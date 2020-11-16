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Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 16 ноября, в Виннице предприниматели вышли на протест с требованием отменить карантин выходного дня. Они перекрыли центральную улицу города.

Об этом сообщает местное издание "Veжa", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, около 12:00 несколько десятков протестующих перекрыли движение по улице Соборной. Они двигаются по пешеходному переходу возле здания Винницкой облгосадминистрации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось. Они хотят услышать официальную версию властей по поводу "давления на бизнес".

Часом ранее эта же группа протестующих временно перекрывала движение транспорта на международной трассе на Киев возле пгт Стрижавка.

Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу 01
Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу 02
Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу 03
Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу 04
Предприниматели в Виннице протестуют против усиления карантина: перекрыли центральную улицу 05
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Топ комментарии
+8
Та не сдохнут от ковида подавляющее большинство населения. Надо уяснить, что есть категории риска и в них входит не так много народу - это элементарно видно по летальности. Даже при низком уровне тестирования процент летальных и просто тяжелых случаев мал. Если еще включить в статистику бессимптомных и тех, кто переболел дома без тестирования - то крайне мал. А вот от сдохшей экономики пострадает подавляющее большинство.
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16.11.2020 14:17
+5
Якийсь дундук по телевізору недавно казав - що то за бізнес, як йому треба допомога? Просто не треба нічого платити оцим дундукам, які зібралися в радах і всіляких державних опах, комітетах і ін державних парашах. Для чого вони бізнесу треба?
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16.11.2020 14:13
+5
Ну так чего медлишь? Не страдай. Беги в вирусное отделение.
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16.11.2020 14:16
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Можете ще погудіти сигналами з машин.
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16.11.2020 14:10 Ответить
Они конченые? Они против карантина, но не против зеленого чорта, кто ввел карантин? Митингуйте сколько хотите, Зеленский плевал на ваши митинги. Пока не поймете против кого надо митинговать будете сидеть на карантине вечно.
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16.11.2020 15:01 Ответить
Лариса fb3d953c - "..... но не против зеленого чорта"

Там скандировали и "Зелю Геть!". Знакомый из Винницы два часа назад кусочек видео скинул на Вайбер.
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16.11.2020 15:36 Ответить
Сдохнуть от Ковида , чи от голода ? Выбираю первое .
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16.11.2020 14:12 Ответить
Ну так чего медлишь? Не страдай. Беги в вирусное отделение.
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16.11.2020 14:16 Ответить
Та не сдохнут от ковида подавляющее большинство населения. Надо уяснить, что есть категории риска и в них входит не так много народу - это элементарно видно по летальности. Даже при низком уровне тестирования процент летальных и просто тяжелых случаев мал. Если еще включить в статистику бессимптомных и тех, кто переболел дома без тестирования - то крайне мал. А вот от сдохшей экономики пострадает подавляющее большинство.
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16.11.2020 14:17 Ответить
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю - Цензор.НЕТ 1337
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16.11.2020 14:23 Ответить
Слишком все упрощенно выглядит по-вашему. Причина таких рассужджений в том, что всех переболевших делим на Умерших и Выздоровевших. Правильно делить на Умерших и Выживших. Всех ВЫЖИВШИХ нужно делить на ВЫЗДОРОВЕВШИХ, УМЕРШИХ в первые пол года после выписки, в первый год после выписки и т.д.
Каждая перенесенная пневмония - это фиброз, цирроз легких, сердечная недостаточность и т.д. Короче, перенесенный ковид у многих оставит неизгладимые рубцы. И не только на душе...
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16.11.2020 16:10 Ответить
Вирус абсолютно новый, это не мутация того же гриппа, которая происходит десятилетиями и население воспринимает последствия этого постепенно. Ковид - новый вирус, он появился неожиданно, непредсказуемо, поэтому мы за год проходим то количество смертей, что за 10 лет, например, от нового штамма гриппа.
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16.11.2020 14:23 Ответить
"... он появился неожиданно, непредсказуемо..."
после взрыва на фабрике биооружия "Вектор" под Новосибирском.
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16.11.2020 14:25 Ответить
это, типа, шиханы за урал перебазировали
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16.11.2020 14:29 Ответить
Та запросто.
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16.11.2020 14:35 Ответить
Так уже год прошёл.
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16.11.2020 15:24 Ответить
А сколько людей умерло в этом году от голода в Украине?
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16.11.2020 15:15 Ответить
Якийсь дундук по телевізору недавно казав - що то за бізнес, як йому треба допомога? Просто не треба нічого платити оцим дундукам, які зібралися в радах і всіляких державних опах, комітетах і ін державних парашах. Для чого вони бізнесу треба?
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16.11.2020 14:13 Ответить
Я бы разрешил им работать,
но взять расписку что в случае заболевания ковидом они не будут обращаться в госмедучреждения.
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16.11.2020 14:14 Ответить
Ты думаешь, что если они заболеют, и будут осложнения, то их будут бесплатно лечить? Или хоронить?
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16.11.2020 15:28 Ответить
В Австрії за минулі вихідні хто не працював тим оплатять вимушений простій і вони раді до всерачки. Дзвонили знайомі звідти.
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16.11.2020 14:15 Ответить
В Украине тоже надо так. Только оплачивать асфальтом.
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16.11.2020 14:18 Ответить
"Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось." Источник: https://censor.net/ru/p3231314

Как же типично поведение властей.

Напоминаю (потому как в школе Слуги Народа учились плохо, и потому не знают истории), что в Кровавое Воскресенье (9 анваря 1905 года) народ тоже шел просто поговорить с царем-батюшкой, то есть с властями. Власть с народом разговаривать отказалась, в том же году началась революция.
Я, собственно, к тому, что с народом разговаривать нужно, если народ того просит.
Если, конечно, не хочется майдана.
Если же ******* очень хочется, то можно не только от народа прятаться, но и пострелять (как в 2014 один пострелял).
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16.11.2020 14:28 Ответить
он пострелял и уже даже заочно не арестован...
т.е до этих донесли линию поведения и последствия
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16.11.2020 14:32 Ответить
Ну, так они сошки то мелкие, а не ПроФФесоры.
Им то с рук не сойдет, да и бежать сейчас некуда, из-за карантина границы закрыты.
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16.11.2020 14:43 Ответить
Эти уроды рукожопые прямо на переходе хотели встретиться? Всех перекрывателей дорог - подвешивать за яйца! Женщинам - по жопе надавать. Почему должны страдать ни в чем не повинные водители?
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16.11.2020 15:03 Ответить
А почему должны страдать ни в чем не повинные предприниматели?
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16.11.2020 15:30 Ответить
Пускай эти несчастные "предприниматели" идут и пикетируют тех, кто по их мнению что-то решает. А вам я желаю никогда не оказаться в ситуации, когда вам, например, надо срочно доставить ребенка в больницу, а тут эти перекрыватели уродские...
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16.11.2020 15:39 Ответить
Также еще поясню (мозги то у Слуг Народа с горошину): хорошо, когда народ разговаривать хочет с властями. Плохо, когда народ с властью не разговаривает. Плохо, когда власть сама по себе, а народ - сам по себе. Это означает, что народ власти не верит, считает власть погаными лжецами, и все для себя решил.
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16.11.2020 14:31 Ответить
Не иначе Петя мутит!
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16.11.2020 14:38 Ответить
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю - Цензор.НЕТ 4626
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16.11.2020 14:45 Ответить
А де менти? Отоварити холопів палками, щоб знали як проти всенародно обраного бубочки виступати! Ти бач які! Володя в Феофанії хворіє, а вони бунтувати надумали. Аваков-фас!
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16.11.2020 15:06 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Митингующие стремились встретиться......с главой ОГА Сергеем Борзовым."
Это тот, который:

С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины" и работал в - "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".
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16.11.2020 15:31 Ответить
 
 