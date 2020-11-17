Герой Украины полковник Собко рассказал об очередях на прием из-за COVID-19 в Главном военном госпитале. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоровье
В Главном военном клиническом госпитале Киева всегда лечиться непросто, а в условиях распространения коронавируса добавились новые трудности.
О своем опыте в Facebook рассказал Герой Украины полковник Сергей Собко, передает Цензор.НЕТ.
Он заболел COVID-19 и через неделю начал чувствовать дискомфорт и покалывание в груди, поэтому обратился в госпиталь.
"Для осмотра врачом я должен иметь напечатанный результат положительного тестирования. Чтобы получить его, надо отстоять очередь, в которой находятся как положительные на COVID люди, так и отрицательные. Стоят в пределах коридора, выделенного лентой. Возвращаясь от окна, проходят мимо друг друга. А это уже риск распространения болезни.
Получив свой результат по указанию медицинского работника направился в инфекционное отделение. Там меня опять направили на улицу, "идите налево, пройдите по периметру здания, там увидите палатку, там вас и будут принимать".
Найдя палатку, становлюсь 12-м в очередь. Слушаю разговоры, иногда задаю уточняющие вопросы и понимаю, что люди разные собрались: и больные COVID, и не больные. Кому-то нужна консультация врача (у них воспаление легких, но тест отрицательный). Кому-то (таких была половина) надо просто продлить больничный. Кстати некоторые из этой категории продлить больничный пытались третий день подряд. Остальные были как я, больные COVID.
Рядом с входом в здание, где осуществлялся прием, оборудована палатка для обогрева. Соответственно, в нее заходят и больные, и не больные COVID. В середине палатки температура незначительно выше, чем на улице, однако ветер не ощущается. Рядом со мной в очереди стоит женщина из ССО. У нее воспаление, сильный кашель и положительный тест.
Проходит час ожидания на улице. Наконец, из здания вышел первый осмотренный больной. В середину зашло следующих три. Далее, на одного больного в среднем тратилось 30-50 мин времени.
Мы выяснили, что прием осуществляет только один врач. Больше нет. Очередь росла быстро. Подошел мой коллега с воспалением легких, на COVID только протестировался. Результат должен был получить через несколько дней. Его направили на консультацию в инфекционное. Он увидел картину, посчитал время ожидания и решил просто уйти", - рассказывает Собко.
В этот момент прибыл полковник из Командования Медсил ВСУ с майором, которым Собко рассказал о ситуации. Тот пообещал, что разберется.
"Вскоре рядом с палаткой появился начальник госпиталя и другие офицеры. Долго совещались. В конце концов разошлись, не сообщив результат возмущенным такой организацией больным.
Результат я сам узнал: тем, кому надо продлить больничный - идти в поликлинику; остальных, кто на прием - ждать дальше, врачей попытаются добавить. И самое главное: на палатке обогрева необходимо повесить соответствующую бирку. Последнее было выполнено через 15 минут", - пишет Собко.
Он стал в очередь 9:50, а зашел к врачу в 13:15. Все это время был на улице.
Собко неприятно удивили и условия, в которых работает медперсонал и ведется прием.
"Возникает несколько вопросов к руководству госпиталя:
- Сколько здоровых людей заразится COVID от тех больных, которые так хаотично блуждают по территории?
- Почему люди с воспалением легких должны часами стоять на морозе?
- Неужели надлежащая организация оказания помощи требует значительных ресурсов?", - пишет Собко.
"Каждый раз, когда приходится пройти лечение в этом учреждении, а таких случаев было три, это лечение проходит с большим стрессом, жалобами и разборками. Это связано то с бесконечным ожиданием приема (иногда по несколько дней), то с борьбой с "родственниками, знакомыми, генералами или уважаемыми полковниками", которые идут вперед, а ты подожди, то с постоянными случаями хамства со стороны медперсонала и руководства. Меня удивляло одно: я - подполковник, полковник со временем и ко мне отношение, как не к человеку. А как же тогда относятся к солдатам, к младшим или старшим офицерам, которые не могут поставить людей на место или никому пожаловаться?" - задается вопросом Собко.
Пожалуйста, подождите...
Рудименты совка ещё оставались в 95-м, когда меня, никому нахрен не сдавшегося срочника, из палаточного лагеря в Петровцах забирали специально вызванной из Киева "таблеткой", с пневмонией и температурой за 40. Ночью стало плохо, утром уже везли практически без сознания в медсанчасть бригады, откуда в обед в Центральный госпиталь. Вечером очухался в пижаме, в чистой кровати под капельницей. Простой срочник, душара, прослуживший два месяца. А этот лютый треш про сержанта из 93-й, запертом в вонючем и холодном сарае и т.д. и т.п. - это уже надбання более позднего периода.
А в ковид страшен этот цитокиновый шторм и конечно лучше быть в больничке там спасут.. А дома нет. Вы можете его пройти а можете и нет.. Если есть патология то больные сам диабетом получают кислород.. У н х ска,чет и давление и сахар.. А в больницу берут с подтвержденный пцр.И то не всех
хотя ..., в данном случае действительно какая_разница...
Капитулянтьі обеспеченьі и содержатся как цари, гундосят свои гундосики с хорошими новостями, организовуют флешмобьі о ЮНЕСКО.
Пусть вспомнит, что он верховньій главнокомандующий.
А руководство госпиталя организует нормальньій прием пациентов. Прочитайте пост, в нем и об отношении к посетителям, и о блатньіх вне очереди.
Речь именно о терапевтическом отделении.
В других отделениях госпиталя ситуация другая, судя по тому что пишут волонтерьі, которьіе постоянно там помогают.
Но озвучивать проблему нужно, люди часами стоят на улице в очереди с воспалением легких.
Єто не нормально.
Это потому, что линия фронта проходит рядом с Киевом и потому там военных полно? Если нет, то откуда в Киеве столько военных?
Хочу побачити обличчя "полковника" Собко, який опублікував цю брехню.
В статті наведений його пост з фотографією.
Можете з ним поспілкуватись в фейсбуку.
https://www.facebook.com/sergey.sobko.50/posts/10164354047225029
1. Надто молодий полковник.
2. Бачу його тільки в "гражданці".
3. Каже, що тричі лікувався в київському шпиталі, а де - не називає конкретних відділень, лікарів.
4. Каже, що в шпиталі лікуватися не просто, а деталей не розповідає.
Я лікувася в шпиталі не менше трьох разів. Жодних зауважень до лікарів не маю. Останній раз мій інфаркт лікували так, що я навіть не вірив, що таке можливе. Без дзінків і знайомств. Нюанси були, але лікарі все влаштували разом з волонтерами. Майже два тижня пролежав у реанімації. Потім операція, реабілітація... Жоден лікар навіть натяку не зробив на те, що я комусь щось винен. Людмила, Наталія і завідувачка реанімаційного відділення - їх я буду благословляти усе своє життя. Разом з ними і санітарочок, які ставили і виносили мої "утки", сестричок, які робили мені уколи через кожні дві години цілодобово.
Щось, я тебе Собко не розумію. Я не розумію де ти був. Може ти був у казематих Петропавловської фортеці? Чи в "Мотроській тиші" разом з нашими моряками. Так, серед них твого прізвища я не читав.
Якщо ти Герой, то не бреши на тих, хто з квітня 2014-го по сьогодні витягли з лап смерті сотні і сотні наших побратимів і тисячам нашим Героям дали змогу ЖИТИ. Не БРЕШИ!
Люди стоять в черзі годинами на вулиці, щоб їх прийняв лікар в ПАЛАТЦІ, а не в приміщенні лікарні.
Він переживає не тільки за себе, а й за простих солдат, які, можливо, і не наважаться писати про такі умови.
Приглушіть емоції та почитайте про нього.
https://censor.net/ru/resonance/350571/geroyi_ukrainy_sergeyi_sobko_byli_momenty_kogda_tolko_molitvy_blizkih_spasali_nas