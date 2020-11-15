Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Утром воскресенья, 15 ноября, на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего на месте погиб один человек, а второй скончался в больнице.
Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла около 5:30 в Белгород-Днестровском районе.
Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.
Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров - транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
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Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов
А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
естественно мерц должен был пропустить транспорт ,движущийся по трассе.
С одной стороны видимость ограничена из-за горки и потому там знак есть ограничение скорости.
Но тоете видимо знак не указ, результат плачевный, будет пересдавать экзамен по вождению уже на том свете
но все равно должен был уступить дорогу.
Судьба у человека. Отца зарезали. Сын разбился