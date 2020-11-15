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Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Киеве 15 ноября мобильные группы проверили соблюдение карантина 1535 субъектами хозяйствования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

"В столице в воскресенье, 15 ноября, мобильными группами с участием специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования. В частности, 352 предприятия общественного питания, 345 объектов по реализации продовольственных товаров, 670 - непродовольственных товаров, 32 агропродовольственных рынка, 15 непродовольственных рынков, 35 парикмахерских и салонов красоты, 58 спортзалов и фитнес-центров, 28 учреждений культуры и развлекательной деятельности (кинотеатры, музеи, выставочные мероприятия)", - говорится в сообщении.

По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей) за несоблюдение карантинных ограничений. Из них непосредственно работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве составлено 24 протокола, совместно с представителями Главного управления Нацполиции в Киеве - 29, совместно с "Громадською вартою" - 2.

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Среди проверенных субъектов хозяйствования - фитнес-центры с ресторанами "Царский" и "5 Элемент" и 20 фитнес-центров "Спортлайф". Все они сегодня не работают - были закрыты, подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба 01
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба 02
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба 03
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба 04

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Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба 05

Напомним, с полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня.

12 ноября правительство Украины опубликовало на своем сайте принятое накануне постановление №1100, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15


Πραβдοργδ™

Поліція закрила в столиці виставку котів.

Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9099
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15.11.2020 22:08
+11
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 22:12
+9
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1226
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15.11.2020 21:56
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Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1226
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15.11.2020 21:56 Ответить
из той санду такая же "прозападная опозиция" как и с труханова.
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15.11.2020 21:59 Ответить
Ты то откуда знаешь ? Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 465 Или просто чтобы ляпнуть ?
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15.11.2020 22:02 Ответить
читал ее интерьвью - ватная вата повернутая на уважении к "путину"
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15.11.2020 22:07 Ответить
Ой всё не продолжай. Ты мне будешь рассказывать кто прозападный и кто не прозападный у меня в стране. Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 342
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15.11.2020 22:12 Ответить
ну у нас зеленский тоже "прозападный".)
насчет санду буду рад ошибится, но я редко ошибаюсь.
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15.11.2020 22:19 Ответить
Велюр і ломбарди працюють?
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15.11.2020 21:59 Ответить
Велюр то святе, - Штабь
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15.11.2020 22:00 Ответить
Донкіхоти, блін...)))
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15.11.2020 22:03 Ответить
За це комусь прийдеться відповідати! Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9533
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15.11.2020 22:04 Ответить
Лучше б эти мобильные групы позакрывали рассадник нечести в Украине - ,,опзж,, !
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15.11.2020 22:05 Ответить
Медали! Всем!
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15.11.2020 22:05 Ответить
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6457весело живём и вперед идем
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15.11.2020 22:07 Ответить
Дармоїди на відгодівлі! Як у кіно-"Хто не работает тот ест"!
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15.11.2020 22:08 Ответить


Πραβдοργδ™

Поліція закрила в столиці виставку котів.

Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9099
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15.11.2020 22:08 Ответить
+100500
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17.11.2020 23:17 Ответить
ДБЛы ***. У меня других нет слов.
преЗЕрвативу срочно нужно уничтожить весь малый бизнес в Украине, чтобы обвинить в этом порошенко, как это уже произошло с медициной.
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15.11.2020 22:09 Ответить


Сантехник киевский

********** веде відеоблоги з лікарні,
міністр ОЗ заникався вдома і обіцяє вести блог,
міністр ВС пропав разом зі своїм радником,
ЦВК ніяк не розродиться з результатами виборів остаточно,
мусора вламуються в кабаки і заарештовують виставку котів.
Що відбувається?
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15.11.2020 22:11 Ответить
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 22:12 Ответить
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2292
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15.11.2020 22:31 Ответить
вам, що кисневі точки самі по собі працювати будуть,, як і апарати швл? Лікарів і сестер не вистачає. А вам світ на кінотеатрах і спортзалах зійшовся.
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16.11.2020 00:33 Ответить
кіно і спортзали то таке, а от яка різниця між продуктовим ринком і речовим, ризик зараження різний і де вищий? ні я розумію їсти всі хочуть, але ті хто торгують на речовому ринку теж хочуть їсти, а за що?
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16.11.2020 09:04 Ответить
арештувать виставку котяр для боротьби з ковід, це по нашому, по чемпінськи)
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15.11.2020 22:16 Ответить
збсь. Закрыть закрыли а кто компенсирует людям простои и затраты?
Как ковидное бабло розворовать так шустренько, а убытки от карантинов так опять пусть гои несут?
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15.11.2020 22:11 Ответить
Надо не все магазины и рестораны закрывать, а только те, которые работают с депутатами - главными разносчиками заразы. Болеют в основном они.
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15.11.2020 22:12 Ответить
фильм левиафан смотрели?посмотрите что вас ждет.убогое советское дерьмо
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15.11.2020 22:15 Ответить
а им шо, за работу в выходные по двойному тарифу платят или они берут по двойному?
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15.11.2020 22:16 Ответить
Главное, чтоб они, по ошибке, свои игровые автоматы не позакрывали
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15.11.2020 22:17 Ответить
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4489Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8780
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15.11.2020 22:20 Ответить
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 380
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15.11.2020 22:21 Ответить
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5927
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15.11.2020 22:39 Ответить
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 22:28 Ответить
рагули и города, близкие к России,-это разные вещи.Что за каша у Вас в башке?
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15.11.2020 22:34 Ответить
Почему не закрыта Верховна Зрада и правительство? Судя по отчетам - это главный источник заразы!
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15.11.2020 22:32 Ответить


Nataliya

Ходити по шльондрам щодня і тільки в суботу та неділю надівати презерватив -
ось це і є карантин вихідного дня.
Прошу вибачення за порівняння.
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15.11.2020 22:35 Ответить
одеваешь презерватив,заходишь в бордель
снимаешь презерватив, приступаешь к делу.
одеваешь презерватив, выходишь на улицу.
снимаешь презерватив и кладешь в карман до следующего раза.
с масками то же самое, с действиями власти тем более
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15.11.2020 22:41 Ответить
А вот в угнетённой Беларуси, все салоны и качалки пашут не вынимая! -- а Зеля кровавый ликвидатор и унетальщик файных кобиток и ихних парубкив! -- впрочем, как и наша Доярка, гэнэтигэ фр. Меркель...*(
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16.11.2020 00:38 Ответить
Всі, хто голосував за Янелоха - так вам і треба. Хто ніт - тримайтеся.
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16.11.2020 00:52 Ответить
Действительно, разбаловались! Все - на субботник, в поля, копать корнеплоды, оставшиеся после сбора урожая и заготавливать в госрезерв, а, то там мыши проголодались!
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16.11.2020 07:24 Ответить
Клааас... Як все позакривають - ото заживем!
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16.11.2020 08:46 Ответить
Весь малый бизнес мы разрушим а затем мы в стойло их погоним..........
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17.11.2020 06:56 Ответить
Бабушка рассказывала,что в 32-м ходили красноармейцы, у кого три колоска находили -расстрел, если в хате есть еда - тех в Сибирь. Оказывается это были мобильные группы
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17.11.2020 23:15 Ответить
 
 