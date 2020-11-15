Сотрудники рынка протестуют в Виннице. ФОТОрепортаж

Торговцы винницкого муниципального рынка устроили акцию протеста. Они требуют отменить решение о карантине выходного дня и разрешить им работать.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на винницкий "33 канал".

Участники акции протеста заявляют, что рынок и так находится на грани выживания, и требуют восстановить его работу.

Если их требования не будут выполнены, люди угрожают перекрыть соседнюю улицу и движение трамваев.

"Сегодня протестуем здесь. Завтра поможем перекрыть дорогу в Стрижавке и выйдем под городской совет. Мы хотим работать!", - заявил участник акции, бывший депутат горсовета Дмитрий Уманец.

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