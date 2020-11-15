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Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского. ФОТО

На Ивано-Франковщине полицейские задержали злоумышленника, который нанес сотруднику полиции телесные повреждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство, за содеянное задержанному грозит наказание - до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Так, 14 ноября в 21:30 патрульные Косовского отдела полиции остановили автомобиль Iveco за нарушение правил дорожного движения. При общении с полицейскими 25-летний водитель, житель района, имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Через некоторое время приехали знакомые водителя, которые вели себя агрессивно, препятствовали работе правоохранительных органов и пытались забрать водителя с места происшествия. В какой-то момент нарушитель подошел к полицейскому и ударил его в лицо, после чего он и его знакомые скрылись.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и вспомогательные экипажи. В течение часа правоохранители установили местонахождение хулигана и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчина был пьян - 1,29 промилле. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению хулиганских действий.

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В результате инцидента 29-летнему полицейскому причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба мягких тканей, подкожных кровоизлияний правой ушной раковины, ссадин лобной области головы.

Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского 01
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Топ комментарии
+8
Футболка на любителя, цепочка циганская ...
А какой вообще смысл несёт эта фотография манекена ?
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15.11.2020 15:48
+7
А к чему сарказм? По вашему от "правильной" полиции новость должна была выглядеть как "полицейские избили водителя, пострадавший в реанимации"? А лет 10 назад с ним бы так и случилось.
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15.11.2020 15:58
+4
Майбутній депутат від Слуги народу.
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15.11.2020 15:47
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Майбутній депутат від Слуги народу.
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15.11.2020 15:47 Ответить
Да это он и есть! Присмотрись внимательно. П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського - Цензор.НЕТ 7177
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15.11.2020 16:54 Ответить
Вылитый ОПЗЖопец 100% !!!
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15.11.2020 17:22 Ответить
Футболка на любителя, цепочка циганская ...
А какой вообще смысл несёт эта фотография манекена ?
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15.11.2020 15:48 Ответить
"мусора сами ему в рот водку заливали"
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15.11.2020 15:49 Ответить
А я напоминаю-в "рехвормированную" полицию рюкзакова проходил тщательнейший отбор и конкурс.
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15.11.2020 15:51 Ответить
А к чему сарказм? По вашему от "правильной" полиции новость должна была выглядеть как "полицейские избили водителя, пострадавший в реанимации"? А лет 10 назад с ним бы так и случилось.
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15.11.2020 15:58 Ответить
Правильно выглядит так- "никто никого не избил-нарушитель в наручниках доставлен в РОВД."
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15.11.2020 16:31 Ответить
Вам не догодити.... поліція побила - поліція винуваті, поліцію побили теж поліція "винуваті" .
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16.11.2020 09:53 Ответить
Тобто треба щоб обов'язково хтось когось побив? Що за маячня?
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16.11.2020 10:36 Ответить
Так а если водила нападает, то как по другому? Сказать "не нарушайте, гражданин, и дайте одеть на себя наручники"?
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17.11.2020 08:09 Ответить
паліцейські конечно був один,або напарнік заодно з тими.маразм.Чи доживемо ми того,коли буде так,як в Польщі-окрик* поліція* і стрільба на поранення!!!! Чи проснемося від такого ,що відбувалося в Магдаленці,під Варшавою? Забули,коли українця застрілили тільки за те,що вийшов з машини і не виконав розпорядження полісмена????При вагітній жінці поруч...І все правильно.
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15.11.2020 16:01 Ответить
Во всем должен быть баланс... Если будет так как вы предлагаете, то наша власть будет несменяемой...
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15.11.2020 16:10 Ответить
Бий своїх мусорів, щоб чужі боялись..
Це просто була невинна спроба залякування ОМОНівських нелюдів Лукашеску та Хвуйла Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского - Цензор.НЕТ 7994
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15.11.2020 16:07 Ответить
Среди меня возник вопрос - в ведомости сдачи вышеупомянутым (отхватившим люлей) полицаем нормативов по физической подготовке (нормативы сдаются 2 раза в год) в графе «приёмы рукопашного боя» какая именно стоит оценка?
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15.11.2020 16:12 Ответить
жаль что этот чувак сейчас не в Минске раскидал бы мусоров и морду бы набил а то те уже ходят 3 месяца бе толку и некому побить омон местный
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15.11.2020 16:19 Ответить
Представляю себе такой заголовок где-нибудь на Мичиганщине... Хотя нет, не представляю...
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15.11.2020 16:24 Ответить
европейцы, они все такие
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15.11.2020 16:29 Ответить
Полицейский наверное из Модельного Агенства , был взят на Службу.
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15.11.2020 17:10 Ответить
Ну и зачем показывать такое фото, на котором морды совсем не видно? Или это у вас для того, чтоб места больше занять на цензоре? СРАМОТА!!!
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15.11.2020 17:15 Ответить
В нормальній державі цього придурка поліцейські просто пристрелили і їм би ще премію виписали. довели державу до повного хаосу,що поліція немає права навіть себе захистити,що до речі написано в Законі. ЗСУ під угрозою карного покарання також заборонено захищати свою землю і своє життя і не стріляти по ворогах. Зелена чума доводить Україну до повного знищення.
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15.11.2020 17:32 Ответить
в нормальной стране мусора не будут сидеть в засаде и пытаться сбить бабло.
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15.11.2020 18:16 Ответить
В нормальної країни, ніхто таке бидло за поліцаїв не вважає. П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського - Цензор.НЕТ 2976
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15.11.2020 20:50 Ответить
почему не застрелены? бешеных собак надо отстреливать, кастрация ничего не даст
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15.11.2020 21:23 Ответить
В цій області це нормально, якщо водій з кришованих, за тиждень випустять а на ментів відкриють кримінальну справу, у нас так більшість нової поліції звільнилось...
А в цьому гірському районі взагалі п'яний за рулем це не злочин, там всі п'яні їздять...
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16.11.2020 07:11 Ответить
Це що за мент такий? Чому не пристрелив покидька на місці?
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16.11.2020 15:27 Ответить
 
 