Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Чернобыльской зоне с металлоискателями задержаны трое киевлян, у одного из них изъят травматический пистолет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", - сказано в сообщении.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции Украины для выяснения всех обстоятельств дела.
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У меня лопата фискарс за 1200грн.
а то что на фото металодетекторы по 2шт по 1000баксов+ и 1н 600+ тебя не смущает?
Может какой-нибудь твелоогнедышащий...за большущие деньги...
Хотя по факту там такой же болт как и везде. Дело не в копе, а в хобби... Не важно что копать
хаты обносить - за етим тока.
Обносить хаты и брать с собой инвентарь на 3000баксов????
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/11/18/62533/
Еще напиши - "чёрные копатели"
так расскажи мне зачем они туда поперлись?
Но мародёрить это ты перегнул!!!
нарушителей спокойствия Державы органам искать надо в районе Банковой..
а эти "преступники", так - мелочь безобидная на фоне зелёной чумы