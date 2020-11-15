В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж

В пункте пропуска на линии разграничения между Молдовой и оккупированным Приднестровьем произошли столкновения из-за того, что из Приднестровья массово подвозят людей для участия в голосовании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Point.md.

На пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать "организованном подвозу граждан ПМР".

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в столкновения пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между враждующими группами.

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В Молдове в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие поддержанный Партией социалистов действующий президент Игорь Додон и проевропейский кандидат - лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

















