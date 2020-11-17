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Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов предстанет перед судом
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.
По данным ведомства, в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.
Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.
Следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.
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+22 саша паламарчук
показать весь комментарий17.11.2020 08:52
+15 темний лорд
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+9 Калибан
показать весь комментарий17.11.2020 08:48
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СБУ должно очистить себя от таких "сотрудников". Иначе стране хана.
Санитары отберите у него средства коммуникации.
Что касаемо АРК, то в тот период положили болт на ротацию кадров. ПОЛОЖИЛИ БОЛТ НА ОСОБЫЙ СТАТУС Г. СЕВАСТОПОЛЬ, кроме того, совершенно не воспринимали ни оперативные документы, ни аналитику (спецов выдавливали из "конторы"). Разница в зарплатах была более чем офигеть раза в 4-5 больше. На оперативные расходы по девятке рыфляндия давала ой как много. У нас хер.
Ну вот и смотрим, мой сосед, который перешел под МГБ/ФСК/ФСБ получает намного больше, жены подруги, твоя жена тебя пилит(шо тот лесоповал). Твои действия?. Тут сосед предлагает бабло, второй сосед тупо понимает, что его внаглую вербуют на материальной основе. Думает, да хер с ним... Итог видели все.
Бл....ги, кормили бы свою армию и спецслужбу, хрен бы такое было.
Мне по ушам ездить не надо, у меня шпиЁн на борту и посаженых по ОПГ больше чем мне лет.
Или Вам принципиально шоб он очередями стрелял?
Если не сидели в тюрьме или нет надёжных связей в криминальных кругах - то с вероятностью 99,9 % при покупке ствола попадёте на мусоров.
В конторе учет налажен ну его нахер. Там в зоне (могу говорить только про Луганскую область, этого дерьма.....
Маленький секрет, никто не сдает короткостволы и патроны к ПМ и ТТ.