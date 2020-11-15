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На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Силовики начали задерживать людей в Минске у метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста "Марш сильных".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ряд СМИ.

"Силовики применили слезоточивый газ против людей на Пушкинской. Задержания продолжаются все время, но люди продолжают собираться там", - говорится в сообщении "Радыё Свабода".

Уточняется, что во дворах возле станции метро также начались "хапуны" (задержания). Активисты в некоторых случаях пытаются отбивать задержанных.

Кроме того есть информация о применении светошумовых гранат.

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На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 01
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 02
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 03

Смотрите также: Преступник Лукашенко оскорбил президента Украины: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВИДЕО

Задержания также начались и в регионах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бресте.

На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 04
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 05
На Марше сильных в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты 06

Задержания в Могилеве

По данным правозащитного центра "Вясна" на 13:15, в Беларуси задержаны более ста человек.

Смотрите также: Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО

В Беларуси на 15 ноября запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.
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Топ комментарии
+37
Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
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15.11.2020 13:25
+32
Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
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15.11.2020 13:28
+15
Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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15.11.2020 13:29
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Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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15.11.2020 13:29 Ответить
Ну дуууже товстий троллінг
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15.11.2020 13:29 Ответить
это не троллинг.. это местная вата.. На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 5276 15.11.2020 13:41

На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 3389
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15.11.2020 14:01 Ответить
Вата, местная?
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15.11.2020 15:14 Ответить
он уже в деактиве в "доме профсоюзов"..
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15.11.2020 15:21 Ответить
Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
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15.11.2020 13:25 Ответить
да, а задержанными потом займётся "министерство любви"(Оруэлл, 1984)
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15.11.2020 14:31 Ответить
Ну хоч розімнуться, побігають, пострибають, чим не фітнес? Все ж краще ніж вдома сидіти жири накопичувати-)
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15.11.2020 13:26 Ответить
твари лукашенковские
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15.11.2020 13:27 Ответить
это ты про тех, которые типа бастуют?
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15.11.2020 13:31 Ответить
Это про тех,кто на бутылках сидит, да, толык?
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15.11.2020 15:15 Ответить
ты сексуально не удовлетворён? страдаешь наверное
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15.11.2020 16:11 Ответить
Главное, чтобы у тебя лапти не отлетали, сидя на бутылке
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15.11.2020 17:09 Ответить
всё же страдаешь.... ты бы вздрочил в уголок - полегшало бы
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15.11.2020 17:13 Ответить
Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
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15.11.2020 13:28 Ответить
Что посоветуешь им делать?
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15.11.2020 14:04 Ответить
теперь уже поздно
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15.11.2020 14:23 Ответить
Надо было брать штурмом правительственные здания, когда выходило по 200 тысяч. Никакая полиция с таким количеством людей ничего не сделает. А сейчас уже все.
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15.11.2020 14:56 Ответить
забросать гранатами можно любое количество. и потом сегодня еще ничего не кончилось.
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15.11.2020 15:08 Ответить
то, что делали украинцы на Майдане: коктейли молотова
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15.11.2020 15:03 Ответить
Включите белсат.
Увидите, что сильных аж 50 человек, а ментов 500.
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15.11.2020 13:29 Ответить
Нічого не змінилося б якби було навпаки, точно також ганяли б цих баранів
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15.11.2020 13:34 Ответить
видать ******** подсуетилсо и прислал своих ментов в помошь другу луке
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15.11.2020 15:05 Ответить
Людей очень мало, так отдельные кучки которых гоняют по дворам, третий час уже даже собраться толком не могут. Желающих побегать и переночевать в участке все меньше.
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15.11.2020 13:32 Ответить
В чем смысл ?
Сначала выходят, и начинают скрываться по переулкам от силовиков ...
То есть выйти выходят, а зачем выходят не представляют, если бы представляли, то уже пора начать добиваться своего
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15.11.2020 13:32 Ответить
Добиваться, чего?
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15.11.2020 13:37 Ответить
Усатого на берёзу.
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15.11.2020 14:08 Ответить
ну вот, ты тоже не знаешь "чего"
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15.11.2020 14:23 Ответить
русский мир пришел это ваши братья
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15.11.2020 13:35 Ответить
Интересно , если Бацька введет карантин выходного дня, протесты прекратятся?
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15.11.2020 13:36 Ответить
Как в Беларуси все стало предсказуемо!
Очередные выходные - очередной беззубый марш - очередные задержания - очередные избиения. А бацька сидит себе в президентском кресле как и сидел и на них уже не реагирует - понял, что никакой опасности они для него в таком виде не представляют.
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15.11.2020 13:39 Ответить
не скажи: януковощь тоже так думал, пока драпать в Ростов не пришлось
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15.11.2020 15:06 Ответить
От чего бацьте тікать? От "протестующих", которые ходят вокруг, взявшись за руки?
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15.11.2020 17:12 Ответить
Давать отпор? Не не слышали.
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15.11.2020 13:39 Ответить
погоди Беларусы еще созреют для етого!
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15.11.2020 15:07 Ответить
Грешно и цинично... но без смертей белорусы не вылезут из лукавого болота..
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15.11.2020 13:40 Ответить
Та не важно кто он или ты. Но Тихановской в президентах точно не место!
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15.11.2020 13:46 Ответить
Eugeniusz 1,ты возомнил,что в праве решать за весь беларуский Народ? На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 9116
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15.11.2020 15:09 Ответить
Что то не вижу там "всего беларусского народа"!!!
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15.11.2020 15:16 Ответить
На *марше сильных*, слабые начали бить сильных и паковать в автозаки? Вот почему в странах где есть диктатура и отсутствуеи свобда рабам запрещено иметь оружие и запрещено защищать себя и свою собственность. Украины ето кстати тоже касается.
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15.11.2020 13:49 Ответить
Квіточки вдома не забули, надіюсь, ці сильні на свій марш?
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15.11.2020 13:50 Ответить
Я знаю, что надо делать сябрам..., надо дружно встать на колени и попросить пукина ввести.. Ну, а там уже как получится.., ***** им введёт или войска , или ещё что- нибудь. На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 9147
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15.11.2020 13:50 Ответить
Интересно, а почему Цензор молчит про побоища в Польше? Там на марше независимости 11 ноября массовые драки были, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Даже журналисту резиновой пулей глаз выбило.
Видать, не укадлывается картинка в пропаганду благополучной демократической Европы и "диктаторской" Беларуси.
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15.11.2020 13:51 Ответить
Так в Польше разгоняют демократически а Минске не демократически.))
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15.11.2020 14:01 Ответить
Так а ты,холоп,в демократической Европе живешь,или только флаг у тебя такой,а сам живешь в Старожопинске?
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15.11.2020 14:14 Ответить
Рома Ровенский,а ты езжай из "неблагополучной" Германии в свой российский Мухосранск и сразу почувствуешь себя счастливым!
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15.11.2020 15:13 Ответить
А почему твоё ***** молчит о, например, Хабаровске?
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15.11.2020 15:17 Ответить
Все правильно... Пізня осінь, квіти закінчилися, нема чого "мєнтам" дарувать і їх "підмаслювать"...
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15.11.2020 13:53 Ответить
Сильным пора уже мочить Нелегитимную мусорню
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15.11.2020 13:54 Ответить
Толпой взять в кольцо 40-50 силовиков-бандитов, перерезать им глотки и на этом революция закончится полной победой. Остальные падлы разбегутся.
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15.11.2020 13:55 Ответить
***** этого и ждет
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15.11.2020 14:09 Ответить
Ну и шо он сделает?
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15.11.2020 21:07 Ответить
Без мозглявее , та стенка на стенку и побегут они, вас же больше..
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15.11.2020 13:58 Ответить
Больше их было раньше, а теперь пара сотен там бегает, люди уже не ходят на этот мазохизм.
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15.11.2020 14:03 Ответить
А ты,ватник,почему мазохизмом занимаешься,желая жить в дерьме?
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15.11.2020 14:11 Ответить
Это ты люди? В твоей пензе есть ещё люди?
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15.11.2020 15:18 Ответить
Что-то "сильные" какие-то слабые
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15.11.2020 14:05 Ответить
А ты бы вышел там,рядом с женщинами,которые "слабые"?
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15.11.2020 14:16 Ответить
Гріються люди...)
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15.11.2020 14:12 Ответить
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 3324 На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 8753
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15.11.2020 14:33 Ответить
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 105
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15.11.2020 15:15 Ответить
нда... не помогли цветочки...
кажется, до тугодумных сябров начало что-то доходить...
но - поздно, власть уже опомнилась и подготовилась
надо было 3 месяца назад!
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15.11.2020 14:21 Ответить
Зараз, ужо зараз... Няудоужцы чакаць! Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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15.11.2020 14:27 Ответить
Пипец, как же вы тупите, браття беларусы...
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15.11.2020 14:31 Ответить
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 941 На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 9787
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15.11.2020 14:34 Ответить
Вам же не потрібен Майдан,вірно,сябри? Ну так тоді отримуйте по морді і далі,бо заслужили. Клав усатий упирь з великим прибором на всі ваші марші по неділям.
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15.11.2020 14:44 Ответить
без погромов РУВД и районных администраций так и будут хватать зевак.....
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15.11.2020 14:44 Ответить
Алкашенко такую оппозицию ещё и на смех на весь белый свет поднимет...
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15.11.2020 14:45 Ответить
когда беркут гонял украинцев на Майдане,ты тоже смеялся,сидя на горшке?
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15.11.2020 15:17 Ответить
Я со своими трехлетними сыновьями, поднимая их с горшка был там ... А где был ты герой клумбы???
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15.11.2020 15:19 Ответить
На майдане мусора дохли как мухи и горели в адском пламени.
А в блеварусии бегают как тараканы!
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15.11.2020 18:56 Ответить
А где же объявленные тихановской партизаны? Или партизаны только в Украине были?
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15.11.2020 14:45 Ответить
партизаны, это прокремлевские боевики и мусор... - убивать, насиловать, грабить....
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15.11.2020 15:48 Ответить
марш терпил я не понимаю как они собрались выгнать Лукашенка если они 1000 демонстрантов не могут даже 10 мусоров от3.14здить
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15.11.2020 15:37 Ответить
Украине всем управляют олигархи, а демократии только имитация.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.
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15.11.2020 16:01 Ответить
васильевич, я думаю что белорашка с ее агрофюрером вот именно сейчас нам и на йух не упала! еще что то туда экспортировать.... в Украине в настоящее время своих проблем выше крыши.... у бульбашей свой куратор есть, в кремле сидит, скоро он им не только демократию проэкспортирует и и зоны и тюрьмы и концлагеря и голод и медицину - все будет как в крыму илиив луганде! вот тебе и олигархи....
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15.11.2020 16:09 Ответить
Pocemu vi stavyte prmer Ukrainu,a ne Polsu ili Litvu im?Pro kakoje oligarxov vlijanije na vlast tam mozet bit rec?
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15.11.2020 16:26 Ответить
Ні, там зараз значно гірше, ніж навіть у злиденній Україні. Лукашизм- це гірше за фашизм.
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15.11.2020 16:40 Ответить
Смотря что! Есть хуже но есть и лучше. После как свергнут Лукашенка, лучше у них точно не будет!
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15.11.2020 18:57 Ответить
ну вы хоть мусоров хризантемами по щекам отхлестали? или червоно-белыми воздушными шариками по каскам надавали? а обувь становясь на лавки не снимали? правильно так им гадам и надо!!!! пусть знают сволочи! блин сильные протесты ничего не скажешь!!! думаю что агрофюрер доволен.....
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15.11.2020 16:02 Ответить
Интересно. В США протестующих, которые считают, что выборы сфальсифицированы в пользу байдена, у нас называют сторонниками байдена, а сторонников Тихановской называют "народ".
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15.11.2020 16:05 Ответить
шо то ты сильно белорашкой озаботился. наш сайт украинский! или ты забыл? не хотят бульбаши с нами дел иметь... ну и йух на них!
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15.11.2020 16:12 Ответить
Статья о Беларуси. Ты что не видишь? И нахрена нам такие статьи вообще. У нас своих проблем по горло с нашей зелёной плесенью.
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16.11.2020 11:23 Ответить
вот и я о том же!
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16.11.2020 12:51 Ответить
Перечитай своє повідомлення. З логікою у тебе явно проблеми.
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15.11.2020 16:37 Ответить
Роби свої повідомлення і не намагайся критикувати повідомлення інших. Тим більше хамлвито. Твій рівень взагалі не дозволяє правильно оцінювати інші повідомлення.
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16.11.2020 11:56 Ответить
Сильные, но лёгкие.
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15.11.2020 16:32 Ответить
Білоруси- боягузи, тому нічого в них не вийде.
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15.11.2020 16:36 Ответить
Марш кого, извиняюсь? "Сильных"?? Сильные не дали бы "... начаться задержаниям". Увы, бльбаши белорусами так и не стали. И уже вряд-ли станут.
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15.11.2020 18:34 Ответить
 
 