в Украину. Из-за вашего закона про евробляхи

Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 3041
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15.11.2020 14:43 Ответить
а теперь ответь тупое животное - какая из этих моделей была разработана ДО покупки ваза РЕНО. а потом вякай
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15.11.2020 13:33 Ответить
Ты пособник агрессора и помогаешь раше Зарабатывать гроши в Украине только из-за твоей тупости.

Конечно конечно - тебя ведь так раздражает ЦИВИЛЛИЗОВАННАЯ ЕВРОПА
Бо ты и языков европейских не знаешь 😀😀😀
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15.11.2020 13:41 Ответить
слушай,цивилизованная ты откуда знаешь какими языками я владею в совершенстве?!
и с чего ты взяла ,что мне интересно что в *********?!
поменьше высокоменрия,и тыканья - а вот в словакии,это не твои достижения,а словаков
и ещё,в отличии от таких вот патриотов,я тоже жила в Европе,и после избрания клована,хотела на ПМЖ выехать,но потом до боли стало жаль Родину,и хочется здесь изменений
подумай об этом
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15.11.2020 14:23 Ответить
А у меня бизнес и в Словакии и в Украине
Так шо плачу тебе зарплату из своих налогов 😀😀😀
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15.11.2020 14:31 Ответить
Надо же - а писал шо тебе 48 лет 😀😀😀😀
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15.11.2020 13:01 Ответить
ты еще тут курица общипанная. нах пошла.
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15.11.2020 13:31 Ответить
Стрелок: Краще, 100% краще. Мерседес майже цілий , водій або був без ременя безпеки, або серцевий напад.
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15.11.2020 11:33 Ответить
Воділа мерса не пристебнутий був.
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15.11.2020 10:51 Ответить
і мчав мабуть не 60 км/ч...
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15.11.2020 11:06 Ответить
оба мчали певне під 100...( це "під дрогобичем"... можна ...(((
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15.11.2020 11:18 Ответить
І занизько летів! Тепер політ нормальний. Тільки чому в ВАЗ-треба було зразу в паркан!
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15.11.2020 11:10 Ответить
у него в машине сработала подушка. а теперь расскажи про заглушки в мерине у мужика 53 лет отроду
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15.11.2020 11:20 Ответить
Тесть помню в свои 65 не пристегивался, заглушки рулят. Объяснять было бесполезно. Говорил, что в жизни не пристегивался и не будет.
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15.11.2020 11:33 Ответить
Некому следить за правилами движения....упразднили.
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15.11.2020 10:59 Ответить
нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
Ожидаемый результат:
1. снижение смертности от ДТП
2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
....

а почему бы и нет?
с ковидом же так борятся...?!
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15.11.2020 11:03 Ответить
Алкоголь и сигареты не продавать в выходные.
Сделать в пятницу выходной как у Израиле.
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15.11.2020 11:11 Ответить
И заставить всех жить лучше...
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15.11.2020 16:08 Ответить
Дуэль автопромов?
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15.11.2020 11:37 Ответить
ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬ МЕРСЕДЕСА УМЕР ОТ ИНФАРКТА )))
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15.11.2020 11:46 Ответить
Прочитав заголовок, удивился и решил, что, очевидно, погибли оба водителя ВАЗа..
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15.11.2020 14:07 Ответить
Если бы водитель ВАЗа выжил, это было бы как-то не правильно.
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15.11.2020 16:40 Ответить
 
 