На выборах мэра Херсона побеждает нардеп "За майбутнє" Колыхаев, - параллельный подсчет кандидата. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона.
Об этом он сообщает в Facebook со ссылкой на параллельный подсчет голосов предвыборного штаба, информирует Цензор.НЕТ.
"Штабом Игоря Колыхаева обработано 100% протоколов. Уверенную победу одержал Игорь Колыхаев. За него проголосовало 65,13%. За его оппонента вдвое меньше - 34,87%. Результаты совпадают с данными экзит-пола. В Херсоне за кандидатов в мэры проголосовало 52225 херсонцев (за исключением тех, кто испортил бюллетень)", - говорится в посте.
Напомним, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы проходил в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины: Сумах, Одессе, Херсоне, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском и Украинке Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
просто Великі Забудовники типу Сальдо порядком підзає..али городян...
і при наявності якоїсь "людської" альтернативи вони йдуть на...уй
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Нагадати,як Петро призначив головою Мінініормполітики свого кума Стеця.. абсолютно бездарного,котрий умів лише пиляти бюджет ? ТОму була спі..арашена у час правління Бариги вся пропагандистсько -інформаційна робота з "ватою",в тому числі Херсону...
"з двох зол..."
це означає кінець їх як політиків на наступних загальноукраїнських виборах
можливо зіграє(як виключення)фактор "від Порошенко" у Львові...
Но проходят дни , прошли недели . На на сайтах ЦВК совсем другая картина . Да "Слуги" сдали по сравнению с парламентскими . В раза 2.5 . Но учитывая , шо у остальных было -- у кого 12% , у кого 8% , а у кого 6% . С учётом этого -- свои 14% "Слуги" имеют .
Но вот СЮРприз . Кто же вторая по результатам местных выборов ? Подсчитанно 37 тысяч из 43 депутатских мест ... Результаты такие же как и при 10% просчитанных ... Вторые по количеству мандатов - "Батькивщина" . Та самая , которой кликуши наистерили проигрыш ещё 25 жовтня .
Самый забавный результат у "Голоса" , у тех , кого в переможци записывали на эфирах . У них аж 297 депутатов . У "Батькивщины" сейчас 3858 - а переможцив аж 300 !!!
Другие "переможци" 3248 -- ЕС . На сегодня это 5-й результат . У ЖОПы чуть больше - 3493 .
Но опять же "Замайбах Бени" -- 3-й и пока опережает немного ЖОПу .
Так шо , про наступні вибори : гомерический регет ... Антирейтинги Пети ни на миллиметр не упали . 5 лет правления забывается с трудом . Как и рыгоблевотный "рай" до 2014 .
Поэтому и ЖОПа имеет свой электоральный потолок . Больше всего у ЖОПы забирают "Слуги" и шансов , шо на их "юхафастоке" что-то сильно изменится от "Слуг" до ЖОПы -- весьма мало . Так же и проект Шария схлопнулся так же как и "Озимое поколение" Богословской-Пинчука в своё время .
А такие партии как "Батькивщина" живут по 20 лет именно потому , что имеют из всех других партий чёткую и устойчивую экономическую платформу . Юля на парочке эфиров её чётко канотировала -- это кейнсианская модель , т.е. лево-центристкая с пониманием , что в мире доля общественной собственности постоянно растёт . И что частник хорош только в массовом производстве товаров и услуг . Но не в критических инфраструктурах .
У ЕС и ЖОПы нет никакой экономической платформы . Это сугубо прозападная и прокремлевские внешнеполитические платформы .