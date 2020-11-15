Mercedes и ВАЗ столкнулись на Львовщине: погибли оба водителя. ФОТО

Водители легковых автомобилей Mercedes Benz ML и ВАЗ погибли в ДТП возле райцентра Дрогобыч.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтичи возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили Mercedes Benz ML под управлением 53-летнего жителя Рыхтичей и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.





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