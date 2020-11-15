РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежом
15 047 153
выборы (24321) Молдова (1686) Приднестровье (617) столкновения (503)

В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В пункте пропуска на линии разграничения между Молдовой и оккупированным Приднестровьем произошли столкновения из-за того, что из Приднестровья массово подвозят людей для участия в голосовании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Point.md.

На пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать "организованном подвозу граждан ПМР".

Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.

В одной из ситуаций в столкновения пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между враждующими группами.

Также на Цензор.НЕТ: Второй тур выборов мэра проходит сегодня в Одессе, Херсоне и еще 5 городах

В Молдове в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие поддержанный Партией социалистов действующий президент Игорь Додон и проевропейский кандидат - лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.

В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 01
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 02
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 03
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 04
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 05
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 06
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 07
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 08
В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят избирателей 09

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Наглядный пример интеграции Украины в ОРДЛО.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:43
+30
этот пример был ещё в 2016 году. Молдоване выгоняли "барыг и евроворов" и выбирали себе бубочку-додона.
Мудрый украинский нарид предупреждали и ставили в пример развитие событий в Молдове. Мудрый нарид решил, что он нелох и наша бубочка будет не такой.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:57
+27
"Избирателей" прямо на кацапских военных грузовиках подвозят. Этого же хотят и Зеленский с Ермаком, активно впаривая украинцам огрызок Донбасса на кацапских условиях.
показать весь комментарий
15.11.2020 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"що виграв Байден мало не на рівні статистичної похибки" - ви результати виборів 2016-го бачили? Тоді в ключових штатах Трамп обійшов Хілларі зі ще меншим розривом, лол
"Це тут думають, що Трамп клоун і таке інше, насправді економіка країни при ньому почала знову зростати" -ах, зріст економіки при Трампі.Тільки ось американці які постраждадали від росту безробітності і відсутності доступної медицини цього економічного дива не бачать. Мабуть, їм варто почитати Алекса Лекстона з Черкас (чи звідки ви там) щоб осягнути своє щастя.
"він не сцикло як та мавпа, що була до нього і підтримку має велику, якби ще чорноту, що погроми робила розігнав" - Як мило. Це "не сцикло" намаголося заблокувати санцкції проти РФ і шантажувало Зеленського припиненням допомоги (так так - летальна зброя для України це геть не його ідея). І "абама-абізяна" ви з росії24 підхопили?)
показать весь комментарий
15.11.2020 23:14 Ответить
ти б читав що небуть-інше а не кацапську гавноаналітику. Трампом незадоволені тільки кольорові, а нормальні білі американці його підтримують. Ах не бачать, хто не бачить кольорові, які громили магазини? то посрати на них. Він політик і бізнесмен і йому вирішувати як дбати про благополуччя країни. для того щоб підтримувати санкції проти підарашки, ми самі повинні щось робити, а не весь уряд агенти кацапії. іди дурню почитай щось розумне, і бажано не підарашасрудей, а америанське.
показать весь комментарий
16.11.2020 09:00 Ответить
Я читаю американські новини і статистику по виборам, а ваш рудий улюбленець скоро стане черговим штатним фріком на рашатудей, адже спромігся посратися навіть з Фокс Ньюз. Цей "бізнесмен" - тричі банкрот та шахрай, який ухилявся від податків занижуючи свої статки.
Так, на мітингах БЛМ були випадки мародерства. Але це все одно ніщо порівняно зі стрільбою по синагогах та у маркетах від прихильників Трампа.
А щоб прочитати щось розумне, достатньо не дивитися ваші коменти.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:05 Ответить
були випадки кажеш, на "мітингах бИлЕмЕ", з тобою все зрозуміло, читай далі.
показать весь комментарий
17.11.2020 15:36 Ответить
Обтікай, гаврик
показать весь комментарий
17.11.2020 22:06 Ответить
давай бИлЕмАст У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 3696
показать весь комментарий
17.11.2020 22:32 Ответить
Дадон по идеи должен проиграть. Он также свозил всех с Приднестровья и в 1туре, но всё равно занял второе место. А сейчас будет решать протестный электорат. Усатый, который занял 3место и набрал 17%, выступил против Дадона. Хотя и у Усатого тоже пророссийский электорат и вроде как должны симпатизировать Дадону. Но нет. Дадон не черта хорошего не сделал для Молдовы за весь первый срок. Поэтому в нём разочарованы даже многие пророссийские(электорат Усатого), которые вообще не пойдут на выборы, а если и пойдут, то проголосуют против.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:09 Ответить
O тo нехрiн було роздавати молдавські паспорти кацапнi з Придністров'я
показать весь комментарий
15.11.2020 15:18 Ответить
там и украинские раздавали...
показать весь комментарий
15.11.2020 15:21 Ответить
А це з якого переляку ? ПМР як би умовно у складi Молдови - то логично молдавськк паспорти мати , а от укр. паспорти ?чи я чогось не знаю ?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:26 Ответить
тьам примерно в такой пропортции было в 90-х 1\1\1 гражданство Молдовы\России\Украины
показать весь комментарий
15.11.2020 15:31 Ответить
а некоторые особо ушлые умудрялись по три паспорта иметь У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 1769.и еще румынский
показать весь комментарий
15.11.2020 15:33 Ответить
Незрозумiло як так мона , але нехай )
показать весь комментарий
15.11.2020 15:43 Ответить
так шо многие из них через гражданство румынии уже своим домом ЕС считают.
но проголосуют за додона и за расеюшку.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:50 Ответить
а гагаузы- болгарские.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:59 Ответить
неа...болгары болгарские.а гагаузы-турецкие У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 5782 У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 5782
показать весь комментарий
15.11.2020 17:17 Ответить
Турецкие- не дают и цента в ЕС. Они получают болгарские. Хоть и топят за путина. Все в Германии, что характерно. Сам лично знаю такого. В быту адекватный, пока речь не заходит о политике. Например о конфликте в Н.К. он говорил, что Россия должна была раздолбать тот Азербайджан. А вот на счет Дадона он говорит, что он подставил путина, потому что ничего не сделал для Молдовы. Поэтому он не пойдёт на выборы и голосовать за него не будет.
-Имеет болгарский паспорт, как и его родители, как и все его родственники.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:25 Ответить
а,ну эти тоже из молдовы,у них своя автономия-гагаузия.
но кроме того,еще много в одесской области.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:35 Ответить
жах
показать весь комментарий
15.11.2020 17:02 Ответить
молдавское ордло голосует
этого хочет зеленский-сивоха.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:24 Ответить
руССкий анклав придністровя. голосує за "слугу роССії" гандона?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:24 Ответить
Да, та барышня не намного лучше додона, тоже фуйлу подлизывает.
А в Приднестровье мало участков для голосования.
Очередь на два часа.
Брали интервью у некоторых из очереди, не факт, что они за дондона
показать весь комментарий
15.11.2020 15:27 Ответить
А чого це кацапський анклав приймає участь в голосуванні в Молдові?
показать весь комментарий
15.11.2020 15:33 Ответить
Саме такий варіант кацапи, руками бубочки, готують і для України.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:28 Ответить
Молда́вська Автоно́мна Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка (початково - Автоно́мна Молда́вська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка, молд./рум. Репу́блика Аутоно́мэ Сове́тикэ Сочиали́стэ Молдовеня́скэ, рос. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі Української РСР. Проіснувала з 12 жовтня 1924 до 2 серпня 1940 року. Включала лівобережну частину ******** Молдови (Придністров'я) і частину ******** України.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:31 Ответить
И что?
показать весь комментарий
16.11.2020 04:58 Ответить
Шо еще от кацапов ждать.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:32 Ответить


XO.München

Об аннексии, оккупации.

Попадаются конечно и хорошие оккупанты.
Но редко - лишь каждый двухсотый.
показать весь комментарий
15.11.2020 15:42 Ответить
Майя Санду победит кремлевского никчему Додона
показать весь комментарий
15.11.2020 15:44 Ответить
Не злуйтесь , та , на мою скромну думку , - Додон - президент Молдови - не зовсім рівня Президенту України . Ну хоч за Конституціями ...(прізвище Зелєнський я не називав))
показать весь комментарий
15.11.2020 15:45 Ответить
подвоз - это план рашистский и воплощает его Козак как в Молдавии,так в Украине, Кравчук с выборами 31 марта,в ордло, должен воплотить рашистский план "подноса голосов" за прорашистского преза Украины, в будущем
показать весь комментарий
15.11.2020 15:56 Ответить
политиа
модавашке
есть еще бисер киров толи певец румынский то ли молдавский космонавт)
показать весь комментарий
15.11.2020 15:58 Ответить
а там что нет прописок и паспортов? типа кто пришел тот и голосуй ?
показать весь комментарий
15.11.2020 16:11 Ответить
Куй с тобой, ты сам себя забанил?? Или как истинный ющенковец самоустранился??
показать весь комментарий
15.11.2020 16:23 Ответить
А что Плахотнюк проевропеец ? А-ха-ха
показать весь комментарий
15.11.2020 16:44 Ответить
Какой ещё европейский миллиард ? Они обокрали банковскую систему страны, она не европейская или русская или американская или китайская, она молдавская. + отмывали деньги для других.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:55 Ответить
Дружище, ну откуда я знаю ? Это ведь не простой процесс раз-два всё. Референдум в Молдове, референдум в Румынии, потом согласие ЕС, НАТО, всё это очень сложно.
показать весь комментарий
15.11.2020 18:48 Ответить
Ватный ресурс. Когда дефицит местных хлоповых, завозят мусоровозами из питомника.
показать весь комментарий
15.11.2020 16:40 Ответить
ФБР США нашли бабло кремля для Трампа...в Германии...попал рыжий под раздачу...
показать весь комментарий
15.11.2020 17:09 Ответить
там на 2 лярда долгов Трампу, у него отнимут половину капитала в счет выплат
показать весь комментарий
15.11.2020 17:19 Ответить
Молдаванам и украинцам надо брать пример с Азербайджана. Хотя там президент не чист на руку, но не шморкля. А других президентов в мире сейчас и нет. Власть развращает. В цивилизованных странах это понимают и поэтому там жесткие два срока правления.
показать весь комментарий
15.11.2020 17:24 Ответить
В Молдове и Украине тоже два. По четыре года, без продлений, обнулений и димонов.
показать весь комментарий
16.11.2020 05:02 Ответить
Кравчук, Ермак-Козырь по указке кремля сделают всю Украину большим ОРДЛО.
Крачук и агентура Кремля
показать весь комментарий
15.11.2020 18:37 Ответить
Большие проблемы у нашей диаспоры в европейских странах! На каждый участок выделили ТОЛЬКО по 5000 тысяч бюллетеней. Люди вышли ЕЩЁ БОЛЕЕ массово чем в первом туре! И скорее всего на многих участках закончатся бюллетени,и ничего нельзя будет делать! Люди,уже утром,в темноте,стояли в огромных очередях,-а теперь может оказаться что не смогут голосовать. И эта проблема создана исскуственно подонками находящимися у власти!
показать весь комментарий
15.11.2020 18:42 Ответить
Закончились бюллетени на одном избирательном участке в Лондоне,а также на одном участке во Франкфурте,но люди из Франкфурта садятся в машины и едут в Штутгарт,где им удается голосовать.Оказывается,что правители не то чтобы собирались увеличить число избирательных участков,-они оказывали огромное давление на работников диппредставительств чтобы УМЕНЬШИТЬ число избирательных участков за границей! У нас продажные подонки у власти...
показать весь комментарий
15.11.2020 20:34 Ответить
Диаспора пришла на голосование в числе более 250 000 человек !!! В первом туре были рекордные 140 000,а теперь вообще! Еще. Екзитпулы (2) показывают 55 на 45% в пользу М. Санду (кроме диаспоры) !
показать весь комментарий
15.11.2020 21:22 Ответить
Треба ці машини з придністровя палити коктейлями молотова.
показать весь комментарий
15.11.2020 20:14 Ответить
Молдовани не на богато відрізняються від українців,флігматизм,******* до своїх країн,перед кацапським ворогом.
показать весь комментарий
15.11.2020 21:05 Ответить
Что ни говори , а я рад , что гандон-Додон Тю...Тю...!!
показать весь комментарий
16.11.2020 13:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 