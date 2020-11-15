Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Киеве 15 ноября мобильные группы проверили соблюдение карантина 1535 субъектами хозяйствования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
"В столице в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами с участием специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования. В частности, 352 предприятия общественного питания, 345 объектов по реализации продовольственных товаров, 670 - непродовольственных товаров, 32 агропродовольственных рынка, 15 непродовольственных рынков, 35 парикмахерских и салонов красоты, 58 спортзалов и фитнес-центров, 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности (кинотеатры, музеи, выставочные мероприятия)", - говорится в сообщении.
По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) за несоблюдение карантинных ограничений. Из них непосредственно работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составлено 24 протокола, совместно с представителями Главного управления Нацполиции в Киеве - 29, совместно с "Громадською вартою" - 2.
Среди проверенных субъектов хозяйствования - фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они сегодня не работают - были закрыты, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.
12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".
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насчет санду буду рад ошибится, но я редко ошибаюсь.
Πραβдοργδ™
Поліція закрила в столиці виставку котів.
преЗЕрвативу срочно нужно уничтожить весь малый бизнес в Украине, чтобы обвинить в этом порошенко, как это уже произошло с медициной.
Сантехник киевский
********** веде відеоблоги з лікарні,
міністр ОЗ заникався вдома і обіцяє вести блог,
міністр ВС пропав разом зі своїм радником,
ЦВК ніяк не розродиться з результатами виборів остаточно,
мусора вламуються в кабаки і заарештовують виставку котів.
Що відбувається?
Как ковидное бабло розворовать так шустренько, а убытки от карантинов так опять пусть гои несут?
Nataliya
Ходити по шльондрам щодня і тільки в суботу та неділю надівати презерватив -
ось це і є карантин вихідного дня.
Прошу вибачення за порівняння.
снимаешь презерватив, приступаешь к делу.
одеваешь презерватив, выходишь на улицу.
снимаешь презерватив и кладешь в карман до следующего раза.
с масками то же самое, с действиями власти тем более