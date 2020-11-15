В Молдове выбирают президента, из Приднестровья массово подвозят "избирателей". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В пункте пропуска на линии разграничения между Молдовой и оккупированным Приднестровьем произошли столкновения из-за того, что из Приднестровья массово подвозят людей для участия в голосовании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Point.md.
На пункте пропуска "Варница-Бендеры" собрались активисты, которые пытаются препятствовать "организованном подвозу граждан ПМР".
Активисты записывают номера автомобилей, чтобы убедиться, что машины не проезжали через КПП два-три раза.
В одной из ситуаций в столкновения пришлось вмешаться полиции. Силовики сформировали границу между враждующими группами.
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В Молдове в воскресенье, 15 ноября, проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие поддержанный Партией социалистов действующий президент Игорь Додон и проевропейский кандидат - лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду.
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"Це тут думають, що Трамп клоун і таке інше, насправді економіка країни при ньому почала знову зростати" -ах, зріст економіки при Трампі.Тільки ось американці які постраждадали від росту безробітності і відсутності доступної медицини цього економічного дива не бачать. Мабуть, їм варто почитати Алекса Лекстона з Черкас (чи звідки ви там) щоб осягнути своє щастя.
"він не сцикло як та мавпа, що була до нього і підтримку має велику, якби ще чорноту, що погроми робила розігнав" - Як мило. Це "не сцикло" намаголося заблокувати санцкції проти РФ і шантажувало Зеленського припиненням допомоги (так так - летальна зброя для України це геть не його ідея). І "абама-абізяна" ви з росії24 підхопили?)
Так, на мітингах БЛМ були випадки мародерства. Але це все одно ніщо порівняно зі стрільбою по синагогах та у маркетах від прихильників Трампа.
А щоб прочитати щось розумне, достатньо не дивитися ваші коменти.
но проголосуют за додона и за расеюшку.
-Имеет болгарский паспорт, как и его родители, как и все его родственники.
но кроме того,еще много в одесской области.
этого хочет зеленский-сивоха.
А в Приднестровье мало участков для голосования.
Очередь на два часа.
Брали интервью у некоторых из очереди, не факт, что они за дондона
XO.München
Об аннексии, оккупации.
Попадаются конечно и хорошие оккупанты.
Но редко - лишь каждый двухсотый.
модавашке
есть еще бисер киров толи певец румынский то ли молдавский космонавт)
Крачук и агентура Кремля