На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата. ИНФОГРАФИКА

Заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона.

Об этом он сообщает в Facebook со ссылкой на параллельный подсчет голосов предвыборного штаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Штабом Игоря Колыхаева обработано 100% протоколов. Уверенную победу одержал Игорь Колыхаев. За него проголосовало 65,13%. За его оппонента вдвое меньше - 34,87%. Результаты совпадают с данными экзит-пола. В Херсоне за кандидатов в мэры проголосовало 52225 херсонцев (за исключением тех, кто испортил бюллетень)", - говорится в посте.

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Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходил в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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