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Сотрудники рынка протестуют в Виннице. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Торговцы винницкого муниципального рынка устроили акцию протеста. Они требуют отменить решение о карантине выходного дня и разрешить им работать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкий "33 канал".

Участники акции протеста заявляют, что рынок и так находится на грани выживания, и требуют восстановить его работу.

Если их требования не будут выполнены, люди угрожают перекрыть соседнюю улицу и движение трамваев.

"Сегодня протестуем здесь. Завтра поможем перекрыть дорогу в Стрижавке и выйдем под городской совет. Мы хотим работать!", - заявил участник акции, бывший депутат горсовета Дмитрий Уманец.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция прекратила работу ресторана на столичном Печерске: нарушали карантин и избили журналиста. ВИДЕО

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Сотрудники рынка протестуют в Виннице 02
Сотрудники рынка протестуют в Виннице 03
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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Ничего, держитесь, недолго этому шабашу Слуг Народных осталось: на следующей неделе (надеюсь), соберется Рада, вынесут недоверие правительству - и снесут Шмыгаля со Степановым и прочими Ляшко.
А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?

P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
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15.11.2020 14:23
+10
Ну ведь Вы же понимаете, что все покупатели должны пойти только в сетевые магазины (сети дружков и родственников ОПГ Квартал 95)?
Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
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15.11.2020 14:28
+9
рынки закрыть!.. "АТБ" форева))
Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 9333
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15.11.2020 14:06
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Трусельман,не?
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15.11.2020 14:04 Ответить
рынки закрыть!.. "АТБ" форева))
Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 9333
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15.11.2020 14:06 Ответить
Бубачка теж був з пакетом АТБ в лондОні.
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15.11.2020 14:11 Ответить
Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 7491
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15.11.2020 14:13 Ответить
Візьми канхветку від ЗЕ і не плакай.
Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 8804
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15.11.2020 14:20 Ответить
да,были времена при петре.
пакет-форева
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15.11.2020 14:11 Ответить
Ну ведь Вы же понимаете, что все покупатели должны пойти только в сетевые магазины (сети дружков и родственников ОПГ Квартал 95)?
Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
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15.11.2020 14:28 Ответить
да, прекрасно понимаю.. поэтому, через свой коммент с пакетом "АТБ", я выразил черный сарказм..
Не только потому, что Уилл Смитт черный, а потому что, вокруг него пустота (нет людей, безжизненное пространство - тоже черный контекст).. и "АТБ" является синонимом черного, безжизненного..
так что я с вами согласен..
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15.11.2020 14:39 Ответить
с любой продажи в сетевом магазине платятся налоги, на которые содержатся больницы, платятся пенсии и зарплаты бюджетникам.
Так что ничего плохого в закрытии рынков не вижу.
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15.11.2020 15:02 Ответить
Сетевые магазины олигархов платят копейки, по сравнению с ФОП .
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15.11.2020 15:55 Ответить
Хуже не будет пришло!!
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15.11.2020 14:08 Ответить
Конечно не будет, куда уж хуже ))))
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15.11.2020 14:45 Ответить
Одна с плакатом без маски, у многих нос масками не закрыт, маски на шее. Жди всплеска короны в Виннице!
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15.11.2020 14:09 Ответить
Там уже давно и не только всплеск. Еще месяц назад звонил в винницкую область целыми семьями больные. Многие уже переболели. То что рассказывают что в день несколько тысяч заболевших ето бред. Как минимум 20% уже инфицированы.
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15.11.2020 14:16 Ответить
Прекратить позвоз продуктов в торговые точки всей страны под видом карантина и народ сам снесет Зелемойских
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15.11.2020 14:10 Ответить
А, кстати, да.
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15.11.2020 14:24 Ответить
Отправить барыг окопы рыть ,ишь зажрались твари ... Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 6487
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15.11.2020 14:11 Ответить
Майдан 2013-14 был тренировкой...,следующий будет совсем другим...
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15.11.2020 14:13 Ответить
Даже на протестах перед журналистами маски на свои морды натянуть не желают. Отправьте их в инфекционку или морг на принудительные работы.
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15.11.2020 14:14 Ответить
Згадалось.
Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 4343
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15.11.2020 14:15 Ответить
Телеканал Ведмедчука сохранил видео когда из Москвы прилетели Витя и Рабинович... прилетели со страшным диагнозом,после рандеву с Путлером...10 марта Рабинович объявил: свобода закончилась,Карантин,Самоизоляция, каравул...иначе подохнем от страшной балезни...Крысы кремлевские,вы хуже дебилов...
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15.11.2020 14:21 Ответить
Ничего, держитесь, недолго этому шабашу Слуг Народных осталось: на следующей неделе (надеюсь), соберется Рада, вынесут недоверие правительству - и снесут Шмыгаля со Степановым и прочими Ляшко.
А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?

P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
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15.11.2020 14:23 Ответить
Леди,этих болванов 73% Сотрудники рынка протестуют в Виннице - Цензор.НЕТ 7704а может и больше,Степанов такую панику посеял что быдло верит...в Чудеса маски....
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15.11.2020 14:26 Ответить
Все правильно делают...если закрывать то все..
Кроме аптек..
А так это не карантин...даже продажу алкоголя не запретили...в ликероводочных отделах толпы...
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15.11.2020 14:44 Ответить
Народ массово бухает...пойти некуда...ремонт делать нечем...но водяра продается...в неограниченных количествах...
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15.11.2020 14:45 Ответить
просто так ничего в мире не происходит,включая Российско-Китайские сопли под видом Короны с Вирусом... Співробітники ринку протестують у Вінниці - Цензор.НЕТ 9029Бизнес ничего личного
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15.11.2020 14:49 Ответить
Карантин выходного дня - это идиотизм! Но!!! Муниципальный рынок в Виннице, в таком виде как он есть - необходимо закрыть, а людям дать нормальные торговые места.
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15.11.2020 17:26 Ответить
Я сам винничанин. Полчаса назад хорошее знакомое-ФОП рассказывало, что они устроят зеленому пианисту веселую жизнь. Но, на выборах президента агитировало за Бубочку и люто нападало на "инакомыслящих". Сейчас плачется, что жить не на что. Для справки: имеет 3 квартиры, 2 машины, в каком-то селе пай, ну и каждое лето мотается на Кипр, или в Эмираты. Бедненькое наверное.
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15.11.2020 17:28 Ответить
А Гройсман где ?
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15.11.2020 17:51 Ответить
Маски оденьте правильно - вы же сами демонстрируете отсутствие мер.
Понимаю их, но без мер - осуждаю
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15.11.2020 22:34 Ответить
 
 