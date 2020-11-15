Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве. ФОТО

В Киеве демонтировали незаконный мобильный пункт, где проводилось якобы ПЦР-тестирование на СОVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве обнаружили, что данное учреждение работало в Киеве на проспекте Правды незаконно, кроме того зафиксировано нарушение всех возможных противоэпидемических условий.

Как выяснилось, что в демонтированном вагончике отсутствует электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация, не представлены сведения по утилизации использованных средств индивидуальной защиты и изделий медицинского назначения, отсутствуют условия для хранения отобранных лабораторных образцов, отсутствуют условия для дезинфекции медицинского инструментария и средств индивидуальной защиты медицинских работников, отсутствуют надлежащие условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (отсутствует туалет, место для хранения личной и медицинской одежды).

Кроме того установлено, что у владельца МАФа отстутствует лицензия на осуществление хозяйственной деятельности в сфере медпрактики.

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За несоблюдение профилактических и противоэпидемических требований составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 44-3 КУоАП.