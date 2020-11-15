Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%, - ЦИК. ТАБЛИЦА
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По состоянию на 20:00 средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отмечается в сообщении.
При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.
В ЦИК напомнили, что сведения о явке носят неофициальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте.
Также в ЦИК предложили сравнить явку на повторных выборах с показателями для голосования 25 октября - тогда на участки пришли 36,88% избирателей.
По данным гражданской сети ОПОРА, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 23,9%.
Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.
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Явка на повторных выборах 15 ноября составила 24% голов.
у Порошенка "Свобода" -конкурент на,як він вважає, його "патріотичному лохторальному полі".. риги Баризі не конкурент ,а скоріше"кров від кров свої...". ,і вони працюють на "ватному лохторальному полі"..
крім того "Свобода" ідеологічна партія, на відміну від політпроектів Пєті БПП,"Солідарність","ЄС"...