Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 16 ноября, в Виннице предприниматели вышли на протест с требованием отменить карантин выходного дня. Они перекрыли центральную улицу города.
Об этом сообщает местное издание "Veжa", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, около 12:00 несколько десятков протестующих перекрыли движение по улице Соборной. Они двигаются по пешеходному переходу возле здания Винницкой облгосадминистрации.
Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось. Они хотят услышать официальную версию властей по поводу "давления на бизнес".
Часом ранее эта же группа протестующих временно перекрывала движение транспорта на международной трассе на Киев возле пгт Стрижавка.
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Там скандировали и "Зелю Геть!". Знакомый из Винницы два часа назад кусочек видео скинул на Вайбер.
Каждая перенесенная пневмония - это фиброз, цирроз легких, сердечная недостаточность и т.д. Короче, перенесенный ковид у многих оставит неизгладимые рубцы. И не только на душе...
после взрыва на фабрике биооружия "Вектор" под Новосибирском.
но взять расписку что в случае заболевания ковидом они не будут обращаться в госмедучреждения.
Как же типично поведение властей.
Напоминаю (потому как в школе Слуги Народа учились плохо, и потому не знают истории), что в Кровавое Воскресенье (9 анваря 1905 года) народ тоже шел просто поговорить с царем-батюшкой, то есть с властями. Власть с народом разговаривать отказалась, в том же году началась революция.
Я, собственно, к тому, что с народом разговаривать нужно, если народ того просит.
Если, конечно, не хочется майдана.
Если же ******* очень хочется, то можно не только от народа прятаться, но и пострелять (как в 2014 один пострелял).
т.е до этих донесли линию поведения и последствия
Им то с рук не сойдет, да и бежать сейчас некуда, из-за карантина границы закрыты.
Это тот, который:
С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины" и работал в - "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".