На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Силовики начали задерживать людей в Минске у метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста "Марш сильных".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ряд СМИ.
"Силовики применили слезоточивый газ против людей на Пушкинской. Задержания продолжаются все время, но люди продолжают собираться там", - говорится в сообщении "Радыё Свабода".
Уточняется, что во дворах возле станции метро также начались "хапуны" (задержания). Активисты в некоторых случаях пытаются отбивать задержанных.
Кроме того есть информация о применении светошумовых гранат.
Задержания также начались и в регионах, в частности в Гомеле, Могилеве, Бресте.
Задержания в Могилеве
По данным правозащитного центра "Вясна" на 13:15, в Беларуси задержаны более ста человек.
В Беларуси на 15 ноября запланирован протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, умершего после побоев силовиков. Маршрут марша от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко.
Пожалуйста, подождите...
Увидите, что сильных аж 50 человек, а ментов 500.
Сначала выходят, и начинают скрываться по переулкам от силовиков ...
То есть выйти выходят, а зачем выходят не представляют, если бы представляли, то уже пора начать добиваться своего
Очередные выходные - очередной беззубый марш - очередные задержания - очередные избиения. А бацька сидит себе в президентском кресле как и сидел и на них уже не реагирует - понял, что никакой опасности они для него в таком виде не представляют.
Видать, не укадлывается картинка в пропаганду благополучной демократической Европы и "диктаторской" Беларуси.
кажется, до тугодумных сябров начало что-то доходить...
но - поздно, власть уже опомнилась и подготовилась
надо было 3 месяца назад!
А в блеварусии бегают как тараканы!
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.