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Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курьезы Общество

В Тернополе ресторан "Лелива" и частный клуб "Лысый" в субботу, несмотря на карантин выходного дня, работали и обслуживали клиентов. Открыты заведения и сегодня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Владелец заведений Тарас Ковальчук накануне введения карантина выходного дня решил переименовать их в трапезную и храм основанной им религиозной организации "Братство лысых". Вчера при входе в ресторан, в частности, можно было увидеть табличку "Трапезная братства лысых".

Обогреватели на террасе перед заведением Ковальчук в шутку называет "священным огнем", клиентов – прихожанами, постоянные посетители в ответ в шутку называют его пастором.

Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря 01

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По словам Ковальчука, вчера в его заведения приходили правоохранители.

"Мы им объясняли, что соблюдаем ограничения, обусловленные для религиозных организаций. Они с юмором это воспринимали. Понимают, что мы должны прибегать к таким абсурдным вещам только из-за того, что власти нас не слышат, Кабмин продуцирует решения, противоречащие Конституции. При этом мы видим двойные стандарты. Почему разрешили работать рынкам, где значительно больше скопления людей, чем в наших заведениях, если действительно хотели разорвать цепочку заболеваний?", – удивляется Ковальчук.

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По его словам, по состоянию на 21:00 протоколов в отношении его заведений не составляли.

"Но приходили нацгвардейцы, они просто фиксировали, что заведение работает. Не исключаю, что потом уже передадут эти акты участковым, а те уже позже придут составлять протоколы. Потому что, если бы они начали это делать вчера, то под областное управление полиции на акцию протеста вчера в обеденное время пришло бы значительно больше предпринимателей, а не до двадцати. А так у них пока стратегия не поднимать градус напряжения", – считает Ковальчук.

Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря 02

Читайте также: За первый "карантинный" выходной полицейские начали 9 уголовных дел и составили почти 1000 админпротоколов. ИНФОГРАФИКА

Он пояснил, что пикетировали вчера именно полицию, так как, по убеждению предпринимателей, правоохранительная система должна реагировать на то, что решение Кабмина противоречит Конституции, которая гарантирует право на труд.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4201
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15.11.2020 14:56
+10
Молодцы...так и надо...
Карантин это когда закрыто все...а когда одним можно а другим нет это не карантин...
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15.11.2020 14:57
+8
У богатых там свои причуды. Они могут сидеть по домам т.к у них начисляются зарплаты и пенсии .Замораживаются выплаты по кредитам и т.д Видимо будут развозиться продукты , лекарства БЕСПЛАТНО! по домам .А у нас ? Как можно сравнивать несравнимое
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15.11.2020 15:20
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Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4201
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15.11.2020 14:56 Ответить
В Одесі теж всі кафе та ресторани працюють і ринки також, хоча міська влада пітримала каратнин вихідного дня. Але в Одесі немає української влади, тому кожен робить що хоче.
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15.11.2020 15:11 Ответить
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 8635
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15.11.2020 15:19 Ответить
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 9674
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15.11.2020 15:25 Ответить
В Тернополе типа украинская влада...... и патриотов завалом!
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15.11.2020 16:16 Ответить
шо ти пЫ стЫш таку хйуню , провокатор, - а в твоєму Києві є ?
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15.11.2020 16:35 Ответить
Претенденты на Премию Дарвина
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15.11.2020 18:46 Ответить
И?
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 5292
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15.11.2020 20:22 Ответить
А что забыли про Колю и Велюр тому ублюдку все можна как и обрезанный жждам в Киеве и во власти....
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15.11.2020 15:48 Ответить
прикольно, а я думал горохоботы ))))
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15.11.2020 14:58 Ответить
оце точно !
бо свідомі українці дисципліновані і не бикують, коли цього не варто робити
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15.11.2020 15:19 Ответить
Вы адепт Пророка? Похвально, одобряю.
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15.11.2020 20:05 Ответить
коли ти вже навчишся вірно писати "ПОРОХ" ?
чмо ольгинське ? 😂
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15.11.2020 22:28 Ответить
Когда у нас введут сувЯренную демократию и обязательное поклонение и отдавание чести ближайшему кондитерскому магазину (( А пока у нас просто как бы , демократия он может писать имя твоего барина как хочет ((
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15.11.2020 23:23 Ответить
Молодцы...так и надо...
Карантин это когда закрыто все...а когда одним можно а другим нет это не карантин...
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15.11.2020 14:57 Ответить
Толерантний, це тому що залишив російську. Хай би мозок трохи зламали ваті, особливо з використанням місцевого діалекту західняків
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15.11.2020 19:08 Ответить
Закрывайте все!!!тогда будет справедливо
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15.11.2020 15:01 Ответить
справедливо будет, когда Лысый перепрофилирует свои рыгаловки в поминальные кафе Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 3645
дебил !
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15.11.2020 15:06 Ответить
Вот если бы он сразу додумался открыть там цукерню то никаких проблем бы не было
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15.11.2020 15:15 Ответить
так он может на это и рассчитывает Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 735
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15.11.2020 18:56 Ответить
Пусть об этом договаривается с шефом .Его проблемы (( Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 7628
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15.11.2020 21:04 Ответить
прими галопередолу вышиватное убогое...))) знаешь есть много украиномовных любящих масквабад сысысер и сралина....или ты инцестная мокша которая под украинца маскируется?
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15.11.2020 15:06 Ответить
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1201 Режим ЧС по Конституции вводим,Комендантский час как на Дамбассе.без паспорта вышел на улицу арест 15 суток,маску не надел штраф 20 000,нет лучше 40..Зеле надо закрыть дырку в бюджете 300 ярдов гривен...далее,супермаркетам разрешить работу утром час,вечером час...остальным полный карантин и самоизоляция... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1201
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15.11.2020 15:07 Ответить
канцлер Кац уже давно так австрияков плющит, Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4208

мерзавец. однозначно !
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15.11.2020 15:16 Ответить
пардон Курц
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15.11.2020 15:16 Ответить
"Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря" - мощный зaголовок...
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15.11.2020 15:09 Ответить
Декілька років тому в Іспанії заборонили палити в ресторанах. Перед тим або зробити приміщеня для тих хто не палить, або виділити площу для тих хто палить, якщо розміри дозволяють.

Потім в приміщеннях заборонили взагалі. Це при тому, що наприклад в магазинах одягу стояли попільниці, бо люда заходили з запаленими цигарками.

Заборонили і декілка вумніків власників дуже великих ресторанів заявили, що це ущимлення прав, то да сьо. І в їх ресторанах можна палити. Кукарєкали до того момент поки прийшли штрафи по 50 тис євро. І зразу в їх ресторанах перестали палити.
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15.11.2020 15:10 Ответить
так у нас закон не працює та й владі не довіряють,я думаю не потрібно доводити,що Україна тільки географічно у Європі.
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15.11.2020 15:32 Ответить
Но в некоторых частных кафе ( в основном по сёлам ) до сих пор курят внутри ...
Когда заходишь , запах сигарет и дым сразу ощущается .
Помню даже когда в банк приходила , а там дым коромыслом - кассирша работает и курит !!!. 😝
Я тогда первый раз увидела такое большое количество курящих людей , особенно женщин и бабушек !
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15.11.2020 15:33 Ответить
обладнали б ресторани примірочними для одягу(
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15.11.2020 17:39 Ответить
Украине приготовится !? - "Австрия вводит жесткую изоляцию 2.0 со вторника. Магазины и школы закрываются до 6 декабря. Покидать дом без крайней необходимости запрещено." Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1850
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15.11.2020 15:10 Ответить
У богатых там свои причуды. Они могут сидеть по домам т.к у них начисляются зарплаты и пенсии .Замораживаются выплаты по кредитам и т.д Видимо будут развозиться продукты , лекарства БЕСПЛАТНО! по домам .А у нас ? Как можно сравнивать несравнимое
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15.11.2020 15:20 Ответить
да это все понятно - мы с ними на других планетах !! .. у меня знакомые пацаны живут в Австрии (все меня зовут) так говорят обеспечивают полностью всем - 800 евро в месяц, плюс еще вирусные на поддержку штанов(каждый месяц по разному - 200-300 евро), медикаменты и питание на месяц, не платят за проживание(аренда) - живут нечего не делая - тупо карантинят..
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15.11.2020 15:33 Ответить
Ну так и я о том же .
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15.11.2020 18:19 Ответить
и я о том же - о том как нам будет очень трудно остаться в живых и не подохнуть с голода или от ковида.
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15.11.2020 23:36 Ответить
Дебільна влада робить все, щоб розвалити Україну.
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15.11.2020 15:12 Ответить
Концлагерь назвать "Короновирусный товаристч Сралин" Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1273
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15.11.2020 15:13 Ответить
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 9065
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15.11.2020 15:14 Ответить
Представляю ассортимент блюд "трапезной монастыря"🙂
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15.11.2020 15:16 Ответить
Красное вино рекою,без закуски.... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 5442
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15.11.2020 15:19 Ответить
🙂
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15.11.2020 15:30 Ответить
ассортимент сей трапезной будет скоро традиционный:
1. кутя
2. борщ
3. пирожки с капустой
4. 100 грам не чокаясь.....



отбоя от родственников уже бывших клиентов не будет !
Давай, Лысый, давай еще ... !
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15.11.2020 15:24 Ответить
6 января на Рождество Христово я в шутку написал...год будет тяжелый, очень Високосный,цифры 2020 очень и очень плохие...
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15.11.2020 15:17 Ответить
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 9675
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15.11.2020 18:58 Ответить
++++ Ты в этот раз не ошибся . Как в воду смотрел Сенатор Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 4676
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15.11.2020 19:26 Ответить
В теории, эти "служители Божьи" должны раздавать "прихожанам" пищу бесплатно. Ведь грех обидеть сиротку на мерсе, которого судьба завела отобедать чем Б-г послал. Но это в теории. Практика, я так понимаю, немного другая
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15.11.2020 15:21 Ответить
В чужой монастырь со своим уставом не лезут.
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15.11.2020 15:57 Ответить
був я сьогодні в заміському ресторані під Києвом
парився в сауні
все дуже просто: адміністрація тобі дає документ, що надає приміщення в аренду на 4 години
і по умовах уього договору, адмівнстрація затарила його віскі, закускою і протопила сауну
ніякого порушення, формально ресторан не працює, просто хздає в оренду примущення
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15.11.2020 15:23 Ответить
на наступниї вихідних ця "Ініціатива" буде підтримана багатьма...
На жаль ...(((
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15.11.2020 16:48 Ответить
А банда Лысого из одноименного клуба на выходных давно уже работает в качестве филиала налоговой инспекции.
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15.11.2020 15:25 Ответить
Семьи богатых РАБссиянских капиталистов и помещиков до 1917 года своих детей заставляли клянчить на улицах копейку милостыню... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 6548причем это считалось не зазорным,писал в своем дневнике посол братской Германии кайзера Вильгельма...
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15.11.2020 15:25 Ответить
Полный игнор теперь этого идиота
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15.11.2020 15:33 Ответить
которого ?

я очень извиняюсь, но с некоторых пор в нашей стране столько идиотов развелось, что их нужно называть по фамилии или хотя бы по оскорбительному прозвищу. Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 2775
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15.11.2020 15:43 Ответить
Который трапезничать захотел
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15.11.2020 15:45 Ответить
И правильно делают. Чиновники из ВОЗ хуже нацистов. При Гитлере и то в театр можно было пойти и на футбол.
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15.11.2020 15:35 Ответить
та да, конечно, легенда такая в Германии до сих пор есть:
"за безбилетный проезд в электричке при Гитлере никуда не водили, а шлепали прямо на перроне вокзала...." Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 3924
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15.11.2020 15:45 Ответить
Еслиэтот прекрасный хозяин ресторана или его родственники заболеет - везите сразу в морг и говорите, что это больница. А гробовщики - прекрасные реаниматологи. Можно позвать священника-терапевта с дьяконм-медсестрой. Помічне.
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15.11.2020 15:44 Ответить
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 8048 страна ЗЕльоных идиотов !
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15.11.2020 15:46 Ответить
таки да синагога обедница
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15.11.2020 15:57 Ответить
Где кельи?
С простио-монахинями.
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15.11.2020 16:11 Ответить
Ну а шо? Храм античного бога Бахуса же Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 3212
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15.11.2020 16:50 Ответить
можна,звичайно ,тішитись з винахідливості,якби не те, що пік епідемії лікарі очікують ще не цього року..
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15.11.2020 16:50 Ответить
Молодцы Тернопольчане-и смекалка,и юмор.
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15.11.2020 17:03 Ответить
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 4632
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16.11.2020 08:44 Ответить
Их бы энергию да в мирное русло...
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15.11.2020 17:27 Ответить
как видишь, у них ее в достатке...и после второй мировой и в мирное русло и сейчас...
энергию тех, иных, да в мирное русло
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15.11.2020 17:45 Ответить
СКОТЫ
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15.11.2020 21:48 Ответить
Тернополю повезло з адекватно місцевою владою
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16.11.2020 10:11 Ответить
 
 