13 301 85
Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Водители легковых автомобилей Mercedes Benz ML и ВАЗ погибли в ДТП возле райцентра Дрогобыч.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтичи возле Дрогобыча.
Столкнулись автомобили Mercedes Benz ML под управлением 53-летнего жителя Рыхтичей и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.
Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Топ комментарии
+27 Олег Куницин
показать весь комментарий15.11.2020 10:57
+7 Uhbif
показать весь комментарий15.11.2020 11:03
+6 Порохобандерівець
показать весь комментарий15.11.2020 10:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
вот фото. а теперь расскажи как стреляют подушки если водитель не пристегнут
2) Техогляд зараз не проходять всі авто: що розмитнені, що ні
Заявление установленного образца. Бланк выдается в сервисном центре МВД.
Паспорт и ИНН.
Документы, подтверждающие право собственности на ТС.
Документы, подтверждающие стоимость ТС. Для подержаных авто - это договор купли-продажи. Если ТС приобретается в салоне, его стоимость фиксируется в счете. Если техника завезена из-за границы, стоимость указана в декларации и сертификате соответствия УкрСЕПРО.
Данные осмотра автомобиля экспертом сервисного центра.
При первой регистрации - сертификат о соответствии конструкции ТС установленным нормам.Квитанции об оплате услуг и налогов.
Для регистрации ТС, ввезенного из другой страны, владелец должен подготовить и подать дополнительный пакет документов, включающий:договор купли-продажи;акт приема-передачи;таможенную декларацию;сертификат соответствия УкрСЕПРО.
Не путай экспертизу с техосмотром
Это всего лишь сертификат соответствия украинскому ГОСТу.
Возраст или состояние автомобиля не имеют никакого значения. Данный товар (или модель авто как его частный случай) просто должен соответствовать ГОСТу, иначе он не может быть реализован на территории Украины.
просто надо первоисточники новости искать - там обычно больше фото и подробностей
https://www.03244.com.ua/news/2939570/smertelna-dtp-bila-drogobica
«ЕП ( сми) пішла іншим шляхом: зателефонувала у кілька дилерських центрів Києва і поцікавилася, чи є у них автомобілі Lada і де їх збирають.
Представник компанії "АвтоХіт" розповів, що компанія продає автомобілі Lada, які збирають у Запоріжжі. Статистики щодо кількості проданих авто він не надав, зазначивши, що такі машини добре продаються. Зараз на сайті компанії презентована лише одна модель - Lada Largus 2020 року випуску.
Менеджер компанії "Автоцентр на Теремках" зазначив, що в автосалоні є чотири моделі Lada: Vesta, X-Ray, Granta і Largus. Усі вони зібрані на ЗАЗ у 2020 році, розповів консультант.
На сайті автодилера "БліцАвто" презентовано сім моделей російських автомобілів. Менеджер компанії підтверджує, що автомобілі зібрані на ЗАЗ.»
Речник корпорації "Укравто", до складу якої входить ЗАЗ, Дмитро Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи з початку 2020 року на ЗАЗ виготовлялися автомобілі Lada, зазначив, що протягом цього періоду "вівся аудит виробничих потужностей".
За його словами, усі виготовлені під час аудиту автомобілі були передані в дилерську мережу.
На питання, що мається на увазі під "аудитом", Скляренко відповів, що йдеться про "перевірку можливості і якості виробництва".
При цьому ще на початку березня запорізьке видання 061.ua з посиланням на прессекретаря корпорації "Укравто" повідомляло, що в рамках аудиту першу партію автомобілів поставили в дилерську мережу.
Цей аудит триває досі, а автомобілі, що збираються на ЗАЗ, надходять до дилерів.
"Наскільки мені відомо, процес аудиту ще не завершено", - сказав Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи збираються російські автомобілі на ЗАЗ.
ЕП також уточнила у речника, що мається на увазі під локалізованим збиранням. Він підтвердив, що йдеться про SKD-збирання - крупновузлове збирання.
Кто тут хаял ( за гроши российских автопроизводителей) вовсю евробляхи из ЕС ? Кто тут вопил про деньги для пенсионеров и слезу пускал ?
ШО, РАСЧИСТИЛИ РЫНОК ДЛЯ РУЦКИХ АВТО ???? И налоги Васадзе за растаможку не платит и ДЕНЬГИ АГРЕССОРУ НА СНАРЯДЫ ЗАРАБАТЫВАЕТ
Кстати о нелюбимой тобой Словакии - на 5 млн граждан в Словакии 5 суперсовременных автозаводов - выпускают Порше, Ауди 7-8, Ягуар , Туарег
Самое большое количество авто в мире на душу населения в год - 160 штук .
А я работаю в таких современных программах ШО ТЕБЕ И НЕ СНИЛОСЬ
А из-за тебя украинцы будут ездить на гавняных РУЦКИХ авто и платить в бюджет раши
если ты не в курсе то все заводы на твоей новой родине были открыты только потому что в то время сошлось две вещи - бывший завод шкода и дешевая рабочая сила. вот и все. если бы в польше выпускали не только трабанды то открыли бы в польше. чо ты хвалишься чушка? чем? какое ты отношение к успехам словакии имеешь? никакого. ты обычный глист - паразит.
В Словакии находятся автогиганты современного автомобилестроения
Группа JAGUAR LAND ROVER NITRA (SLOVAKIA)
Группа КИА
Группа PSA ( Пежо)
Группа ФОЛЬКСВАГЕН
А ты - типичное кацапское хамло . И подозреваю , что я ещё и зарплату тебе плачу из своих налогов НА ТВОЮ КАЦАПСКУЮ ПРОПАГАНДУ , петух общипанный ( тебя и в холодец не кинешь- все испортишь своим запахом)
А из-за таких ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ , как ты, ВЫИГРАЛ АГРЕССОР РАША
в чем выигрыш раши?
Раша бесплатно свои авто отдаёт Васадзе ? А сервис тоже потом бесплатно ?
РАША ОТВОЕВАЛА СЕБЕ 40 млн кусок для бизнеса - есть куда продавать СВОЙ МЕТАЛЛОЛОМ
248 автомобилей за 2020 год
при этом
с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс новых легковых автомобилей
в топе
Renault
Toyota
KIA
Skoda
Чем ты хвастаешься? Тем, что половина украинцев не могут в салонах авто купить , БО ДОРОГО ??? Вся восточная Европа ездит на б/у авто и покупает их недорого ( и венгры, и румыны, и болгары и т д) . Кстати в ЕС ( и в Словакии 😜😜😜) техосмотр раз в два года и очень серьезный
А Вы, пособники кацапского бюджета , перекрыли украинцам путь к дешёвым и нормальным авто И ДАЛИ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ КАЦАПСКОМУ МЕТАЛЛОЛОМУ .
И кто тут тупой???!
где я писал что хвастаюсь? я тебе написал что доля кацапских авто просто мизерна по сравнению с автомобилями других марок купленными в салонах.
на каких б/у авто ездит европа и какие везут гонщики сюда я знаю. те которые в польше стоят 5000 злотых от силы и не могут пройти ТО на месте. вот эти и гонят.
Ну и кто в карман разницу положит ? Автобарыги , которые оплатили депутатам тот закон про евробляхи
А въехать на этой авто я не могу в Украину. Из-за вашего закона про евробляхи
Конечно конечно - тебя ведь так раздражает ЦИВИЛЛИЗОВАННАЯ ЕВРОПА
Бо ты и языков европейских не знаешь 😀😀😀
и с чего ты взяла ,что мне интересно что в *********?!
поменьше высокоменрия,и тыканья - а вот в словакии,это не твои достижения,а словаков
и ещё,в отличии от таких вот патриотов,я тоже жила в Европе,и после избрания клована,хотела на ПМЖ выехать,но потом до боли стало жаль Родину,и хочется здесь изменений
подумай об этом
Так шо плачу тебе зарплату из своих налогов 😀😀😀
машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
Ожидаемый результат:
1. снижение смертности от ДТП
2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
....
а почему бы и нет?
с ковидом же так борятся...?!
Сделать в пятницу выходной как у Израиле.