Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов. ФОТОрепортаж

Работник СБУ, которого уличили в сбыте боеприпасов предстанет перед судом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР в Facebook.

По данным ведомства, в суд направлено обвинительное заключение в отношении работника одного из киевских подразделений СБУ.

Следствием установлено, что обвиняемый наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам.

Следователи ГБР задокументировали факт продажи жителю города Харьков автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. на сумму 1500 долларов США.

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Фото: сайт ГБР