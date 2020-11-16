Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
На площади Конституции, под зданием Верховной Рады, проходит предупредительная акция протеста предпринимателей против карантинных ограничений и фискализации.
Об этом сообщает корреспондпент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Требование митингующих: отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса; принять законопроекты № 3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.
"У нас два ключевых требования: нет - карантину, и нет - драконовской фискализации микробизнеса", - заявили организаторы акции протеста во время выступления со сцены.
Митингующие установили сцену, держат национальные флаги и флаги с надписью "SaveФОП", плакаты со своими требованиями.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Их надо штрафовать за такие сборища в период эпидемии.
Из-за их беспечности у нас и растёт корона вирус, и вся страна страдает
Чому не такі: "Ми ніколи не прийдемо за пенсіями", чи "Нам не потрібні ваші безкоштовні школи", або "Ми за платні дороги і медицину", а може так: "досить гратись у соціалізм, ми проти безглуздих пільг і допомог"...
Стільки гарних лозунгів, а вони якийсь треш пишуть
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета. При учёте, что дыра в бюджете уже более 200 миллиардов и будет расти, то перед руководством Украины маячит новый кризис. И это будет штука посильнее "Фауста" Гете.
Решить это можно тремя способами. Первый самый простой и самый плохой - это напечатать гривну. Столько сколько надо. Но это будет печать фанатиков, запустит инфляцию и рост курса доллара. Второй способ - продажа золотовалютных запасов. Но это тоже не лучший вариант. А если учесть, что до конца года Украине надо будет ещё рассчитаться по своим долговым обязательствам, то это ставит страну на грань финансовой катастрофы. Третий вариант самый болезненный для рейтинга власти - секвестирование бюджета. Это значит, что обрежут финансирование по многим программам и статьям, а кто-то не получит вовремя зарплату. Так правительство в Украине часто баловалось, когда задерживали зарплату врачам, учителям, шахтерам и другим. При той ситуации, что сложилась в Украине сейчас, секвестирование станет фактическим политическим суицидом для Зеленского и его #моносброда.
Кстати, МВФ в этом году денег не даст. Это уже понятно. Можно еще попытаться выйти с продажей ОВГЗ, которые котируются сегодня на уровне "мусорных бумаг", но не факт, что руководству Украины получится разместить их на необходимые суммы и под разумные проценты. Финансисты со скепсисом смотрят на подобный сценарий.
Как наиболее вероятный, с минимальными негативными последствиями для страны, рассматривается вариант, когда частично допечатают гривну, частично продадут золотовалютный запас и частично таки секвестируют бюджет. При этом варианте курс поплывёт, но не так катастрофически, как при реализации только первого варианта. Но это лишь оттянет время и не решит проблему.
Так что доцарювались Зеленский, Ермак, Шмыгаль и их подельники. Хотя я уверен, что всегда найдётся кто-то с низким IQ и розовыми очками на носу, кто скажет с надрывом "Дайте им ещё сто дней или пусть хоть видосик запишут". Им можно дать бездарно потратить ещё 100 дней, а вот у Украины этих лишних ста дней нет. Можем просто не выжить. И это не пустые страшилки, а реальный сценарий.