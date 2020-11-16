Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 ноября, в Виннице предприниматели вышли на протест с требованием отменить карантин выходного дня. Они перекрыли центральную улицу города.

Об этом сообщает местное издание "Veжa", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, около 12:00 несколько десятков протестующих перекрыли движение по улице Соборной. Они двигаются по пешеходному переходу возле здания Винницкой облгосадминистрации.

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Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось. Они хотят услышать официальную версию властей по поводу "давления на бизнес".

Часом ранее эта же группа протестующих временно перекрывала движение транспорта на международной трассе на Киев возле пгт Стрижавка.









