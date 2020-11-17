Перевернутый бензовоз, побитые легковушки и автомобиль полиции: на окружной в Харькове произошла серия ДТП. ФОТОрепортаж

Пять автомобилей, среди которых бензовоз, стали участниками аварии на харьковской окружной дороге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

16 ноября около 19:00 в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение о том, что вблизи поселка Высокого произошло столкновение автомобилей "Daewoo" и "Renault".

На место выезжала следственно - оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Во время выяснения обстоятельств ДТП, в служебный автомобиль сотрудников полиции "Mitsubishi Outlander, который стоял на обочине с включенными проблесковыми маячками, въехал автомобиль "Volkswagen" под управлением 36-летнего мужчины.

Через полчаса мимо аварии проезжал бензовоз, водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. в результате происшествия произошла утечка топлива, которое перевозил указанный грузовик. Утечку топлива ликвидировали наряды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника издание "Суспильне".

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.





Фото: Суспильне





Фото: сайт Нацполиции