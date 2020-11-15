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Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Чернобыльской зоне с металлоискателями задержаны трое киевлян, у одного из них изъят травматический пистолет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", - сказано в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

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Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции Украины для выяснения всех обстоятельств дела.

Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 01
Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 02
Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ 03
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Топ комментарии
+18
Застряли на Кордоне, не дойдя до Сидоровича Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5010
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15.11.2020 11:41
+17
Не смогли пройти первый уровень.
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15.11.2020 11:35
+15
да не трогайте вы пацанов они просто С.Т.А.Л.К.Е.Р.И 2 заждались уже,впрочем как и я
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15.11.2020 11:32
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Правила форума Совет форумчан
да не трогайте вы пацанов они просто С.Т.А.Л.К.Е.Р.И 2 заждались уже,впрочем как и я
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15.11.2020 11:32 Ответить
Не смогли пройти первый уровень.
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15.11.2020 11:35 Ответить
Застряли на Кордоне, не дойдя до Сидоровича Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5010
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15.11.2020 11:41 Ответить
интересно ,шукали хабар?
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15.11.2020 12:39 Ответить
Сцук, с ПМом там вообще пистец. Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 937
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15.11.2020 19:37 Ответить
Ну ПМ - это канон.
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15.11.2020 19:56 Ответить
Ага, модель - хрен попадёшь. Сразу иду искать калаш Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2769
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15.11.2020 20:08 Ответить
"Эх! День к закату клонится. Ни, тебе хабара, никакого приварка..." (с)
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15.11.2020 13:34 Ответить
Хера себе лопата Fiskars за 500 грн ..
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15.11.2020 11:32 Ответить
И?

У меня лопата фискарс за 1200грн.
а то что на фото металодетекторы по 2шт по 1000баксов+ и 1н 600+ тебя не смущает?
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15.11.2020 11:41 Ответить
Наверное по чьей то наводки ломанулись искать?
Может какой-нибудь твелоогнедышащий...за большущие деньги...
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16.11.2020 10:15 Ответить
По фото страшное аружие у копарей-два длинных Фискаря,третья лопата-непонятно. Два мд Nokta Simplex третий вроде как Минелаб E-Trac .Приборы неплохие,современные.Такими приборами и в Киевской области можно еще интересные находки поднять.Чего в зону поперли? Хотя странно что дозиметра у них с собой не было. Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4049
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15.11.2020 12:07 Ответить
Это не Нокта. Это Minelab EQUINOX 600
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15.11.2020 12:16 Ответить
У Київській області можна підняти щось цікаве хіба-що у людей на городах, або у непролазних хащах...
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15.11.2020 12:49 Ответить
Ну, по огородам лазить не буду, но в хащи пролезать всегда готов... Но к сожалению там уже все облазили "братья по разуму"
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15.11.2020 13:43 Ответить
Так без дозволу я і по полям намагаюсь не ходити. Люди зазвичай адекватні, інколи самі пропонують пошукати у них на городі, якщо бачать із приладом.
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15.11.2020 20:45 Ответить
Таких не встречал.
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15.11.2020 20:58 Ответить
Выбитых мест не бывает!!! Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9248
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15.11.2020 19:24 Ответить
Хіба-що у глибину)))
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15.11.2020 20:45 Ответить
Напевно тільки там не биті місця і залишились)
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15.11.2020 15:05 Ответить
Вои и доискались артефактов.
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15.11.2020 11:39 Ответить
Видно там есть еще не копаные места...
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15.11.2020 11:41 Ответить
ага, вокруг саркофага Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4898
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15.11.2020 11:42 Ответить
Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3527
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15.11.2020 19:39 Ответить
Дозиметр хоть бы догадались с собой прихватить, сталкеры хреновы.
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15.11.2020 11:40 Ответить
Ради интереса, а что там копать?
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15.11.2020 11:44 Ответить
Сёла выселенные...
Хотя по факту там такой же болт как и везде. Дело не в копе, а в хобби... Не важно что копать
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15.11.2020 11:45 Ответить
От цікаво, черняхи і кр там також повинні бути. А місця нехожені.
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15.11.2020 12:52 Ответить
затопленные водохранилищами места, возможно, остались почти не тронутыми. но не те мелководные, где по осени всё выходит из под воды. забавы детства, когда техники ещё небыло. просто бродили ища затопленные сёла, карт то было не найти. в основном была медь 18хх годов. пожалуй, в тех местах где были не убранные кладбища и эта медь была стандартной оплатой Харону за перевозку. но её было тогда прилично.
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15.11.2020 13:41 Ответить
Разве что-то времен ВМВ, бои там были, а место нетронутое.
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15.11.2020 11:45 Ответить
Смотря где их задержали. Если около села Базар, где был бой по первому зимнему походу с комуняками... я бы и сам там покопал
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15.11.2020 11:47 Ответить
до 86го ни одна тварь туда с лопатами не перлась.
хаты обносить - за етим тока.
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15.11.2020 12:04 Ответить
Бред не пиши, там все обнесли еще в 1986году!
Обносить хаты и брать с собой инвентарь на 3000баксов????
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15.11.2020 12:06 Ответить
Кстати, много хат там снесли еще в 86м году бульдозерами.
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15.11.2020 12:06 Ответить
На вот почитай и усбагойся
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/11/18/62533/
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15.11.2020 12:08 Ответить
сразу после тырки 3х копеек ложись в спячку ...
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15.11.2020 12:34 Ответить
о чем с гандоном как ты разговаривать? Сплошное вранье, 100% кацап! ПНХ!
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15.11.2020 12:36 Ответить
о чем вранье о том тй не против хаты обнести?
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15.11.2020 12:41 Ответить
Ух! А шо за братская могила выше? Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 426
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15.11.2020 20:02 Ответить
Именно ВМВ. Учитывая то, что всё уже выбито, нетронутая чернобыльская зона, просьо клондайк для чёрных копателей.
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15.11.2020 11:56 Ответить
Оо еще один клоун со страшным словом "чёрные копатели"... Откуда вы дебилы беретесь???
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15.11.2020 11:58 Ответить
Чё сказать хотело?
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15.11.2020 12:17 Ответить
Хочу сказать что если я черный копатель то твоя дочь дешевая шлюха. Доказательства одинаковые!
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15.11.2020 12:18 Ответить
там зарыто золото черной бороды - не многие про ето знают, но те хто знает прутся на помародерить.
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15.11.2020 11:50 Ответить
Ты шо дурачек? Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245 Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245 Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245
Еще напиши - "чёрные копатели"
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15.11.2020 11:55 Ответить
а ты у нас умняк?
так расскажи мне зачем они туда поперлись?
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15.11.2020 11:59 Ответить
Ты шо странный? С лопатами и МД что еще там можно делать? Копать!!!
Но мародёрить это ты перегнул!!!
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15.11.2020 12:01 Ответить
сталкеры вонючие....
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15.11.2020 11:52 Ответить
в теме не написано что это русня. значит не факт что вонучие.
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15.11.2020 12:26 Ответить
Зов Припяти. Начало.
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15.11.2020 11:54 Ответить
В Зове Припяти с начала есть еше и автомат, а не только ПМ.
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15.11.2020 19:57 Ответить
самооборона - наше уфсе!)
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15.11.2020 11:56 Ответить
Пистоль нашли и хотели сдать , но не успели.
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15.11.2020 12:11 Ответить
случайно не сус с неадекватным камрадом?)))кто знает тот поймет)))
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15.11.2020 12:23 Ответить
какой же это пистолет? куда девались тупорылые определения полиции? это ж (цитата) "предмет, похожий на прибор для отстрела патронов" Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9269
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15.11.2020 13:41 Ответить
Копаря незупинять навіть мусара😊
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15.11.2020 13:51 Ответить
От кровососов отстреливаться хотел?
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15.11.2020 13:51 Ответить
Кровосися- же Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8470
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15.11.2020 20:04 Ответить
Там еще надо зарержать ватных придурков из Донецка которые хернёй страдают в Зоне ЧАЕС и на ютуб выкладывают ... я про KREOSAN
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15.11.2020 13:55 Ответить
кококо и живут то они не в домбабве
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15.11.2020 15:52 Ответить
у какое приступление в стране рабов металосикатель и травмат наверно террористов задержали
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15.11.2020 15:51 Ответить
не там ловите врагов Украины..
нарушителей спокойствия Державы органам искать надо в районе Банковой..
а эти "преступники", так - мелочь безобидная на фоне зелёной чумы
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15.11.2020 16:04 Ответить
от шо б тебя такие соседи грибами из этой сталкерской зоны накормили чтобы ты щитовидку до старости жизни лечил.... ты видно такой же пингвин как и они.... а ты не подумал зачем им металоискатель и лопаты что искали???
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15.11.2020 16:38 Ответить
а ты подумал? И что искали?
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15.11.2020 19:50 Ответить
Sharl, ваша логика убивает наповал своей тупостью.. одним абзацем "от души" вы рассказали о себе всё - не стану с вами спорить..)
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15.11.2020 23:03 Ответить
можно подумать я с тобой спорить собирался. это спор не о чём получится. вам же дятлы хоть говори хоть неиговори что мол нельзя туда, а вы всеравно полезете....
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16.11.2020 08:58 Ответить
 
 