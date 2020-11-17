РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7485 посетителей онлайн
Новости Фото Здоровье Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
18 329 38
больница (1387) карантин (16730) Киев (24526) военнослужащие (5634) Собко (8) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

В Главном военном клиническом госпитале Киева всегда лечиться непросто, а в условиях распространения коронавируса добавились новые трудности.

О своем опыте в Facebook рассказал Герой Украины полковник Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.

Он заболел COVID-19 и через неделю начал чувствовать дискомфорт и покалывание в груди, поэтому обратился в госпиталь.

"Для осмотра врачом я должен иметь напечатанный результат положительного тестирования. Чтобы получить его, надо отстоять очередь, в которой находятся как положительные на COVID люди, так и отрицательные. Стоят в пределах коридора, выделенного лентой. Возвращаясь от окна, проходят мимо друг друга. А это уже риск распространения болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 238 тыс. больничных коек, отдавать под COVID-19 ведомственные клиники нет необходимости, - Микичак

Получив свой результат по указанию медицинского работника направился в инфекционное отделение. Там меня опять направили на улицу, "идите налево, пройдите по периметру здания, там увидите палатку, там вас и будут принимать".

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале 01
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

Найдя палатку, становлюсь 12-м в очередь. Слушаю разговоры, иногда задаю уточняющие вопросы и понимаю, что люди разные собрались: и больные COVID, и не больные. Кому-то нужна консультация врача (у них воспаление легких, но тест отрицательный). Кому-то (таких была половина) надо просто продлить больничный. Кстати некоторые из этой категории продлить больничный пытались третий день подряд. Остальные были как я, больные COVID.

Рядом с входом в здание, где осуществлялся прием, оборудована палатка для обогрева. Соответственно, в нее заходят и больные, и не больные COVID. В середине палатки температура незначительно выше, чем на улице, однако ветер не ощущается. Рядом со мной в очереди стоит женщина из ССО. У нее воспаление, сильный кашель и положительный тест.

Проходит час ожидания на улице. Наконец, из здания вышел первый осмотренный больной. В середину зашло следующих три. Далее, на одного больного в среднем тратилось 30-50 мин времени.

Мы выяснили, что прием осуществляет только один врач. Больше нет. Очередь росла быстро. Подошел мой коллега с воспалением легких, на COVID только протестировался. Результат должен был получить через несколько дней. Его направили на консультацию в инфекционное. Он увидел картину, посчитал время ожидания и решил просто уйти", - рассказывает Собко.

Также читайте: Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

В этот момент прибыл полковник из Командования Медсил ВСУ с майором, которым Собко рассказал о ситуации. Тот пообещал, что разберется.

"Вскоре рядом с палаткой появился начальник госпиталя и другие офицеры. Долго совещались. В конце концов разошлись, не сообщив результат возмущенным такой организацией больным.

Результат я сам узнал: тем, кому надо продлить больничный - идти в поликлинику; остальных, кто на прием - ждать дальше, врачей попытаются добавить. И самое главное: на палатке обогрева необходимо повесить соответствующую бирку. Последнее было выполнено через 15 минут", - пишет Собко.

Он стал в очередь 9:50, а зашел к врачу в 13:15. Все это время был на улице.

Собко неприятно удивили и условия, в которых работает медперсонал и ведется прием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника". ВИДЕО

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале 02
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале 03
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале 04
Фото: fb.com/sergey.sobko.50

Читайте также: В Украине вернули общенациональный карантин: список ограничений

"Возникает несколько вопросов к руководству госпиталя:

- Сколько здоровых людей заразится COVID от тех больных, которые так хаотично блуждают по территории?

- Почему люди с воспалением легких должны часами стоять на морозе?

- Неужели надлежащая организация оказания помощи требует значительных ресурсов?", - пишет Собко.

"Каждый раз, когда приходится пройти лечение в этом учреждении, а таких случаев было три, это лечение проходит с большим стрессом, жалобами и разборками. Это связано то с бесконечным ожиданием приема (иногда по несколько дней), то с борьбой с "родственниками, знакомыми, генералами или уважаемыми полковниками", которые идут вперед, а ты подожди, то с постоянными случаями хамства со стороны медперсонала и руководства. Меня удивляло одно: я - подполковник, полковник со временем и ко мне отношение, как не к человеку. А как же тогда относятся к солдатам, к младшим или старшим офицерам, которые не могут поставить людей на место или никому пожаловаться?" - задается вопросом Собко.

Читайте: Украина поднялась на 17-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 54,8 млн заразившихся и 1,3 млн жертв

Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале 05

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
уже не так просто и ох..ть, знаете ли, от такого всеобъемлющего п....ца.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:39
+12
Совок в ярких цветах зеленой плесени
показать весь комментарий
16.11.2020 20:45
+10
Позор этой прклятой шобле клоунов
показать весь комментарий
16.11.2020 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже не так просто и ох..ть, знаете ли, от такого всеобъемлющего п....ца.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:39 Ответить
Позор этой прклятой шобле клоунов
показать весь комментарий
16.11.2020 20:42 Ответить
Совок в ярких цветах зеленой плесени
показать весь комментарий
16.11.2020 20:45 Ответить
Это не совок, это Украина.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:50 Ответить
Нет, это уже точно не совок.
Рудименты совка ещё оставались в 95-м, когда меня, никому нахрен не сдавшегося срочника, из палаточного лагеря в Петровцах забирали специально вызванной из Киева "таблеткой", с пневмонией и температурой за 40. Ночью стало плохо, утром уже везли практически без сознания в медсанчасть бригады, откуда в обед в Центральный госпиталь. Вечером очухался в пижаме, в чистой кровати под капельницей. Простой срочник, душара, прослуживший два месяца. А этот лютый треш про сержанта из 93-й, запертом в вонючем и холодном сарае и т.д. и т.п. - это уже надбання более позднего периода.
показать весь комментарий
16.11.2020 22:20 Ответить
ну если в збройных силах такая куйня творится то что тогда о цивильных больничках и медпунктах говорить....
показать весь комментарий
16.11.2020 20:48 Ответить
Повірте, те ж саме. Правда, хамства у лікарів немає. Є просто втма і розпач. Тому, що у більшості випадках лікарі, які здійснюють прийом і реєстрацію є маска, спеціальне скло для захисту обличчя, ьюбілий халат і ґумові рукавиці. Так званий "скафандр" - захисний костюм, який щільно закриває рукави і взуття, щільні окуляри є лише безпосередньо у персоналу, який працює у ковідних лікарнях. Що стосується звичайних сімейних лікарів, то дивлячись на їхнє екіпірування, хочеться просто обійняти і плакати.
показать весь комментарий
16.11.2020 21:27 Ответить
Леденящий душу пі...здец.
показать весь комментарий
16.11.2020 20:56 Ответить
А в поликлиниках? Когда вы звоните дежурной и говорите что скорая не приехала и вы занимаетесь а она вам пейте парацетамол... Вы говорите что можете здохнут а она этого никто не не знает.. Я пишу чтоб антиковидники включали свои Мозги.. Да я села за интернет да и звонила знакомым знакомых болеющих ковид которых отправили домой лечиться.. Мест не было.. Да было стремно.. Но когда вы заДыхаетесь вы об этом не думаете.В общем врачам на вас наплевать..у нас н кто ни за что что не отвечает
А в ковид страшен этот цитокиновый шторм и конечно лучше быть в больничке там спасут.. А дома нет. Вы можете его пройти а можете и нет.. Если есть патология то больные сам диабетом получают кислород.. У н х ска,чет и давление и сахар.. А в больницу берут с подтвержденный пцр.И то не всех
показать весь комментарий
16.11.2020 21:02 Ответить
Хайп по поводу короны подняли все, в том числе этот борзый фэйсбучный подполковник, по странному случаю обитающий отнюдь не на фронте. Сейчас это стильно и модно как недавно было модно бороться с карр...карр...кАррупцией жеж!
показать весь комментарий
16.11.2020 21:03 Ответить
Собко фейсбучньій? Не пишите бред, он воевал в самое тяжелое время и намного больше заслуживает нормального медицинского обслуживания, чем четьіреждьі уклонист или форумньіе ананимньіе писаки.
показать весь комментарий
16.11.2020 22:03 Ответить
* анонимньіе
хотя ..., в данном случае действительно какая_разница...
показать весь комментарий
16.11.2020 22:05 Ответить
Нормального медицинского обслуживания заслуживают все, а не только избранные по тем или иным причинам. Нормальный военный, а тем более боевой, не разносит панику когда вокруг действительно хреново. С уважением.
показать весь комментарий
16.11.2020 23:01 Ответить
Нет паники. Рассказьівает как организован прием в госпитале для военньіх.
Капитулянтьі обеспеченьі и содержатся как цари, гундосят свои гундосики с хорошими новостями, организовуют флешмобьі о ЮНЕСКО.
Пусть вспомнит, что он верховньій главнокомандующий.
А руководство госпиталя организует нормальньій прием пациентов. Прочитайте пост, в нем и об отношении к посетителям, и о блатньіх вне очереди.
Речь именно о терапевтическом отделении.
В других отделениях госпиталя ситуация другая, судя по тому что пишут волонтерьі, которьіе постоянно там помогают.
показать весь комментарий
16.11.2020 23:15 Ответить
Ну там же есть штатный "волонтер Юсупова"(ТМ), пусть напишет в перерыве между сбором денег
показать весь комментарий
17.11.2020 00:00 Ответить
Я заглядьівала к ней в фб, она пока об єтом ничего не писала.
Но озвучивать проблему нужно, люди часами стоят на улице в очереди с воспалением легких.
Єто не нормально.
показать весь комментарий
17.11.2020 00:07 Ответить
Подхватишь ковид, посмотрим какой ты герой.
показать весь комментарий
17.11.2020 12:29 Ответить
Зачем интересуешся недоумок? Или денег дать хочешь?
показать весь комментарий
17.11.2020 13:57 Ответить
****, покажите кабитет начальника госпиталя и все поймёте где деньги!
показать весь комментарий
16.11.2020 21:04 Ответить
Короношахрайство набирає обертів. Бариги бабки гребуть лопатами.
показать весь комментарий
16.11.2020 21:09 Ответить
У окружному госпіталі довелося бути у грудні 1982 року. Здається, що атмосфера у госпіталі геть не змінилася з того часу: ставлення до хворих як до симулянтів.
показать весь комментарий
16.11.2020 21:16 Ответить
як не змінилась? вирізали вікові дерева... зробили англійський парк...
показать весь комментарий
16.11.2020 22:52 Ответить
В Главном военном клиническом госпитале Киева всегда лечиться непросто..

Это потому, что линия фронта проходит рядом с Киевом и потому там военных полно? Если нет, то откуда в Киеве столько военных?
показать весь комментарий
16.11.2020 21:20 Ответить
Почувствовал покалывание и дискомфорт....и поперся на прием к врачу? Во время эпидемии?И шо? Пролежни?!? А перед приемом сделать КТ у будущего полковника мозгов и денег не хватило?
показать весь комментарий
16.11.2020 21:33 Ответить
Повна БРЕХНЯ!!! Не бачу жодного фото, яке хоч трішки схоже на будівлі та приміщення київського військового шпиталю. Немає жодного сенсу хоч щось коментувати, коли немає хоч найменшої відповідності до реальності. На фото не поліклініка МОУ. На фото не будівлі і не приміщення київського шпиталю. В цих закладах з квітня 2014-го і до тепер лікуються наші захисники. Це найвищий в Європі рівень лікування військовослужбовців прямо з передової. Це сотні і тисячі наших захисників, які в цих закладах отримали видуження і нове життя. Нажаль, були і втрати.

Хочу побачити обличчя "полковника" Собко, який опублікував цю брехню.
показать весь комментарий
16.11.2020 22:31 Ответить
Автор герой України Сергій Собко.
В статті наведений його пост з фотографією.
Можете з ним поспілкуватись в фейсбуку.
показать весь комментарий
16.11.2020 22:42 Ответить
Не вірю, що Герой України, "полковник" може викласти фото, які не відповідають реаліям будівель та приміщень київського військового шпиталю. Це не фото докази. Це - БРЕХНЯ. Тому, статті і фото вашого Собко я навіть торкатися не буду. Огидно і непристойно. Можливо, дехто використав його ім"я? Але зауважу, що ніхто і ніколи не користувався у своїх цілях моїм ім"ям та моїй військовим званням. Честь маю!
показать весь комментарий
16.11.2020 23:01 Ответить
На його сторінці в фейсбуку іде активне обговорення цього посту, сам Собко спілкується з дописувачами. Там більше інформації, почитайте, поспілкуйтесь.

https://www.facebook.com/sergey.sobko.50/posts/10164354047225029
показать весь комментарий
16.11.2020 23:23 Ответить
Подивився.
1. Надто молодий полковник.
2. Бачу його тільки в "гражданці".
3. Каже, що тричі лікувався в київському шпиталі, а де - не називає конкретних відділень, лікарів.

4. Каже, що в шпиталі лікуватися не просто, а деталей не розповідає.

Я лікувася в шпиталі не менше трьох разів. Жодних зауважень до лікарів не маю. Останній раз мій інфаркт лікували так, що я навіть не вірив, що таке можливе. Без дзінків і знайомств. Нюанси були, але лікарі все влаштували разом з волонтерами. Майже два тижня пролежав у реанімації. Потім операція, реабілітація... Жоден лікар навіть натяку не зробив на те, що я комусь щось винен. Людмила, Наталія і завідувачка реанімаційного відділення - їх я буду благословляти усе своє життя. Разом з ними і санітарочок, які ставили і виносили мої "утки", сестричок, які робили мені уколи через кожні дві години цілодобово.

Щось, я тебе Собко не розумію. Я не розумію де ти був. Може ти був у казематих Петропавловської фортеці? Чи в "Мотроській тиші" разом з нашими моряками. Так, серед них твого прізвища я не читав.

Якщо ти Герой, то не бреши на тих, хто з квітня 2014-го по сьогодні витягли з лап смерті сотні і сотні наших побратимів і тисячам нашим Героям дали змогу ЖИТИ. Не БРЕШИ!
показать весь комментарий
17.11.2020 00:19 Ответить
Він звертався до терапевтів. Зараз ковід, як він пише, багато людей із запаленнями.
Люди стоять в черзі годинами на вулиці, щоб їх прийняв лікар в ПАЛАТЦІ, а не в приміщенні лікарні.
Він переживає не тільки за себе, а й за простих солдат, які, можливо, і не наважаться писати про такі умови.
Приглушіть емоції та почитайте про нього.

https://censor.net/ru/resonance/350571/geroyi_ukrainy_sergeyi_sobko_byli_momenty_kogda_tolko_molitvy_blizkih_spasali_nas
показать весь комментарий
17.11.2020 00:46 Ответить
вам уже и веки подняли,судя по упоротости, системный чинуша
показать весь комментарий
17.11.2020 04:09 Ответить
Ви зараз в Києві?
показать весь комментарий
17.11.2020 07:23 Ответить
Так. Більше того, живу біля шпиталю. Сьогодні був на його території. Ніяких надзвичайних подій там не бачив. Все працює в штатному режимі. В аптеці поліклініки отримав безкоштовно по рецепту мого терапевта необхідні ліки. Ще запитання будуть?
показать весь комментарий
17.11.2020 22:04 Ответить
Выписали из обсуждаемого госпиталя буквально на днях - 13.11.20 (челюстно-лицевая хирургия). Отношение врачей и младшего медперсонала - прекрасное. Условия - санаторий. Лечение - бомба. Нарекания - відсутні. В сравнении с гражданскими медучреждениями - земля и небо. Мнение основано на личном опыте и впечатлениях
показать весь комментарий
17.11.2020 13:54 Ответить
 
 