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боеприпасы (1106) СБУ (9245) ГБР (1874)

Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов предстанет перед судом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

По данным ведомства, в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.

Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гранатометы, ружья, гранаты и тысячи патронов: полицейские обнаружили тайник с боеприпасами на Одесчине. ФОТОрепортаж

Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 01
Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 02
Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 03
Фото: сайт ГБР

Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов 04

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Топ комментарии
+22
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
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17.11.2020 08:52
+15
В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
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17.11.2020 08:48
+9
Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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17.11.2020 08:48
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Кто то против сокращения штата СБУ?
СБУ должно очистить себя от таких "сотрудников". Иначе стране хана.
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17.11.2020 08:46 Ответить
СБУ у нас рыцари бабла и обнала !!! Где темные бабки везде их уши торчат Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов - Цензор.НЕТ 9228
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17.11.2020 08:49 Ответить
Ну, то таке... Квартал-95...
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17.11.2020 09:03 Ответить
СБУ потрібно взагалі ліквідувати, це кримінальна клоака яка 30 років працює проти України! Не можна на уламках антиукраїнського КДБ де сидять люди які ще 1989 року таємно вбивали греко-католицьких священників, побудувати українську спецслужбу! Ну не можна! Там дух антиукраїнський в цьому КДБ-ФСБу
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17.11.2020 09:25 Ответить
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Хлебало свое подвороти долбень. В любой организации хватает дерьма. Если бы в 1996 г. ДКР СБУ не провело операцию "Севастопольский вальс", АРК пр...бали еще тогда. Мразь, не знаешь не кизди сопля лабораторная.
Санитары отберите у него средства коммуникации.
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17.11.2020 09:31 Ответить
Майже 100% співробітників СБУ в Криму перейшли на сторону окупанта! Таке СБУ нам не потрібне - ліквідувати!
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17.11.2020 09:35 Ответить
Ты служил в спецслужбе? Ты работал в АРК? Понятие об оперативно розыскной деятельности хоть немного имеешь? Закон Украины " Об контрразведывательной деятельности" хотя бы видел.
Что касаемо АРК, то в тот период положили болт на ротацию кадров. ПОЛОЖИЛИ БОЛТ НА ОСОБЫЙ СТАТУС Г. СЕВАСТОПОЛЬ, кроме того, совершенно не воспринимали ни оперативные документы, ни аналитику (спецов выдавливали из "конторы"). Разница в зарплатах была более чем офигеть раза в 4-5 больше. На оперативные расходы по девятке рыфляндия давала ой как много. У нас хер.
Ну вот и смотрим, мой сосед, который перешел под МГБ/ФСК/ФСБ получает намного больше, жены подруги, твоя жена тебя пилит(шо тот лесоповал). Твои действия?. Тут сосед предлагает бабло, второй сосед тупо понимает, что его внаглую вербуют на материальной основе. Думает, да хер с ним... Итог видели все.
Бл....ги, кормили бы свою армию и спецслужбу, хрен бы такое было.
Мне по ушам ездить не надо, у меня шпиЁн на борту и посаженых по ОПГ больше чем мне лет.
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17.11.2020 10:25 Ответить
Тут у нас з вами абсолютно протилежні позиції! Я вважаю що годувати зрадників в СБУ не варто, тому СБУ потрібно повністю ліквідувати і створювати нову спецслужбу з нуля, з тих хлопців які йшли під кулі на Майдані без шансів вижити! Чи питали ті хлопці які гинули від куль скільки нам заплатять? Ніхто нічого не питав і не платив! То чому вони йшли на смерть, прості селюки для яких Україна понад усе? А привелейовані працівники СБУ АРК, яких держава годувала 25 років і давала різні пільги просто зрадили Україну всі разом під час агресії ворога! Чи варто було посиленого годувати СБУшників АРК, цих кончених зрадників? Думаю не варто було, бо скільки зрадників не годуй, з них патріотів не вийде, зрадники завжди знайдуть для себе мотивацію щоб займатись корупцією, бізнесом та махінаціями на роботі, або співпрацею з ворогом! Ми маємо собі чесно сказати що СБУ це структура яка паразитує на тілі українського народу, не виконує покладені на неї функції і складається з потенційних зрадників та ворожих агентів і тому СБУ має бути ліквідована, чим скорше - тим краще!
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17.11.2020 10:40 Ответить
Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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17.11.2020 08:48 Ответить
Вот "бедолаги" и борються с нищетой таким способом. Лучшебы по призыву МОЗ шли подрабатывать в больницы.
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17.11.2020 09:24 Ответить
гламурно так задули.. Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов - Цензор.НЕТ 800
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17.11.2020 08:48 Ответить
1500 за ксюху шара, за них в 14 до 5т. просили, а тут еще и патроны, и магазины. Сервис. Нет взяли и закрыли не жадного предпринимателя(
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18.11.2020 14:02 Ответить
В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
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17.11.2020 08:48 Ответить
так а в чём проблема, в Ибисе АКМ стоит 900 баксов, если у Вас нет времени бегать по мусорским разрешиловкам - ещё за 300 баксов вам сделают разрешение. Нормальный сейф плюс сигнализация - еще баксов 300. Те же 1500 - и у вас легальный АКМ с документами.
Или Вам принципиально шоб он очередями стрелял?
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17.11.2020 09:48 Ответить
Сигналізація уже давно ставиться лише за бажанням. А от кожні три роки проходити перереєстрацію зброї - той іще геморой.
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17.11.2020 09:53 Ответить
Очередями это идеально конечно,но вот по поводу мусорских разрешиловок,то пускай они себе сами разрешают,я не нуждаюсь в их паганых разрешениях,они мне не закон.
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17.11.2020 09:53 Ответить
Ну если Вам именно нелегальный ствол нужен - тогда это сложнее.
Если не сидели в тюрьме или нет надёжных связей в криминальных кругах - то с вероятностью 99,9 % при покупке ствола попадёте на мусоров.
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17.11.2020 10:02 Ответить
Понятно,это же их бизнес
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17.11.2020 10:03 Ответить
а в чому проблема, напівавтоматичну зброю купуй, що хочеш, тільки короткоствол, не продають, а "нагороджують"
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17.11.2020 14:54 Ответить
Неужели Грицак? Малой оказалась выплата полтора лимона гривень при увольнении.
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17.11.2020 08:51 Ответить
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
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17.11.2020 08:52 Ответить
Безсоромні! От чого ви мокшанську дєвушку цькуєте?! Мокша шо, нє чілавєк?

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 1962
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17.11.2020 09:04 Ответить
Вот это "штамповка"!
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17.11.2020 09:28 Ответить
Ай Денис молодєць, а скількі разів так на рік можна робити.
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17.11.2020 09:39 Ответить
получит срок за демпинговые цены...!
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17.11.2020 08:55 Ответить
Не успеет, нелегальные торговцы оружием "замочат" как конкурента.
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17.11.2020 09:26 Ответить
Весьма интересный АКС-74У...
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17.11.2020 09:16 Ответить
Чем интересный, тем что кисточкой или баллончиком покрашен?
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17.11.2020 09:36 Ответить
Зубожіння докотилося до убс.
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17.11.2020 09:37 Ответить
Демпинговал. За это и взяли.
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17.11.2020 09:37 Ответить
БАКАНОВ, ты чего не следишь за своими ЧЕРТАМИ?
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17.11.2020 09:37 Ответить
На фото $400. Где еще $1100?
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17.11.2020 09:39 Ответить
Спи...и при пересчете, если пересчитают ещё раз станет меньше ещё на 700 баксов..
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17.11.2020 10:08 Ответить
Подставной закупщик цену сбил, он его так покрасил что теперь с него стрелять невозможно.
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17.11.2020 10:17 Ответить
ГБР молодцы? Ну, как бы да, но ... СБУшники "решают", "крышуют", "имеют" вопросы на миллионы $. А тут взяли мелкую сявку, решившую себе на жигуль заработать. А PR такой как буд-то Баканова наконец-то за яйца взяли.
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17.11.2020 10:10 Ответить
Вывод прост- в СБУ вообще не ведется учет оружия и боеприпасов. Бери, что хочешь и сколько можешь и на черный рынок, который крышует та же СБУ. А показательное задержание обычное кино для лехтората - смотрите, как мы МОГЕМ!
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17.11.2020 10:21 Ответить
Да нет, по всей видимости ствол из зоны ООС.
В конторе учет налажен ну его нахер. Там в зоне (могу говорить только про Луганскую область, этого дерьма.....
Маленький секрет, никто не сдает короткостволы и патроны к ПМ и ТТ.
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17.11.2020 11:46 Ответить
это коротыш аксу
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17.11.2020 13:23 Ответить
РЕКЛАМА МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ВЕРСИЙ КАЛАША !?)
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18.11.2020 04:48 Ответить
 
 