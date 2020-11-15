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местные выборы (2145) ЦИК (3635) явка (146)

Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%, - ЦИК. ТАБЛИЦА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

По состоянию на 20:00 средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - отмечается в сообщении.

При этом самая высокая явка - 34,29% - зафиксирована в Хмельницкой области на выборах Каменец-Подольского городского головы. На Киевщине выбирали мэра города Украинка, явка составила 31,46%. На выборы мэра Луцка пришло 25,96% избирателей, а Одессы - 25,14%. Мэра Краматорска Донецкой области пришли выбирать 23,14% избирателей. В Херсоне на выборах городского головы явка составила 20,89%, в Сумах - 19,02%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол КМИС на повторных выборах мэра Одессы: Труханов набирает 56,7% голосов и выигрывает. ТАБЛИЦА

Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%, - ЦИК 01

В ЦИК напомнили, что сведения о явке носят неофициальный характер, поскольку в соответствии с постановлением ЦИК от 20 октября 2020 № 404 они поступают в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в частности по телефону или электронной почте.

Также в ЦИК предложили сравнить явку на повторных выборах с показателями для голосования 25 октября - тогда на участки пришли 36,88% избирателей.

По данным гражданской сети ОПОРА, явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 23,9%.

Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%, - ЦИК 02

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходит в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

Также читайте: Явка во втором туре местных выборов - на 1/3 меньше, чем в первом, - "ОПОРА"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+2
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7428
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15.11.2020 23:06
+1
Сім"ї обрали своїх уродів. Тепер живіть з цим і не скигліть.
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15.11.2020 22:39
+1
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24% поголовья
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15.11.2020 23:03
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Сім"ї обрали своїх уродів. Тепер живіть з цим і не скигліть.
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15.11.2020 22:39 Ответить
Герой так? А кого обирати, скажімо в Краматорську, діючий з ригів (але шифрується) - кандидат від жопоблоку?
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15.11.2020 23:01 Ответить
Ну так і живіть з ригами, все ж правильно обрали? Харьків і Одеса вам в помічь.
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15.11.2020 23:07 Ответить
С явками что то не очень, зато с паролями все зашибись
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15.11.2020 22:59 Ответить
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1972
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15.11.2020 23:02 Ответить
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24% поголовья
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15.11.2020 23:03 Ответить
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7428
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15.11.2020 23:06 Ответить
Хто з Луцька, волиняки вибрали "За Майбах Коломойського"?
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15.11.2020 23:08 Ответить
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%
Явка на повторных выборах 15 ноября составила 24% голов.
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15.11.2020 23:22 Ответить
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2893
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15.11.2020 23:45 Ответить
В Кам'янці-Подільському мером став націоналіст. Колишньому ригові не допомогла і підтримка порохнявої "єврейської салідарності"
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16.11.2020 01:50 Ответить
Пояснюється просто.
у Порошенка "Свобода" -конкурент на,як він вважає, його "патріотичному лохторальному полі".. риги Баризі не конкурент ,а скоріше"кров від кров свої...". ,і вони працюють на "ватному лохторальному полі"..
крім того "Свобода" ідеологічна партія, на відміну від політпроектів Пєті БПП,"Солідарність","ЄС"...Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8271
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16.11.2020 08:07 Ответить
 
 