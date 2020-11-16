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местные выборы (2145) мэр (1632) Херсон (2108)

На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона.

Об этом он сообщает в Facebook со ссылкой на параллельный подсчет голосов предвыборного штаба, информирует Цензор.НЕТ.

"Штабом Игоря Колыхаева обработано 100% протоколов. Уверенную победу одержал Игорь Колыхаев. За него проголосовало 65,13%. За его оппонента вдвое меньше - 34,87%. Результаты совпадают с данными экзит-пола. В Херсоне за кандидатов в мэры проголосовало 52225 херсонцев (за исключением тех, кто испортил бюллетень)", - говорится в посте.

На выборах мэра Херсона побеждает нардеп За майбутнє Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата 01

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На выборах мэра Херсона побеждает нардеп За майбутнє Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата 02

Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходил в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Главное что не Сальдо победил,то ватник органический и вор . Колыхаев компромиссная фигура на фоне подонка Сальдо.
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16.11.2020 01:16
+5
На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата - Цензор.НЕТ 85
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16.11.2020 00:29
+5
6 полных календарных лет войны, правды, вранья, дебилизма, 13 тысяч погибших, состояние войны продолжается, страна качается всё крепче---и всё коту под хвост по части выборов на местах! Ну нигде не произошло осмысление реальное---ну ни где! Ведь так! Кто молод---валите. Хуже не будет при любом выборе географическом.
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16.11.2020 00:53
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Херзеля, короче, в том Херсоне...
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16.11.2020 00:25 Ответить
На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата - Цензор.НЕТ 85
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16.11.2020 00:29 Ответить
100% фальсификат. За майбах каломойши нигде не прошёл.
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16.11.2020 00:52 Ответить
Так он же ни где не признавался, что он в "майбахе"))) У него своя партия "нам тут жити"))) И она по области набрала хорошо) В ней собрались бывшие рыги, которым с зажопниками не по пути)))
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16.11.2020 01:04 Ответить
кто "он"?
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16.11.2020 10:19 Ответить
Колыхаев)))
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16.11.2020 14:01 Ответить
та ні..

просто Великі Забудовники типу Сальдо порядком підзає..али городян...
і при наявності якоїсь "людської" альтернативи вони йдуть на...уй
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16.11.2020 08:11 Ответить
Сальдо по началу позиционировал себя как независимый кандидат.))) Хотя он рыг, гыгом.))) А во втором туре его открыто поддержали зажопники и сальдовские это кричали на каждом углу))) Идиоты думали, что это им добавит голосов)))
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16.11.2020 14:05 Ответить
6 полных календарных лет войны, правды, вранья, дебилизма, 13 тысяч погибших, состояние войны продолжается, страна качается всё крепче---и всё коту под хвост по части выборов на местах! Ну нигде не произошло осмысление реальное---ну ни где! Ведь так! Кто молод---валите. Хуже не будет при любом выборе географическом.
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16.11.2020 00:53 Ответить
6 полных календарных лет войны, правды, вранья, дебилизма, 13 тысяч погибших, состояние войны продолжается, страна качается всё крепче---и всё коту под хвост по части выборов на местах! Ну нигде не произошло осмысление реальное---ну ни где!

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Нагадати,як Петро призначив головою Мінініормполітики свого кума Стеця.. абсолютно бездарного,котрий умів лише пиляти бюджет ? ТОму була спі..арашена у час правління Бариги вся пропагандистсько -інформаційна робота з "ватою",в тому числі Херсону...
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16.11.2020 08:18 Ответить
Дудра, ты ж работал на Барыгу )) Шо случилось? Теперь на кого? ))
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16.11.2020 08:33 Ответить
"За Майбах Коломойського!!!"
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16.11.2020 00:54 Ответить
Главное что не Сальдо победил,то ватник органический и вор . Колыхаев компромиссная фигура на фоне подонка Сальдо.
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16.11.2020 01:16 Ответить
Хотелось чтобы это было так но судя по всему Сальдо просто городской дурачек засетившийся в 2014-м как сепар. Колыхаев вполне реально может оказаться еще более не просто пророссийским а вполне себе российским ФСБшником-консервой. В любом случае не ожидаю от него ничего хорошего. Херсон снова в ЖОПЕ!
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16.11.2020 06:39 Ответить
Колыхаев компромиссная фигура на фоне подонка Сальдо.

"з двох зол..."
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16.11.2020 08:15 Ответить
А вот в Сумах кандидат от "Батькивщины" Александр Лысенко уже второй раз становится мэром 70% . . У "Батькивщины" и в горсовете большинство . Но без ЕС большинства не выйдет .
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16.11.2020 04:19 Ответить
Видать нормальный мер, раз тезис "абы не Юля" не сработал.
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16.11.2020 07:02 Ответить
фактор "від Юлі" як і " від Зе" на місцевих виборах більше "не грає"..
це означає кінець їх як політиків на наступних загальноукраїнських виборах

можливо зіграє(як виключення)фактор "від Порошенко" у Львові...
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16.11.2020 08:14 Ответить
Как говорится - дурень думкой богатеет. Вы свидетель секты "Юлявсё"?
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16.11.2020 10:03 Ответить
Дибилизм некоторых "форумных мечтателей" ещё и в том состоит , шо 25 жовтня после экситполов по тройке городов завопили истерики , мол "Слуги" на выход, Юля на выход -- мол мы победили . Кто "мы" -- ну на 3 мертветчуковских - ясный пень ЖОПа, на 5м и "Прямом" -- тоже ясно . Ну и "Голос" . Вообщем -- все ахереть какие переможци !

Но проходят дни , прошли недели . На на сайтах ЦВК совсем другая картина . Да "Слуги" сдали по сравнению с парламентскими . В раза 2.5 . Но учитывая , шо у остальных было -- у кого 12% , у кого 8% , а у кого 6% . С учётом этого -- свои 14% "Слуги" имеют .

Но вот СЮРприз . Кто же вторая по результатам местных выборов ? Подсчитанно 37 тысяч из 43 депутатских мест ... Результаты такие же как и при 10% просчитанных ... Вторые по количеству мандатов - "Батькивщина" . Та самая , которой кликуши наистерили проигрыш ещё 25 жовтня .
Самый забавный результат у "Голоса" , у тех , кого в переможци записывали на эфирах . У них аж 297 депутатов . У "Батькивщины" сейчас 3858 - а переможцив аж 300 !!!
Другие "переможци" 3248 -- ЕС . На сегодня это 5-й результат . У ЖОПы чуть больше - 3493 .

Но опять же "Замайбах Бени" -- 3-й и пока опережает немного ЖОПу .

Так шо , про наступні вибори : гомерический регет ... Антирейтинги Пети ни на миллиметр не упали . 5 лет правления забывается с трудом . Как и рыгоблевотный "рай" до 2014 .
Поэтому и ЖОПа имеет свой электоральный потолок . Больше всего у ЖОПы забирают "Слуги" и шансов , шо на их "юхафастоке" что-то сильно изменится от "Слуг" до ЖОПы -- весьма мало . Так же и проект Шария схлопнулся так же как и "Озимое поколение" Богословской-Пинчука в своё время .

А такие партии как "Батькивщина" живут по 20 лет именно потому , что имеют из всех других партий чёткую и устойчивую экономическую платформу . Юля на парочке эфиров её чётко канотировала -- это кейнсианская модель , т.е. лево-центристкая с пониманием , что в мире доля общественной собственности постоянно растёт . И что частник хорош только в массовом производстве товаров и услуг . Но не в критических инфраструктурах .
У ЕС и ЖОПы нет никакой экономической платформы . Это сугубо прозападная и прокремлевские внешнеполитические платформы .
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16.11.2020 17:50 Ответить
бродит призрак наварозии.....
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16.11.2020 06:02 Ответить
В Херсоне из двух зол выбирали меньшее т. е. из двух кондомов меньшего , но не факт что меньший чем-то лучше. Оба кандидата явно пророссийские ,просто Сальдо 100% спалился еще в 2014-м,когда с в эфире РТ1 вместе с депутатами ВР от ПР Царевым и Журавко просил Путина ввести войска в Херсон. А Колыхаев скорее всего ФСБшная "консерва" уже захватившая земли на территории Каховского района. И вся эта хрень началась с выборов зеленого президента в 2014-м. ,ну и фактор слабоумного электората ...
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16.11.2020 06:30 Ответить
Усі покидьки !
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16.11.2020 08:21 Ответить
От ватных дебилов в Херсоне другого нечего было и ожидать. Поражает, откуда на востоке столько тупого населения?*
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16.11.2020 11:45 Ответить
 
 