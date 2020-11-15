Сотрудники рынка протестуют в Виннице. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Торговцы винницкого муниципального рынка устроили акцию протеста. Они требуют отменить решение о карантине выходного дня и разрешить им работать.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкий "33 канал".
Участники акции протеста заявляют, что рынок и так находится на грани выживания, и требуют восстановить его работу.
Если их требования не будут выполнены, люди угрожают перекрыть соседнюю улицу и движение трамваев.
"Сегодня протестуем здесь. Завтра поможем перекрыть дорогу в Стрижавке и выйдем под городской совет. Мы хотим работать!", - заявил участник акции, бывший депутат горсовета Дмитрий Уманец.
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пакет-форева
Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
Не только потому, что Уилл Смитт черный, а потому что, вокруг него пустота (нет людей, безжизненное пространство - тоже черный контекст).. и "АТБ" является синонимом черного, безжизненного..
так что я с вами согласен..
Так что ничего плохого в закрытии рынков не вижу.
А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?
P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
Кроме аптек..
А так это не карантин...даже продажу алкоголя не запретили...в ликероводочных отделах толпы...
Понимаю их, но без мер - осуждаю