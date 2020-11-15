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ДТП (7445) Одесская область (3106)

Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Утром воскресенья, 15 ноября, на 68 километре трассы Одесса Рени столкнулись микроавтобусы Mercedes Sprinter и Toyota Hiace, в результате чего на месте погиб один человек, а второй скончался в больнице.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла около 5:30 в Белгород-Днестровском районе.

Предварительно, Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace, которым управлял 23-летний водитель. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно.

Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров - транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек.

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Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы 01
Микроавтобусы Mercedes и Toyota столкнулись на трассе Одесса-Рени: два человека погибли, четыре - травмированы 02

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
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Топ комментарии
+4
Трасса Одесса Рени сложная

Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
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15.11.2020 14:59
+4
И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
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15.11.2020 15:01
+1
Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 7935

Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 3722
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15.11.2020 18:45
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Правила форума Совет форумчан
а всеголиш нужно было уступить дорогу....
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15.11.2020 14:50 Ответить
темно было... думали разобраться по быстрому!
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15.11.2020 15:08 Ответить
Трасса Одесса Рени сложная

Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
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15.11.2020 14:59 Ответить
И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
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15.11.2020 15:01 Ответить
та трасса там ни при чем.это как раз выезд со второстепенной дороги из б.-днестровского на трассу в районе села монаши.
естественно мерц должен был пропустить транспорт ,движущийся по трассе.
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15.11.2020 15:09 Ответить
вы не правы, это перекресток Кишинев- Б.Днестровский, Одесса -Рени.
С одной стороны видимость ограничена из-за горки и потому там знак есть ограничение скорости.
Но тоете видимо знак не указ, результат плачевный, будет пересдавать экзамен по вождению уже на том свете
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15.11.2020 18:11 Ответить
действительно,мерс двигался в сторону старокозачье...
но все равно должен был уступить дорогу.
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15.11.2020 18:17 Ответить
Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 7935

Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 3722
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15.11.2020 18:45 Ответить
красивейшая горная дорога, мечта многих экстремалов
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15.11.2020 19:33 Ответить
Найнебезпечніша ділянка дороги Одеса - Рені: Старокозацьке-Монаші до розвилки на Акерман. Обабіч суцільні пам"ятки...
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15.11.2020 17:33 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ МАЙЖЕ 10 СМЕРТЕЙ ЩОДНЯ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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15.11.2020 19:51 Ответить
Погибший был Игорь Демченко сын супругов Рознетовских, жителей Болграда, которых в ночь с 15 на 16 сентября 2016 года зверски зарезал «болградский убийца»

Судьба у человека. Отца зарезали. Сын разбился
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16.11.2020 11:41 Ответить
 
 