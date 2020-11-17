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Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Пять автомобилей, среди которых бензовоз, стали участниками аварии на харьковской окружной дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

16 ноября около 19:00 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей "Daewoo" и "Renault".

На место выезжала следственно - оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств ДТП, в служебный автомобиль сотрудников полиции "Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль "Volkswagen" под управлением 36-летнего мужчины.

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 01

Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. в результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил указанный грузовик. Утечку топлива ликвидировали наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

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Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 02

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника издание "Суспильне".

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 03

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 04
Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 05
Фото: Суспильне

Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 06
Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП 07
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии
+12
Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
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17.11.2020 09:18
+9
На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
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17.11.2020 09:21
+6
Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
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17.11.2020 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
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17.11.2020 09:18 Ответить
Ви там були, звідки знаєте що не встановила?
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17.11.2020 09:22 Ответить
Він знає все! І навіть більше... 😁
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17.11.2020 09:25 Ответить
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 5164
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17.11.2020 09:38 Ответить
Это что, Игорёша завел себе новый аккаунт?
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17.11.2020 10:37 Ответить
Ты веришь в то что ДВА водилы поймали главу на одном месте? И таки на бензовоз неумехе сложно попасть. А вот шо менты на понтах знаки не поставили более вероятно, понадеялись на маячки,которых из за рельефа не видно хорошо
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17.11.2020 09:39 Ответить
На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
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17.11.2020 09:21 Ответить
на фото мусора с перепугу и номера поснимали со своей брычки Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 4731 обычная тактика депутатов и наколотых ихних деточек))
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17.11.2020 09:35 Ответить
Точно !
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17.11.2020 20:00 Ответить
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
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17.11.2020 09:21 Ответить
а всё потому что полицаи - гладиолусы вместо того чтобы выставить хотябы за 20 метров знаки они вплотную к месту аварии припарковали свой мицубиси с включёнными на всю проблесковыми маячками которые в сумеречное время на узком учястке дороги слепят проезжающих водителей.....
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17.11.2020 09:22 Ответить
Предзимье ,первый снежок,гололёд.Дятлы кругом.
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17.11.2020 09:25 Ответить
Кто им там в Харькове водительские удостоверения выдает?!
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17.11.2020 09:26 Ответить
Гоняют люди, не учитывая, что меняется погода и сцепление с дорожным покрытием несколько меняется. Тормозной путь уже не тот, что летом. Только когда едут на хорошей иномарке, вряд ли об этом думают...
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17.11.2020 09:30 Ответить
б*же, через пол-часа.... эти кретины не отправили никого шоб хотя бы ж*пу показывал шоб все тормозили и не переворачивались? не говоря шо можно было и оттащить, если только не ждали из Бердичева дядь Сему-следователя.

\\\\\\"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника Источник: https://censor.net/ru/p3231474\\\\\\\

вспомнился кретин, мусор конечно одесский - читая по бамашке журналистам типо, кривлялся так шо Азиров - лингвист по срав.нению с ним. А потом вообще высрал: уберите эту х*-ню.(там по укр. было написано то)
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17.11.2020 09:34 Ответить
Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
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17.11.2020 09:41 Ответить
А кому щас легко? Мусорва как раз и рада таким "развязкам".
Потом идиот, как в статье высрет шо полчаса от аварии грузовик перевозил топливо, соляру, бензин ..... ВНЕЗАПНО не справился с рулением(= мусорам "работу" подкинул)
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17.11.2020 10:24 Ответить
по "отремонтированным" дорогам ездить опасно, если съедите на обочину на скорости капец вам
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17.11.2020 09:47 Ответить
Добре що літак мимо не пролітав! Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 7313
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17.11.2020 09:56 Ответить
Харківські мусора як звичайно косили бабло. І тут шось пішло не так.... Жалко шо ні одного мєнта не прибили!
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17.11.2020 10:59 Ответить
слёт любителей летней резины.
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17.11.2020 12:16 Ответить
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 9124
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17.11.2020 13:30 Ответить
4 страйка - пиво бесплатно!
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17.11.2020 15:25 Ответить
 
 